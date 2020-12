© WDR/beckground tv/Daniel Wolcke

Politische Geschmacklosigkeiten und ein extravaganter Lebensstil – Donald Trump gibt regelmäßig Anlass zum Kopfschütteln. Doch woher stammen eigentlich sein Machtwille und sein Geltungsbedürfnis? Auf der Suche nach Antworten liefert das Magazin "House of Trumps" nun ganz besondere neue Einblicke. Was kaum einer weiß: Als Kind verbrachte Donald Trump in den 50er Jahren seine Sommerferien mehrfach in Deutschland. Das berichtet jetzt Trumps hessischer Cousin Peter Trump (Olli Dittrich) im Exklusivinterview mit Top-Journalist Günther Jauch.

Produktion: beckground tv

© ZDF/Uwe Steckhan

2020 zeigt: Auch kleine Sachen können groß herauskommen - zum Beispiel das Coronavirus. Es stellen sich wichtige Fragen. Wann wird Verkehrsminister Andreas Scheuer unter Quarantäne gestellt? Hält Ex-Kanzler Gerhard Schröder den Mindestabstand zu seinem Freund Wladimir Putin ein? Und wie reagiert Finanzminister Scholz, wenn ihm Christian Lindner die FDP zum Kauf anbietet? Die "Frontal 21"-Satireautoren Werner Doyé und Andreas Wiemers zeigen die "Höhepunkte menschlichen Zusammenlebens mit eindrucksvollen Bildern und in verständlicher Form", heißt es vom ZDF.

Produktion: ZDF

© ZDF/christian lüdeke

Kurz vor Weihnachten verunglückt der Großbäcker Johann König (Peter Lerchbaumer) tödlich. Er ist Vater dreier Töchter, die von drei verschiedenen Müttern stammen und in ewigem Streit miteinander liegen. Nun treffen sich Diana (Felicitas Woll), Katarina (Elene Uhlig) und Regina (Gesine Cukrowski) im Haus des Vaters, um zu klären: Wer kriegt was, wer ist pleite, wer hat wen schon immer nicht leiden können, wer verrät welches Geheimnis nicht, und wer hat Mutters Brosche geklaut? Und das zum Fest der Liebe!

Produktion: U5 Filmproduktion

© ARD/Degeto

Kurz vor dem Fest gibt's wie immer einen echten Klassiker zu sehen: Der Earl of Dorincourt (Alec Guinness) lässt seinen kleinen Enkel Ceddie Errol (Ricky Schroder) aus Amerika nach England kommen, um ihn auf seinem Schloss standesgemäß zu erziehen. Unter dem Einfluss des liebenswerten Jungen verwandelt sich der grantige alte Herr in einen Menschenfreund und Wohltäter. Alec Guinness in seiner Paraderolle...

© TVNow

In der Sexualsprechstunde empfangen Ärzte ihre Patienten in "lockerer, ungezwungener Atmosphäre". Dann soll offen und ehrlich über intime Probleme aller Art gesprochen werden. So geht es um verschiedene Stellungen, Größe von Geschlechtsteilen und Krankheiten. Als Arzt mit dabei ist auch Volker Wittkamp, der in den vergangenen Jahren unter anderem im Sat.1-Format "Klinik am Südring" zu sehen war. Im normalen Leben arbeitet er als Facharzt für Urologie. Mit Sheila de Liz und Marie-Chantal Likoy stehen den Patienten zudem noch eine Gynäkologin sowie eine Sexual Therapeutin mit Rat und Tat zur Seite.

Produktion: RTL Studios