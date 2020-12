Heiligabend, 24. Dezember

© ZDF/Studio 100 Media

Eigentlich will Michel lieb und artig sein, aber das gelingt nicht immer. Mal ist es ein Ungeschick, mal ein dummer Zufall, meistens aber Michels ungebremste Neugier. Zur Strafe sperrt ihn der Vater dann in den Schuppen, wo Michel eifrig Holzmännchen schnitzt. Was wirklich in ihm steckt, zeigt Michel, als sich Alfred eine Blutvergiftung zuzieht. Niemand wagt es, ihn im Schneesturm zum Arzt zu bringen. Heimlich packt Michel Alfred auf den Schlitten und bricht auf zu einer lebensgefährlichen Fahrt. Jetzt glauben sogar die Bewohner von Lönneberga für einen Moment, dass ihr Michel eher ein Held als ein Lausbub ist.

© Channel 5

Basierend auf den Erzählungen des Tierarztes James Herriot, feierte die beliebte BBC-Fernsehserie in den späten 1970er und 1980er Jahren große Erfolge. Jetzt folgt das Remake, das im Yorkshire der 30er spielt. James Herriot (Nicolas Ralph) nimmt eine Assistenzstelle in der Praxis des eigenwilligen Landarztes Siegfried Farnon (Samuel West) an. Zu einer Zeit, als die Medizin Quantensprünge macht, versucht James, die neuen Methoden auf dem Land anzuwenden. Doch die skeptische Einstellung der Tierhalter macht ihm das nicht gerade leicht. In der träumerischen Landidylle trifft James neben zahlreichen süßen Vierbeinern so manch interessanten menschlichen Charakter wie Siegfrieds spitzbübischen Bruder Tristan - und die umwerfende Helen (Rachel Shenton), die ihm glatt den Kopf verdreht.

© ZDF/Gregor Hohenberg

In der Kirche St. Nikolaus von Oberndorf bei Salzburg, also dem Ort, an dem in der Christmette 1818 zum ersten Mal "Stille Nacht, heilige Nacht" erklang, präsentiert Tenor Jonas Kaufmann die Weihnachtsklassiker, die er schon als Kind mit der Familie unterm Christbaum gesungen hat.

"Denk ich an Weihnachten, dann steigen viele Erinnerungen in mir auf", sagt Kaufmann. "So wird es wohl jedem ergehen. Weihnachten ist das Fest des Innehaltens, des Sich-Erinnerns. Es ist das Fest der Freude und der Lichter. Und diese Lieder rufen in mir glückliche Erinnerungen an die Freuden der Weihnachtszeit wach, von dankbarer Andacht bis zu turbulenten Festen mit Freunden und Verwandten."

1. Weihnachtstag, 25. Dezember

© SWR/NDR/ullstein bild - s.e.t. Photo/dpa/Imago/Montage brand new media

Die Dokumentation geht der Frage nach, wie die Söhne und Töchter aus der zeitlichen Distanz das Werk und Schaffen ihrer Väter sehen, wie sie ihren Vater erlebt haben und wie es früher war, das Kind eines berühmten Fernsehstars zu sein. Aber auch Schattenseiten und Brüche im Leben werden thematisiert. Und es geht darum, wie sich die Showmaster gegenseitig gesehen haben.

Es erinnern sich Töchter und Söhne von Hans Rosenthal, Hans-Joachim Kulenkampff, Peter Frankenfeld, Wim Thoelke, Harald Juhnke, Dieter Thomas Heck, Kurt Felix und Heinz Quermann sowie die Enkelin von Peter Alexander. Thomas Gottschalk und Frank Elstner ordnen gemeinsam mit ihren ganz persönlichen Erinnerungen die jeweiligen Showmaster und deren Werk in die Zeit ein, kommentiert von Anke Engelke.

© ARD Degeto/WDR/ORF/EIKON Media/Zuzana Panská

Ludwig van Beethoven, dessen Geburtstag sich 2020 zum 250. Mal jährt, zählt zu den herausragenden Komponisten der Musikgeschichte. Seine Ode "An die Freude" ist die Hymne der Europäischen Union. Hinter seinen Mythos blickt der Spielfilm "Louis van Beethoven", der sich auf drei Lebensabschnitte fokussiert. Der Jungpianist Colin Pütz spielt das Wunderkind der Bonner Kindheitstage, Anselm Bresgott den rebellischen, jugendlichen Beethoven und Tobias Moretti das vereinsamte und taube Genie am Ende seines Lebens. Dazu werden biografische Episoden des Künstlers in den historischen Kontext eingeordnet, der durch das Gedankengut der Aufklärung und die gesellschaftlichen Umwälzungen der Französischen Revolution geprägt worden war.

© Constantin Film Verleih GmbH

Drei Frauen. Vier Männer. Sieben Telefone. Und die Frage: Wie gut kennen sich diese Freunde und Paare wirklich? Als sie bei einem Abendessen über Ehrlichkeit diskutieren, entschließen sie sich zu einem Spiel: Alle legen ihre Smartphones auf den Tisch, und alles, was reinkommt, wird geteilt. Nachrichten werden vorgelesen, Telefonate laut mitgehört, jede noch so kleine WhatsApp wird gezeigt. Was als harmloser Spaß beginnt, artet bald zu einem emotionalen Durcheinander aus - voller überraschender Wendungen und delikater Offenbarungen. Denn in dem scheinbar perfekten Freundeskreis gibt es mehr Geheimnisse und Lebenslügen, als zu Beginn des Spiels zu erwarten waren. In den Hauptrollen sind Elyas M'Barek, Florian David Fitz, Jella Haase, Karoline Herfurth, Frederick Lau, Wotan Wilke Möhring und Jessica Schwarz zu sehen.

2. Weihnachtstag, 26. Dezember

© ZDF/BBC 2011

Mit Einbruch der Kälte beginnt für viele Tiere eine entbehrungsreiche Zeit. Mit dieser Winterreise von Pol zu Pol taucht der Film in die Welt der zähsten Anpassungskünstler des Planeten ein. Im Zeitraffer verwandeln sich ganze Landstriche in Winterlandschaften, Gewässer frieren zu und entwickeln sich zu eisigen Wüsten. "Terra X" erzählt in anrührenden, dramatischen, aber auch launigen Geschichten von den vielfältigen Überlebensstrategien der Tiere. Ein "Winter-Spezial", gestaltet aus Highlights der erfolgreichsten Hochglanz-Koproduktionen mit der BBC.

© TVNOW / TM & © 2018 Universal City Studios Productions LLLP and Amblin Entertainment, Inc.

Vor drei Jahren musste der Dinosaurier-Park "Jurassic World" evakuiert werden. Ein Vulkanausbruch droht nun den Park und die Dinosaurier zu vernichten. Um die Saurier zu retten, überredet Claire Dearing Ex-Wildhüter Owen Grady auf die Insel zurückzukehren. Owen begleitet Claire, auch weil er Velociraptor "Blue" wiedersehen will. Schnell stellen die beiden fest, dass die Geldgeber der Rettungsaktion eine ganz andere Agenda haben.

© ARD Degeto/SWR/Moovie//Constantin Film/Walter Wehner

Nach seiner Rückkehr aus dem Ersten Weltkrieg hat der schwäbische Metzgermeister Fidelis Waldvogel (Jonas Nay) im elterlichen Betrieb keinen Platz mehr. Um für sich und Eva (Leonie Benesch), die schwangere Verlobte seines gefallenen Freundes, ein besseres Leben zu ermöglichen, wandert er aus - und schafft es bis nach Argus, North Dakota. Hierhin verschlägt es auch die Hamburger Zirkusartistin Delphine (Aylin Tezel), die mit ihrem Vater, dem Clown Robert (Sylvester Groth), nach Amerika gekommen ist. Während Delphine in dem Lakota-stämmigen Balancekünstler Cyprian (Vladimir Korneev) einen neuen Auftrittspartner findet, eröffnet Fidelis in Argus seine eigene Metzgerei und holt Frau und Kind aus Schwaben nach. Das Glück der Familie Waldvogel wird auf eine schwere Probe gestellt.

Streaming-Tipps zum Fest

© TVNOW / Frank Dicks

Erzählt wird die Geschichte einer Gruppe langjähriger Freunde im besten Alter. Als einer der Freunde, seines Zeichens renommierter Wissenschaftler und heißester Anwärter auf den Wirtschaftsnobelpreis, unverhofft stirbt, schmieden die Hinterbliebenen einen waghalsigen Plan. Sie wollen den Tod ihres Freundes bis zur Bekanntgabe der Nominierungen in fünf Tagen geheim halten. Erste Maßnahme: Schlafzimmer kühlen und Fenster zu, damit bloß keine Fliegen reinkommen. Doch das Unterfangen stellt ihre Freundschaft schnell auf eine harte Probe und gerät Schritt für Schritt außer Kontrolle - mit Iris Berben, Heiner Lauterbach, Adele Neuhauser, Walter Sittler und Michael Wittenborn in den Hauptrollen.

© Netflix/Frank Dicks

Basti (Luke Mockridge), der in der Großstadt überaus erfolglos an seiner Musiker-Karriere bastelt, fährt über die Weihnachtsfeiertage in seine alte Heimat, die beschauliche Eifel. Die feierliche Stimmung ist allerdings schwer aufrecht zu erhalten - denn nichts ist wie erwartet: Die Freunde von damals (Eugen Bauder, Jonathan Kwesi Aikins) haben sich beruflich weiterentwickelt und sein Bruder (Lucas Reiber) ist jetzt mit seiner Ex (Cristina do Rego) zusammen. Als ob das nicht genug wäre, kommt auch noch ein tragisches Geheimnis rund um Mama Brigitte (Johanna Gastorf) und Papa Walter (Rudolf Kowalski) ans Licht. Zum Glück gibt es da ja noch Oma Hilde (Carmen-Maja Antoni), die ändert sich nicht. Und von irgendwo kommt dann eben doch noch ein Engel in Form einer alten Bekannten daher (Seyneb Saleh).

© 2020 Disney / Pixar. All Rights Reserved.

Was macht uns Menschen aus? Wie werden wir …. "Wir"? Diese Fragen stellt sich die leicht chaotische und eigensinnige Seele namens 22 nicht. Sie mag weder die Persönlichkeiten, noch die Interessen, die Menschen erhalten, bevor sie auf der Erde ankommen. Und generell will sie mit dem ganzen Erdenkram relativ wenig zu tun haben. Bis sie eines Tages auf Joe Gardner trifft. Durch ein dummes Missgeschick landet der aufstrebende Jazzmusiker nur wenige Stunden vor seinem großen Auftritt an einem fantastischen, mystischen Ort, an dem sich alle Seelen aufhalten, bevor sie auf die Erde kommen. Dort muss sich er sich fortan mit der neunmalklugen 22 an seiner Seite auseinandersetzen, die noch nie verstanden hat, was an diesem menschlichen Leben eigentlich so toll sein soll. Während Joe verzweifelt versucht, 22 zu zeigen, wie großartig es ist, ein Mensch zu sein, stolpern die beiden von einem Schlamassel zum nächsten.

© RedSeven/Dicks

"Switch" präsentiert sich im Zeitalter der Streamingdienste in aktuellem Gewand. Die Protagonisten schlüpfen in die Rollen verschiedener Persönlichkeiten der medialen Echtzeit. In kurzen, sketchartigen Clips erfolgt ein Querschnitt eines "fiktiven" TV-Abends mit Rückgriff auf Elemente bekannter Streaming- oder TV-Momente und -Figuren. Zum Cast von "Binge Reloaded" gehören die Parodie-Urgesteine Michael Kessler und Martin Klempnow, die bereits beim Format "Switch Reloaded" beteiligt waren. Neu hinzu kommen Tahnee Schaffarczyk, Antonia von Romatowski, Joyce Ilg, Jan van Weyde, Paul Sedlmeir und Christian Schiffer.

© Netflix

Beth (Anya Taylor-Joy) ist ein Schach-Wunderkind, aber auch eine Außenseiterin, die mit Sucht, Verlust und Verlassenwerden zu kämpfen hat. Ihr Erfolg trotz aller Widrigkeiten zeugt davon, wie wichtig Durchhaltevermögen, Familie und die Fähigkeit, sich selbst zu finden und sich treu zu bleiben, sind. Eine Miniserie, die Rekorde brach - 62 Millionen Haushalte haben sich alleine in den ersten 28 Tagen dazu entschieden, die Serie zu sehen. Und laut Internationalem Schachverband führte sie auch zu einem deutlich gestiegenen Interesse an der im nächsten Jahr stattfindenden Schachweltmeisterschaft.