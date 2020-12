am 31.12.2020 - 00:01 Uhr

Silvester, Donnerstag, 31. Dezember

© HR/NDR/Annemarie Aldag

Der Klassiker zum Jahreswechsel: Ein Butler, eine Lady, viel Alkohol und ein Tigerfell. Dazu gehören noch die längst verstorbenen Freunde von Miss Sophie, Mr. Winterbottom, Mr. Pommeroy, Admiral von Schneider und Sir Toby. Aufgezeichnet wurde der legendäre Sketch mit dem britischen Humoristen Freddie Frinton und seiner Kollegin May Warden im Mai 1963 im legandären Studio B beim NDR in Hamburg. Weitere Ausstrahlungen erfolgen in den Dritten Programmen, die längst auch regionale Versionen in Auftrag gegeben haben.





© ZDF / kelvinfilm

2020 war so außergewöhnlich wie herausfordernd. Für die Gesellschaft, die Politik - und für Comedians. Zum Jahresabschluss gibt es noch einmal die besten und bissigsten Pointen von der "Anstalt" bis zum "ZDF Magazin Royale". Und die elementaren Fragen des Jahres werden geklärt: Warum das Homeoffice in Wirklichkeit ein Horror ist. Wie alt ein amerikanischer Präsident sein darf. Und ob die Maskenpflicht ein Malheur für die Bankangestellte oder den Bankräuber ist.

© ZDF/3sat-Grafik/colourbox.de

Es ist mittlerweile gute Tradition: Bei 3sat steht an Silvester wieder die Musik im Mittelpunkt des Programms. Innerhalb von 24 Stunden strahlt der Kultursender zahlreiche Konzerte aus der internationalen Musikszene aus. Wer schon morgens ein schaltet, bekommt unter anderem Bob Dylan und Rod Stewart zu hören, zur Mittagszeit bestimmt Prince das Programm. Die Primetime wird vom Tribute-Konzert für den 2019 verstorbenen Avicii eröffnet. Danach feiert 3sat mit Shakira, Christina Aguilera, Prince und Alice Cooper ins neue Jahr.

Neujahr, Freitag, 1. Januar

© MDR/MadeFor/Steffen Junghans

Mitten am Tag wird vor einem Juwelierladen in der Weimarer Innenstadt ein Geldbote kaltblütig ermordet. Kira Dorn (Nora Tschirner) und Lessing (Christian Ulmen) werden zufällig Zeugen und verfolgen den Täter. Bei einem Schusswechsel in der Parkhöhle wird Lessing verletzt, der Täter kann entkommen. Bei dem toten Boten handelt es sich um Ludgar Döllstädt, Geschäftsführer des Sicherheitsunternehmens "Geist Security". Während Kurt Stich (Thorsten Merten) überzeugt ist, dass es sich bei der Tat um einen Raubmord handelt, vermutet Kira mehr dahinter.

© 2018 RAT PACK FILMPRODUKTION GMBH / MALAO FILM INC. / WARNER BROS ENTERTAINMENT GMBH

Henning Baum begibt sich in dieser Romanverfilmung gemeinsam mit Solomon Gordon alias Jim Knopf auf eine abenteuerliche Reise: Die Bewohner der Insel Lummerland staunen nicht schlecht, als sie eines Tages ein Paket erreicht. Darin liegt ein kleiner, namenloser Junge, den sie schon bald Jim Knopf taufen. Die Jahre scheinen nur so vorbeizurauschen, bis Jim gemeinsam mit seinem Freund Lukas, dem Lokomotivführer, beschließt, zu einer erlebnisreichen Expedition aufzubrechen.

© ZDF/Stephan Rabold

"Die Känguru-Chroniken" erzählen von der Freundschaft zwischen einem Kleinkünstler und einem sprechenden, kommunistischen Känguru, die zusammen mit den anderen Mietern ihres Kreuzberger Hauses den Kampf gegen die nationalistische Internationale eines Berliner Immobilienhais aufnehmen. Volker Zack verleiht dem Känguru Stimme. In weiteren Rolle stehen vor der Kamera: Dimitrj Schaad als Marc-Uwe, Rosalie Thomass als Marc-Uwes heimlicher Schwarm Maria, Carmen Maja Antoni als Kneipenwirtin Hertha, Henry Hübchen als abgezockter Immobilienhai, Tim Seyfi und Adnan Maral als die Brüder Otto und Friedrich von Yilmaz. "Känguru"-Erfinder Marc-Uwe Kling himself übernimmt als Erzähler.

Samstag, 2. Januar

© ZDF/Thomas Kost

Als Betriebsrat hat Mitarbeiter Tobias Nagel jedes Recht, für die Arbeitnehmerinteressen einzutreten. Doch damit ruft er Firmen-Anwalt Hartmut Niehoff auf den Plan, der für Fabian Barkland den unliebsamen Betriebsrat loswerden soll. Auch Ekkis Cousine, Steffi Geller, rückt in Niehoffs Schusslinie. Schließlich ist sie mit Tobias Nagel nicht nur beruflich, sondern auch privat liiert. Wilsberg stößt bei seinen Nachforschungen auf die Leiche von Kollege Bernd Freitag, der als Privatdetektiv für Niehoff gearbeitet hatte. Overbeck kann derweil nicht verhindern, dass sich seine Beinahe-Tochter Kira, die gerade einen Job sucht, kurzerhand selbst undercover in Barklands Betrieb einschleust, um ihn bei den Ermittlungen in dem Fall zu unterstützen.

© TVNOW / Frank Hempel

Was war das beliebteste Spielzeug in den 80ern? Welche Serie hat jeden gefesselt? Und welche Songs erleben gerade ein absolutes Revival? "Die 80er Show", selbst ein kleiner TV-Klassiker, lädt zum Erinnern ein. Oliver Geissen präsentiert neben einem Ranking der zehn erfolgreichsten Songs und Alben des Jahrzehnts Geschichten aus unterschiedlichsten Themengebieten und begrüßt prominente Gäste wie Boris Becker, Giovanni Zarrella und Verona Pooth samt Sohn San Diego.

© YLE / Antti Pietikäinen

Polarlichter faszinieren die Menschheit seit Jahrtausenden. Jüngste Forschungen stehen nun kurz davor, viele der verbleibenden Geheimnisse über das Naturphänomen zu lüften. In „Polarlichter - Faszination und Bedrohung“ enthüllen Wissenschaftler ihre Erkenntnisse über den Einfluss der Sonnenstürme auf das Verhalten von Tieren und die menschliche Verkehrsinfrastruktur. Die finnische Dokumentation erklärt, warum Sonnenstürme eine Bedrohung für die Menschheit darstellen: Im Extremfall können sie Satelliten beschädigen, den Flugverkehr ausbremsen und Hochspannungs- und Telekommunikationsnetze lahmlegen.

Sonntag, 3. Januar

© ARD Degeto/Moovie/Stephan Rabold

Eine Geschichte, zwei Filme: Im Zentrum des Fernseh-Experiments "Feinde" nach Ferdinand von Schirach steht eine Kindesentführung und die zügige Festnahme eines Tatverdächtigen, die aus zwei Perspektiven erzählt wird. In "Feinde - Gegen die Zeit" setzt der von Bjarne Mädel gespielte Ermittler Nadler nur auf seine Intuition, um das Leben eines Kindes zu retten. Obwohl das Gesetz das Vorgehen klar regelt, übertritt er dieses massiv im Glauben, "das Richtige" tun. Aus der Sicht des Strafverteidigers kämpft Klaus Maria Brandauer in dem "anderen" Film "Feinde - Das Geständnis", der in allen Dritten läuft, voller Überzeugung für die Prinzipien des Rechtsstaats.

© ZDF/Huw Cordey

Die erste Episode der Reihe "Terra X: Ein perfekter Planet" zeigt, wie tiefgreifend Vulkane Einfluss auf die Entstehung und Entwicklung des Lebens auf der Erde nehmen. Die Feuerberge spielen bis heute eine zentrale Rolle bei der Entstehung neuer Arten. Sie erschaffen beispielsweise neues Land, indem sie Magma aus dem Inneren der Erde auftürmen und in den Weiten der Ozeane neue Inseln erschaffen. Solche Vulkaninseln machen nur fünf Prozent der gesamten Landmasse aus, beherbergen aber fast 25 Prozent aller Arten. In den kommenden Wochen geht's um Sonne, Wetter, Ozeane und Menschen.

© Marvel Studios 2018 / Chuck Zlotnick

Im dritten Teil der "Avengers"-Reihe stehen die Helden ihrem bislang skrupellosesten Gegner gegenüber: Sollte es dem Titanen Thanos gelingen, die Infinity-Steine zu vereinen, stünde das Schicksal des gesamten Universums auf dem Spiel. Ein erbarmungsloser Kampf gegen die Zeit und Thanos' gewissenlose Armeen beginnt. Gemeinsam stellen sich die Avengers ihrem übermächtigen Feind, doch sind sie bereit, den ultimativen Preis zu zahlen?