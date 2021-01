© ProSieben/Claudius Pflug

Bei "Wer stiehlt mir die Show?" steht der wahrscheinlich außergewöhnlichste Preis der Show-Geschichte auf dem Spiel: Joko Winterscheidts Job. Palina Rojinski, Elyas M'Barek und Thomas Gottschalk sowie ein Wildcard-Zuschauer fordern Moderator Joko als Kandidaten heraus, um ihm - wortwörtlich - die Show zu stehlen. Der Gewinner wird zum Quizshow-Moderator der nächsten Ausgabe und kann die Show nach seinem Willen umgestalten - während Joko als Kandidat darum kämpfen muss, seine eigene Show zurück zu gewinnen.

Produktion: Florida TV

© ARD Degeto/Manju Sawhney

Sommer 1990, Deutschland im Feierrausch der Wiedervereinigung: In Mecklenburg-Vorpommern nutzt die Jugendclique von Andy (Charly Hübner) den Titelgewinn bei der Fußballweltmeisterschaft für eine ausgelassene Party am See: Alkohol, Drogen – Filmriss! Was in der Nacht passiert ist, bekommt 30 Jahre später eine neue Bedeutung. Andy ist inzwischen erfolgreicher Investmentbanker und nutzt selbst die Corona-Krise für einen Karrieresprung. Ein anonym verfasster Brief wirft ihm nun jedoch vor, damals eine junge Frau vergewaltig und damit ihr Leben zerstört zu haben. - Bei ihrer ersten gemeinsamen Regiearbeit setzten Jan Georg Schütte und Lars Jessen auf Improvisation: Mit überraschenden Details konfrontiert, musste das hochkarätig besetzte Ensemble spontan reagieren.

Produktion: Florida Film

© NDR/Hamburg Enterprises/NRK/SVT/YLE

Man sollte den Winter feiern, so lange es ihn noch gibt: mit spektakulären, skurrilen und berührenden Geschichten aus der Kälte in den nordischen Ländern, wie man sie so noch nicht gesehen hat. Wie kommen die Menschen mit dem strengen Winter im hohen Norden klar? Welches „Snowhow“ haben sie, um mit meterhohem Schnee auf den Straßen, monatelang zugefrorenen Flüssen und dauernder Dunkelheit umzugehen?

Produktion: Hamburg Enterprises/NRK/SVT/YLE

© ARD Degeto/Nordisk Film Production AS

Die Zwillingsbrüder Adam und Erik (Kristofer Hivju) sind äußerlich nicht zu unterscheiden, aber ansonsten grundverschieden. Der Familienvater Adam managt erfolgreich eine florierende Ferienanlage, Erik lebt als Surflehrer in den Tag hinein und hat nun auch noch seine einzige Habe, einen museumsreifen Campervan, zerlegt. Als Erik nach 15 Jahren Funkstille bei seinem Bruder auftaucht, kommt es mit Adam zu einer Auseinandersetzung, in die auch dessen Ehefrau Ingrid (Rebekka Nystabakk) verwickelt ist. Am Ende liegt Adam leblos auf dem Boden und Erik startet eine kopflose Rettungsaktion. Trotz eines Sturms möchte er seinen Bruder mit dem Boot von der Lofoten-Insel Sakrisøy ins Krankenhaus bringen.

Produktion: Nordisk Film Production

© ProSieben

Bloß! Nicht! Lachen! In "Pokerface - nicht lachen!" beweisen prominente Pokerfaces, dass sie weniger zu lachen haben als ihre Mitstreiter. Pro Show treten 16 Prominente in vier Teams mit je zwei Paarungen gegeneinander an. Ihre einzige Herausforderung: Sie dürfen nicht lachen. Das Tückische daran: Bei den irrwitzigen Clips, lustigen Pannen, und mitreißenden Lachflashs, die sie sich anschauen, bleibt eigentlich kein Auge trocken. Wer schafft es trotzdem ernst zu bleiben?

Produktion: Redseven Entertainment