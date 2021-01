© Das Erste/Stanislav Honzik

Ost-Berlin im Sommer 1961: Dr. Ella Wendt (Nina Gummich) wird zur Sicherstellung der Gesundheitsversorgung von Senftenberg an die Charité versetzt. Massenhaft verlassen Ärzte und Pflegepersonal die DDR Richtung West-Berlin. Der Ortswechsel kommt Ella nicht ungelegen, forscht sie doch seit Langem im Bereich der Krebsfrüherkennung und erhofft sich von dem angesehenen Serologen und Gerichtsmediziner Prof. Otto Prokop (Philipp Hochmair), einer der Koryphäen an der Charité, wissenschaftliche Unterstützung. Doch dieser schenkt der jungen Medizinerin wenig Beachtung. Seine Aufmerksamkeit gilt der Obduktion eines Mannes mit Strangspuren.

Produktion: UFA Fiction

Corona macht dem Dschungel einen Strich durch die Rechnung. Die 15-teilige Event-Show begleitet stattdessen den Kampf der Dschungelcamp-Bewerber um das "goldene Ticket" für die 15. Jubiläumsstaffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", die 2022 in Australien stattfinden soll. Außerdem blickt jede einzelne Liveshow auch auf die Highlights je einer der vergangenen 14 Dschungelcamp-Staffeln zurück. Ehemalige Dschungelstars talken mit Sonja Zietlow und Daniel Hartwich über ihre Erfahrungen. Daneben kommentieren sie das Geschehen rund um die "IBES"-Bewerber, machen sich stark für ihre Lieblinge und lästern über die in Ungnade gefallenen Kandidaten.

Produktion: ITV Studios Germany

In ihrem letzten Fall bekommt es Kommissarin Heller (Lisa Wagner) mit den kriminellen Machenschaften eines Zuhälterrings zu tun, der junge Mädchen mithilfe von Loverboys zur Prostitution zwingt. Sie und ihr Kollege Timo Lübke ermitteln undercover auf einer Party in einem luxuriösen Wiesbadener Winzerhof, um den Tod einer Minderjährigen aufzuklären. Dort sollen junge Mädchen zur Prostitution gezwungen werden. Der Undercover-Einsatz eskaliert, und Benny, ein junger Zuhälter und sogenannter Loverboy, wird erschossen. Der Gutsbesitzer Gregor Riselius und seine Frau Nicola weisen jegliche Vorwürfe von sich, und nachzuweisen ist ihnen auch nichts.

Produktion: Ziegler Film

Iggy Pop, der exzentrische Frontmann der Stooges, wird häufig als "Godfather des Punk" bezeichnet. Aber auch andere frühe Punk-Helden ebneten mit ihrer rauen Musik, den dynamischen Bühnenauftritten und provokanten Texten den Weg für den uns heute bekannten Punk. Neben Iggy Pop von The Stooges, Wayne Kramer von den MC5, Sylvain Sylvain von den New York Dolls, Jayne County, Debbie Harry von Blondie und Marky Ramone kommen weitere Punk-Musiker zu Wort und versetzen die Zuschauer zurück in die raue Musikwelt der 1970er-Jahre.

Produktion: Network Entertainment





Die dänische Serie handelt vom Ermittler Bjørn (Ulrich Thomsen), der nach einem schweren Schicksalsschlag in einen wahren Alptraum. In acht Episoden und über einen Zeitraum von 24 Stunden versucht er das Geheimnis um seine verstorbene Tochter zu lüften. Dabei deckt er Abgründe auf, die ihn an seinem eigenen Verstand zweifeln lassen. Nach und nach muss er sich fragen: Welchen Anteil hatte er selbst am Tod seiner Tochter?

Produktion: Miso Film