© NDR/Michael Ihle

Mit einer Angststörung im Gepäck lässt sich Kriminalhauptkommissar Sörensen (Bjarne Mädel) von Hamburg ins friesische Katenbüll versetzen. Er hofft, dass der kleine Ort ihm ein ruhiges, beschauliches Arbeitsleben bescheren wird. Doch Katenbüll ist grau und trostlos, es regnet ununterbrochen, die Einheimischen haben nicht gerade auf Sörensen gewartet. Und es kommt noch schlimmer. Gleich nach Sörensens Ankunft sitzt Bürgermeister Hinrichs im eigenen Pferdestall, so tot wie die ganze Umgebung. Schon die ersten Blicke hinter die Kleinstadtkulisse zeigen dem Kommissar: Hier kann man es wirklich mit der Angst zu tun bekommen.

Produktion: Claussen + Putz Filmproduktion

© ZDF

Der scheidende US-Präsident Donald Trump stand von Anfang an in Verdacht, nicht die Interessen der USA zu verfolgen, sondern seine eigenen und die fremder Mächte. In der "ZDFzoom"-Dokumentation geht ZDF-Amerika-Korrespondent Johannes Hano der Frage nach, was aus den Vorwürfen geworden ist, Donald Trump habe Verbindungen zur russischen Mafia und zu russischen Geheimdiensten. Was hat Donald Trump zu erwarten, wenn er nicht mehr Präsident der USA ist? Darüber spricht Hano mit ehemaligen hochrangigen CIA- und FBI-Agenten, mit Staatsanwälten und Verfassungsexperten.

Produktion: ZDF

© NDR/Doclights GmbH/BLACK CORAL FILMS AB

Seit Millionen von Jahren beherrschen Haie die Meere. Als geschickte Jäger in den Tiefen der Ozeane kennen wir sie vor allem aus tropischen Gewässern. Aber über die Haie des Nordes und ihre faszinierenden Überlebensstrategien wissen wir nur sehr wenig.Christina Karliczek will das ändern und begibt sich auf eine spannende Expedition. Die erfahrene Unterwasserkamerafrau ist eine der wenigen in ihrem Metier. Sie ist für Tauchgänge unter dem Eis und in extremer Tiefe speziell ausgebildet. Die Suche nach den kaltblütigen Meeresbewohnern führt das Team von sonnigen schwedischen Inselwelten entlang Norwegens Fjorde bis in die grönländische Arktis

Produktion: Doclights / Black Coral Films

© ZDF/Willi Weber

Die digitale Zukunft beginnt in Leer – wenn es nach Wirtschaftsförderin Grit Larson und Investment-Company-Inhaber Johann Waal geht. Geplant ist ein Friesland-Valley-Technologiepark. Klar, dass Kriminalhauptkommissar Brockhorst (Felix Vörtler) dem hohen Besuch Johann Waal eine Polizeieskorte stellt: Süher Özlügül (Sophie Dal) und Henk Cassens (Maxim Mehmet) sollen ihn zum Hotel und zur abendlichen Veranstaltung begleiten. Doch aus dem Hotel, zu dem Süher und Waal eskortieren, taucht dieser nicht mehr auf – er ist wie vom Erdboden verschluckt, seine Sachen befinden sich aber noch immer im Hotelzimmer.

Produktion: Warner Bros: ITVP Deutschland

© 2020 Showtime Networls Inc. All rights reserved / Sky

Bryan Cranston spielt den angesehenen Richter Michael Desiato aus New Orleans, dessen Teenager-Sohn Adam (Hunter Doohan) in einen Unfall verwickelt wurde und Fahrerflucht beging. Dieser Vorfall zwingt Desiato zu einem Spiel mit hohem Einsatz, Lügen, Betrug und unmöglichen Entscheidungen. Michael Stuhlbarg ("Call Me By Your Name") spielt Jimmy Baxter, das gefürchtete Oberhaupt einer kriminellen Familie. Daneben ist Hope Davis ("For the People") als seine scheinbar noch gefährlichere Ehefrau Gina zu sehen.

Produktion: King Size Productions u.a.