© ARD/WDR/Gordon Timpen

Lothar Kellermann (Jens Jarzer) liebt nur die marokkanischen Fliesen, die er verkauft, und seinen Hund – mit allen anderen hat er es sich verscherzt. Zu allem Überfluss wird bei ihm eine tödliche Krankheit diagnostiziert. Natürlich sind daran auch wieder alle anderen schuld. Er verkauft sein Haus und seine Firma, bringt den Hund ins Tierheim, schenkt dem sein Vermögen. Doch er stirbt nicht – Fehldiagnose. Und so muss er völlig mittellos ins Leben zurückkehren, das ihn weder will noch braucht. Plötzlich ist er auf andere Menschen angewiesen. Das verändert ihn – ob er will oder nicht.

Produktion: Hager Moss Film

© TVNow

In der neuen Show mit Barbara Schöneberger bekommt Deutschland erstmals ein Zeugnis ausgestellt. Benotet wird das Land unter anderem in Fächern wie Umwelt, Sicherheit, Gesundheit, Nationalmannschaft. Prominente wie Günther Jauch, Jan Hofer, Oliver Pocher und Ilka Bessin werden die guten und schlechten Nachrichten zu den einzelnen Fächern präsentieren, darüber diskutieren und schließlich Noten verteilen. Die Zuschauer können online mitmachen.

Produktion: i&u TV

© rbb/Kobalt Productions/Celine Lardon

In 45 Minuten geht es um die Lieder, die einen Menschen geprägt haben: Wie hörte sich der Soundtrack der Kindheit an? Was ist ein Lied, das einen tröstet, Mut macht? Welche Rolle spielt Musik in der eigenen Biografie? Die Gäste, mit denen sich Max Mutzke in der ersten Staffel unterhält, sind der Violinist Daniel Hope, die Entertainerin Barbara Schöneberger, die Schauspielerin Annette Frier und der Comedian Bülent Ceylan. Gemeinsam singen sie sich durch den Soundtrack ihres Lebens.

Produktion: Kobalt Productions

© TV Now / Willi Weber

Neue Chance mit festem Moderator - und erstmals auch im Free-TV: Jens "Knossi" Knossalla führt ab sofort durch die von Stefan Raab produzierte Late-Night-Show. Regelmäßig haben allerdings auch weiterhin andere Promis die Chance, ihr Moderationstalent zu beweisen. Auch die übrigen Zutaten einer Late-Night-Show wie Live-Band, Gäste und Einspieler gehören bei "Täglich frisch geröstet" dazu. Zum Auftakt gehen die beiden Folgen dieser Woche live über die Bühne.

Produktion: Raab TV

© RBB

Auch RBB-Reporterin Helena Daehler trinkt gerne: ein Bier nach dem Tennis-Match, ein Glas Wein zum Feierabend. Doch sie fragt sich: Wie viel Alkohol ist eigentlich okay? Wie sehr brauche ich die entspannende und anregende Wirkung? Was weiß ich wirklich über die Folgen? Und wie geht es mir, wenn ich mal verzichte - wenn ich ausgehe und nüchtern zwischen lauter Angeheiterten sitze? Ihre Eindrücke hält sie in einem Video-Tagebuch fest. Am Ende des Films wird sie abwägen: Bin ich schon gefährdet? Und wie kann ich künftig bewusster mit Alkohol umgehen?

Produktion: Labo.M