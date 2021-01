© ZDF / Letterbox / Thorsten Jander

Sabine (Katharina Schüttler) ist außer sich vor Sorge. Auf dem letzten Segeltörn des Jahres geht ihr Sohn Kjell über Bord. Trotz intensiver Suche wird er nicht gefunden, weder tot noch lebendig. Verzweifelt stemmt sich Sabine gegen die eigene Angst und aufkommende Panik. Sie versucht, an das Überleben von Kjell zu glauben, doch nach ein paar Tagen muss sie sich eingestehen, dass ihr Sohn nicht mehr lebend gefunden werden kann. Neben der unfassbaren Trauer über den Verlust muss sich Sabine mit dem Misstrauen ihres Ehemannes Bernd (Jan Josef Liefers) auseinandersetzen, der seinen Freund Jakob verdächtigt, die Unwahrheit über den Hergang des Unfalls zu erzählen.

Produktion: Letterbox

© TVNOW / Gordon Mühle, Guido Engels, Stefan Gregorowius

Auf die Vorsorge von Brust-, Prostata- und Hodenkrebs aufmerksam machen und so Leben retten - das ist das Ziel von "Showtime of my Life - Stars gegen Krebs". Dafür gehen 16 Promis, die in der Vergangenheit selbst oder im engsten Freundes- und Familienkreis mit einer Krebsdiagnose konfrontiert wurden, bis zum Äußersten und lassen die Hüllen fallen. Ihre Botschaft: Wenn wir uns vor einem Millionenpublikum ausziehen, könnt ihr das vor eurem Arzt erst recht! Gecoacht werden die Damen von Motsi Mabuse, die Herren von Joachim Llambi. Als Gastgeber fungiert Guido Maria Kretschmer.

Produktion: Seapoint

© MDR/Enrico Meyer

Torsten Strääter, Johann König und Olaf Schubert treten an, um der Welt zu helfen, sich selbst zu retten. In 30 Minuten gestehen hilflose Menschen den drei Superhelden ihre Ratlosigkeit. Mit leichten und schweren, cleveren und doofen, komplizierten und einfachen Fragen. Auf die es theoretisch eine Antwort gibt. Doch das Trio will beweisen, dass das nicht so sein muss.

Produktion: Element E Filmproduktion

© ProSieben/Richard Hübner

Corona-bedingt entsteht die neue Staffel von "Germany's next Topmodel" erstmals ausschließlich in Europa. In jeder Folge bekommt Jury-Chefin Heidi Klum professionelle Unterstützung von der Crème de la Crème der Fashion-Welt. Als Gastjuroren unter anderem mit dabei: der französische Modedesigner Manfred Thierry Mugler sowie die beiden Starfotografen Rankin und Ellen von Unwerth.

Produktion: Redseven Entertainment

© ITV Studios Global Entertainment

Heldenhaft verhindert der Polizist und Ex-Soldat David Budd (Richard Madden) einen Bombenanschlag auf einen voll besetzten Zug. Künftig soll er nun für den Schutz der britischen Innenministerin Julia Montague (Keeley Hawes) sorgen, die gerade wegen eines neuen Gesetzentwurfs zur digitalen Überwachung im Fokus der Öffentlichkeit steht. David verarbeitet noch immer seinen Einsatz in Afghanistan, an dem auch seine Ehe zerbrochen ist. Darum steht er der Kriegspolitik der Ministerin kritisch gegenüber. Doch aus dem zuerst kühlen Arbeitsverhältnis entsteht langsam eine Freundschaft. Allerdings scheint es unter Davids Kollegen ein Leck zu geben, wodurch seine Kinder nur knapp einem Attentat entkommen.

Produktion: World Productions