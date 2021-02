© Sat.1 / Christine Schröder

Ein Traum-Date endet in einem Albtraum - mit Felicitas Woll und Barry Atsma: Lehrerin Laura verarbeitet gerade eine Trennung, als sie von Hendrik, dem alleinerziehenden Vater einer ihrer Schüler, zum Abendessen eingeladen wird. Was vielversprechend beginnt, soll tragisch enden. Sie behauptet, von ihm vergewaltigt worden zu sein. Er sagt, dass alles einvernehmlich war. Was ist wirklich passiert? Und wer von den beiden lügt?

Produktion: Filmpool Fiction

© MG RTL D / Nady El-Tounsy

Große Reisen waren im vergangenen Jahr Corona-bedingt kaum möglich - was auch die Produktion von "Kitchen Impossible" vor besondere Herausforderungen stellte. Schließlich schicken sich die Profi-Köche dort bekanntlich für ihre kulinarischen Aufgaben normalerweise rund um die Welt. In den neuen Folgen fanden alle Drehs nun ausschließlich in Deutschland und Österreich statt - "als Zeichen der Solidarität mit der hiesigen Gastronomieszene und zum Schutz der Gesundheit aller am Dreh beteiligten Personen", sagt Vox.

Produktion: Endemol Shine Germany

© Sat.1

Kurzerhand wird Marlene Lufen zur besten Sendezeit live mit Gästen über das Coronavirus und die Auswirkungen, die der Lockdown auf Land und Leute hat, sprechen. Es geht um Themen wie Gewalt gegen Kinder, häusliche Gewalt, Suchterkrankungen, Depressionen und Vereinsamung. Anlass für die kurzfristige Programmänderung ist ein Video der Moderatorin, das diese vor wenigen Tagen bei Instagram online gestellt hat und das schnell mehr als zehn Millionen Aufrufe zählte.

Produktion: Maz & More

© ZDF/Hannes Magerstaedt

Ein Herzinfarkt mitten in einer Verhandlung führt dazu, dass Niki Berger (Nele Kiper) in der Landsberger Familienkanzlei einspringen und ihre Schwester Caro (Eva-Maria Reichert) unterstützen soll, bis Karl-Heinz Berger (Robert Giggenbach) wieder auf dem Posten ist - immerhin geht es um den wichtigsten Mandanten ihres Vaters, der gerade Umgang mit seinem Kind einklagt. Die Schwestern, ein Leben lang schon Konkurrentinnen, geraten bereits bei den Vorbereitungen für den Termin mit ihrem Mandanten aneinander. Doch wenn es hart auf hart kommt, können sich die sozial engagierte, rechtschaffene Caro und die toughe, geschäftstüchtige Niki aufeinander verlassen. Allerdings ahnt niemand, dass Niki ihre Zulassung verloren hat und eigentlich nicht mehr als Anwältin arbeiten darf.

Produktion: Constantin Television

© TVNOW / Tresor TV

Spielzeugtest bei Vox: In jeder Sexbox verbirgt sich allerlei Spielzeug - und es will getestet werden! Halten die Krefelder nach der Bastelstunde ein Prachtstück in den Händen oder läuft alles schief? Die Münchnerin Ariëla erlebt ihr blaues - und vibrierendes Wunder, während Gatte Sven dabei einfach nur so "rumeiert". Und Vorfreude ist die größte Freude, bevor Natalia und Georgios es ganz schön bunt miteinander treiben.

Produktion: Tresor TV