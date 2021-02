© TVNOW / Boris Breuer

Sie ist das Voy-Symbol schlechthin: Die Rote Kugel. Jetzt bekommt sie ihre eigene Show, in der sie über Sieg oder Niederlage der Kandidaten entscheidet. Wenn es perfekt läuft, müssen die Kandidatenpaare in zehn Spielrunden die jeweils richtige Lösung finden. Für jede Lösung gibt es eine Rote Kugel. Und einen Geldbetrag, der in jeder Runde größer wird. Nach zehn Runden können es maximal 100.000 Euro sein. Aber: Das Geld ist erst dann auf dem Konto der Spieler, wenn sie es absichern - und genau das geht nur, indem die Rote Kugel versenkt wird. Doch von Runde zu Runde wird das schwerer. Moderiert wird die Show von Martin Rütter.

Produktion: Endemol Shine Germany

Als die Fluggesellschaft die Angehörigen zur Trauerfeier in das Grand Hotel Heiligendamm einlädt, nehmen auch Thomas Wintersperger und seine Frau Sonja (Ursina Lardi) daran teil, um Abschied von ihrer Tochter Anna zu nehmen. Weil er ihr nahe bleiben möchte, um seinen Schmerz zu verarbeiten, kauft Thomas kurzentschlossen einen heruntergekommenen Krämerladen in der Nähe der Unfallstelle und baut ihn zu einer Kneipe aus. Seine Frau zeigt kein Verständnis dafür, dass Thomas bereit ist, sein gutgehendes Unternehmen und sein bisheriges Leben aufzugeben, um sich in der ostdeutschen Provinz eine neue Existenz aufzubauen. Das Paar geht zunächst getrennte Wege. Die resolute Kellnerin Wiebke (Marie Schöneburg) führt Thomas in die lokalen Geheimnisse der zum Teil skurrilen Dorfbewohner ein.

Produktion: KJ Entertainment / Fireworks Entertainment / Film Manufacturers

Rupert Murdoch ist der mächtigste Mann der Medienwelt. Er besitzt unter anderem den Nachrichtensender "Fox News", Tageszeitungen sowie Hunderte weiterer Medienunternehmen. Doch wer ist der Mensch hinter dem Medienmogul? Die dreiteilige Doku schildert Murdochs Weg von seinen Anfängen in der australischen Regionalpresse bis an die Spitze eines global agierenden Familienimperiums.

Produktion: 72 Films

In der vierten Staffel will das "Masked Singer-Rateteam", das diesmal wieder aus Ruth Moschner, Rea Garvey und einem wöchentlich wechselnden Promi-Rate-Gast besteht, zusammen den Fans der Show den zehn neuen Undercover-Sängern in ihren zehn Kostümen auf die Schliche kommen. Wer entdeckt die Indizien und kann das größte TV-Rätsel Deutschlands lösen? Durch die Live-Shows führt erneut Moderator Matthias Opdenhövel.

Produktion: Endemol Shine Germany

Neue Familien-Doku bei RTLzwei: Erzählt wird die Geschichte eines Familienbetriebs, der mitten im Generationswechsel steckt.Der gestaltet sich auch deshalb nicht einfach, weil es Papa und Unternehmensgründer Jürgen schwerfällt, den Chefposten aufzugeben und Tochter Vanessa mehr Verantwortung zu übertragen. Dazu kommt die gebürtige Italienerin und Ehefrau Rina, mit der Jürgen aus dem Nichts ein beeindruckendes Gebrauchtwarenimperium aufbaute.

Produktion: Splendid Studios