Kurz nach ihrer Verabschiedung in den Mutterschutz wird die hochschwangere Kommissarin Alexandra "Alex" Enders (Aylin Tezel) auf einem Supermarkt-Parkplatz betäubt und entführt. Sechs Tage später kommt sie in einem Waldstück ohne Erinnerung und ohne Babybauch zu sich. Vom Säugling fehlt jede Spur. Alle Bemühungen von Alex' Vorgesetztem Paul Nowak, das verschwundene Baby wiederzufinden, scheitern. Sie und ihr Ehemann Leif müssen sich darauf einstellen, dass sie ihre Tochter nie mehr wiedersehen werden. Das junge Paar droht an diesem schweren Schicksalsschlag zu zerbrechen.

Die alleinstehende Martha (Senta Berger) kümmert sich liebevoll um die Kinder in ihrer Nachbarschaft, unterstützt wird sie dabei von dem Ex-Boxer Max (Uwe Kokisch). Eines Tages zieht der verschlossen wirkende Tommy Skagen (Jonathan Berlin) gemeinsam mit seinem achtjährigen Bruder Winnie in Marthas Mietshaus ein. Tommy, der tagsüber Jura studiert, ist oft nächtelang verschwunden und lässt seinen Bruder allein. In den Docks unterhalb von St. Pauli finden illegale Mixed-Martial-Arts Kämpfe statt. Hier treten - gegen hohe Wetteinsätze - Fighter ohne Boxhandschuhe und Kopfschutz gegeneinander an. Tommy ist einer von ihnen. Er liebt den Kampf und er braucht das Geld. Doch sein Doppelleben überfordert ihn zusehends.

Neuer Neustart am RTL-Nachmittag: Ein Experten-Team, bestehend aus den Tierärzten Meike Dewein, Dr. Tanja Pollmüller und Dr. Karim Montasser sowie dem Bestseller-Autor und Hundeverhaltens-Therapeut Masih Samin, geht darin den Problemen zwischen Haustieren und ihren Besitzern auf den Grund und gibt Tipps und Tricks. Jede Sendung beschäftigt sich mit vier bis fünf Tieren und ihren Haltern.

Fünf neue Coaches buzzern für die besten jungen Stimmen: Alvaro Soler und Wincent Weiss feiern ihren Einstand auf den roten Drehstühlen, Stefanie Kloß kehrt zurück und Michi Beck und Smudo von "Die Fantastischen Vier" wollen nach zwei Siegen bei "The Voice of Germany" erstmals mit einem ihrer Talente auf den "Voice Kids"-Thron. Melissa Khalaj und Thore Schölermann moderieren die neue Staffel der Musikshow, die erstmals in direkter Konkurrenz zu "Deutschland sucht den Superstar" läuft.

Die moderne Interpretation des Klassikers "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" folgt sechs Jugendlichen, die kompromisslos für ihren Traum von Glück und Freiheit kämpfen und dabei alle Probleme mit Eltern, Lehrern und anderen Spießern hinter sich lassen wollen. Christiane (Jana McKinnon), Stella (Lena Urzendowsky), Babsi (Lea Drinda), Benno (Michelangelo Fortuzzi) Axel (Jeremias Meyer) und Michi (Bruno Alexander) stürzen sich in die berauschenden Nächte Berlins, ohne Einschränkungen und Regeln, und feiern das Leben, die Liebe und die Versuchung - bis sie erkennen müssen, dass dieser Rausch nicht nur ihre Freundschaft zerstören wird, sondern sie in den Abgrund treiben kann.

