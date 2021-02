© WDR/Trickstudio Lutterbeck

Die Maus wird 50 - und Abend vor diesem Geburtstag wird schon mal reingefeiert: mit einer XXL-Ausgabe der Samstagabendshow "Frag doch mal die Maus". Mit Günther Jauch und Barbara Schöneberger ist die Riege der Geburtstagsgäste sehr hochkarätig besetzt. Die eigentliche Jubiläumssendung läuft am Sonntag ab 9:00 Uhr. André, Armin, Clarissa, Christoph, Jana, Johannes, Laura, Ralph und Siham machen darin eine Reise in die Zukunft. Sie wollen herausfinden, was es wohl in den kommenden 50 Jahren mit der Maus zu erleben gibt.

Produktion: Flash Filmproduktion u.a.

© Sky © Sky

Montag, 20:15 Uhr, Sky One

Drei Jahre nach der ersten Staffel setzt Sky die Zaubershow mit Farid fort. Zum Auftakt verzaubert er das Ehepaar Neureuther. Mit Miriam Neureuther geht es zum Start hoch hinaus: Auf der Zugspitze errät der Magier, obwohl er nichts sehen kann, die Getränke und selbst die Gedanken der Biathlon-Weltmeisterin. Bei ihrem Mann Felix Neureuther dreht sich hingegen alles um Willensstärke. Farid verwandelt vor seinen Augen Wasser zu Eis und anschließend sogar zu Schnee und selbst ein Zebra spielt eine nicht unwichtige Rolle.

Produktion: Banijay Productions Germany

© TVNow

Im Mittelpunkt stehen die beiden Hamburger Kommissare Gilles und Samuel, die in Zivil ein Lagerhaus observieren. Nacht für Nacht für Nacht - ohne dass sich etwas tut. Und weil sich nichts tut, vertreiben sie sich die Zeit mit irritierenden Anekdoten aus ihrem Privatleben. Ähnlich geht's in der Leitstelle des Polizeireviers, wo die Kolleginnen Carola und Danni sitzen zu. Und auch im Inneren des observierten Lagerhauses tut sich wenig - bis auf die skurrilen Gespräch eund Geschichten der beiden Kriminellen Maurizio und Bernhard. Hochkarätig besetzt, unter anderem mit Jürgen Vogel, Serkan Kaya, Annette Frier und Rocko Schamoni.

Produktion: eitelsonnenschein

© WDR/Beba Franziska Lindhorst

Als im vorigen Frühjahr die nunmehr 29. Staffel der Impro-Comedy "Dittsche - Das wirklich wahre Leben" im WDR Fernsehen ausgestrahlt wurde, machte die Corona-Pandemie den Planungen des Senders einen Strich durch die Rechnung. Nach der dritten Folge wurde die Staffel ausgesetzt - und seither warten Fans des Kult-Formats auf die Fortsetzung. Nun geht's weiter: Mit Imbisswirt Ingo (Jon Flemming Olsen) und Krötensohn Jens (Jens Lindschau) soll Dittsche dann wieder mit Badelatschen, Jogginghose und gestreiftem Bademantel in der "Eppendorfer Grillstation" über das wirklich wahre Leben philosophieren und spekulieren.

Produktion: Angenehme Unterhaltungs GmbH

© Sat.1/Nils Müller

Am Vorabend kam die Spielshow nicht so recht in Schwung, doch ein erneutes Promispecial in der Primetime soll "5 Gold Rings" noch einmal anschieben, bevor das Format auf dem neuen Sendeplatz am Samstagnachmittag fortgeführt wird. Bei Moderator Steven Gätjen treten wieder acht prominente Gäste auf dem Quiz-LED-Boden gegeneinander an. Auf ihm müssen die Teams ihr Wissen unter Beweis stellen und fünf goldene Ringe richtig platzieren. Mit dabei sind Verona Pooth, Jochen Schropp, Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Uwe Ochsenknecht, Caroline Frier, Jasmin Wagner, Oliver Petszokat und Steffen Henssler.

Produktion: ITV Studios Germany