© Joyn/ NEUESUPER/ Arvid Uhlig

In der Serie treffen die konträren Lebenswelten der Protagonisten in der Münchner Unterwelt aufeinander. Lilly Charlotte Dreesen, Nick Romeo Reimann und Yasin Boynuince spielen die drei Münchner "Rich Kids" Nellie, Max und Janosch, die ihrer liebsten Beschäftigung nachgehen: Feiern. Diesmal allerdings nicht in einem Szeneclub, sondern auf einem illegalen Luxus-Rave in den Katakomben unter dem Münchner Hauptbahnhof. Was sie dabei nicht ahnen: Hier leben Menschen, die in der normalen Welt keinen Platz mehr finden. Nach einem Feuer eskaliert die Party in den Tunneln, eine Massenpanik bricht aus. Am nächsten Morgen wird klar: Neben dutzenden Verletzten gibt es auch drei Vermisste - darunter auch Max.

Produktion: Neuesuper

© NDR/Polyphon/Philipp Sichler

Petra Schmidt-Schaller und Sascha Gersak spielen die Kommissare Lona Mendt und Frank Elling, die im Fall eines Serienmörders ermitteln, der seine Opfer vermeintlich unzusammenhängend auswählt. Mit der Zeit stellt sich heraus, dass mächtige Gegenspieler offensichtlich ein Interesse daran haben, die wahren Zusammenhänge im Dunkeln zu belassen. - Im Ersten laufen drei 90-Minüter, in der Mediathek steht schon seit diesem Wochenende eine Fassung mit acht 45-minütigen Episoden zum Abruf bereit.

Produktion: Polyphon / made in munich

© Brian Jakubowski

Aus dem ehemaligen Zuhause von Gunter Gabriel soll dank Olli Schulz und Fynn Kliemann ein Ort für Kreative und Konzerte werden, eine neue Hamburger Location für Musik. Den Weg dorthin begleitet Netflix mit einer Dokusoap. Gezeigt wird die "Geschichte einer Zerreißprobe - für die Nerven eines jeden Heimwerkers und nicht zuletzt die einer gerade erst knospenden Männerfreundschaft", wie Netflix es nennt.

Produktion: Kliemannsland

© DMAX

"Mehr als nur Babes", tönte DMAX kürzlich in einer Mitteilung zum Start einer neuen Reihe - und es ist natürlich klar, dass der Männersender auf das beliebte Kabel-Eins-Format "Trucker Babes" anspielt, von dessen Erfolg man nur allzu gerne ein Stück abbekommen möchte. Herausgekommen ist ein Themenabend, der unter dem Namen "Hammerfrauen" steht. Gezeigt werden Frauen, die sich täglich in typischen Männerdomänen beweisen müssen. DMAX begleitet sie in ihrem beruflichen und privaten Alltag und will zeigen, welche Aufgaben er mit sich bringt.

Produktion: Redseven Entertainment, Filmreif TV, KG Media Factory

© HBO Nordic

Menschen aus der Vergangenheit tauchen in der Gegenwart auf und schaffen Parallelgesellschaften. Tausende von Steinzeitlern, mittelalterlichen Wikingern und Bürgerlichen aus dem 19. Jahrhundert stellen als Einwanderer die Toleranz der norwegischen Gesellschaft auf eine Belastungsprobe - ein Science-Fiction-Szenario, das den Ausgangspunkt der norwegischen Miniserie bildet.

Produktion: Rubicon TV