© TVNOW / Hardy Brackmann/Benno Kraehahn

Jede einzelne der acht 25-minütigen Episoden widmet sich in einer kammerspielartigen Anordnung einem Zeugen der Entführung eines jungen Mädchens. Das Publikum begibt sich mit Dr. Jasmin Braun (Alexandra Maria Lara) in das Labyrinth der Zeugen-Erinnerungen und nähert sich Folge für Folge den wahren Hintergründen der Entführung der kleinen Emma, ohne sich je sicher zu sein, dass der richtige Weg schon erkennbar ist.

Produktion: UFA Fiction

© SWR/Constantin Television

Maren (Rosalie Thomass) arbeitet bei einem Abschleppunternehmen. Als sie in einem Wagen eine Tasche mit über 600.000 Euro findet, wird sie auf eine harte Probe gestellt. Ihr Mann Dennis muss nach einem Unfall das Laufen von Neuem lernen und ob die Versicherung die Behandlungskosten zahlt, ist ungewiss. Der plötzliche Geldsegen könnte für Maren und ihren Mann eine Perspektive bedeuten. Maren gibt der Versuchung nach: Sie nimmt das Geld an sich und will es trotz Dennis' Einwänden auch behalten. Aber es gibt jemanden, der die 600.000 Euro vermisst. Einer, der keine Kompromisse macht, nicht verhandelt und keinen Finderlohn zahlt: Henning Karoske. Mit dem Geld will er sich und seiner Familie eine neue, legale Existenz aufbauen. Seinen ehemaligen Mitarbeiter, der ihn bestehlen wollte, hat er bereits beseitigt. Nun will er sein Geld zurück. Henning braucht nicht lange, um Maren zu finden und sich auf ihre Spuren zu heften. Doch Maren nimmt es mit ihrem Gegner auf. Sie ist härter als es den Anschein hat und hat Erfahrungen, mit denen Henning Karoske nicht rechnen konnte. Zwischen den beiden beginnt ein erbittertes Katz- und Maus-Spiel, bei dem es kein Zurück mehr gibt.

Produktion: Constantin Film

© rbb/Daniel Porsdorf

"Chez Krömer" geht in die vierte Staffel: Ob absurd‑naive Fragen, böser Witz oder präziser Konter - der Gast in Krömers Verhörraum ist unberechenbaren Situationen ausgeliefert. Und es gibt immer noch Menschen, die bereit sind, sich Krömers investigativ-verstörenden Fragen zu stellen. Seine Gäste sind: Karl Lauterbach, Kida Khodr Ramadan, Torsten Sträter, Frauke Petry, Günther Oettinger und Thomas Hornauer.

Produktion: probono TV

© TVNOW / Bernd-Michael Maurer

Die Löwen sind zurück und hungrig nach neuen Deals und innovativen Start-ups: In der neuen Frühjahrs-Staffel können Gründer und Erfinder einmal mehr auf den Deal ihres Lebens hoffen. "Noch nie zuvor wurde in der 'Höhle der Löwen' so verbissen um die besten Gründer gekämpft", verspricht Vox. Mit dabei sind wieder Judith Williams, Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer, Nils Glagau, Georg Kofler und Nico Rosberg.

Produktion: Sony Pictures

© NDR/Sister Pictures Limited

In zwei Staffeln à sechs Episoden folgen die Zuschauerinnen und Zuschauer der Familienanwältin Hannah (Nicola Walker) nicht nur durch harte Scheidungskriege, sondern auch durch ihre eigene Beziehungskrise. Sie und ihre zwei Schwestern müssen sich mit der Frage auseinandersetzen, wie die Trennung der eigenen Eltern ihr berufliches und privates Leben beeinflusste und ob bei all dem Drama der Glaube an das Modell Ehe überwiegt.

Produktion: Sister Pictures