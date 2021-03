© TVNOW / Gordon Muehle

Die Causa Wirecard ist der größte und unglaublichste Finanzskandal in der deutschen Geschichte. Ein Skandal, der die Menschen bewegt, weil er von Betrug, Geldgier und zwei Managern erzählt. Der Doku-Thriller "Der große Fake" zeichnet in einer Mischung aus Dokumentation, mit teils exklusiven Interviews, und fiktionalem Thriller ein komplexes Bild der Wirecard AG und wirft einen Blick in ihr dunkelstes Innerstes und ihre tiefsten Abgründe. In den Hauptrollen sind Christoph Maria Herbst und Franz Hartwig zu sehen.

Produktion: UFA Fiction

© Amazon.de

Zehn Comedians nehmen unter dem wachsamen Augen von Michael "Bully" Herbig die Herausforderung an, unter keinen Umständen zu lachen: Denn wer lacht, fliegt raus. Mit dabei sind Anke Engelke, Barbara Schöneberger, Carolin Kebekus, Max Giermann, Kurt Krömer, Wigald Boning, Torsten Sträter, Rick Kavanian, Mirco Nontschew und Teddy Teclebrhan. Und wer am Ende als letzter lacht, dem winkt ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro, das für einen guten Zweck gespendet wird.

Produktion: Constantin Entertainment

© ZDF/Marion von der Mehden

Wenn er heute im Bewerbungsgespräch wieder eine Absage kassiert, dann legt er den Personalchef um – versprochen! Wenig später sitzt Kevin Kruse (Aurel Manthei) ebendiesem gegenüber: Mübariz Pettekaya (Kais Setti). Der freut sich über Kevins Überqualifikation. Aber neben Kevins Vorstrafen machen ihm vor allem die Nazi-Tattoos Sorgen. Die müssen weg! Vorher kann er ihm den Job nicht geben. Kevin greift schon nach der Pistole, da klingelt das Telefon. Eine Mitarbeiterin hat das Drohvideo im Netz gesehen und Kevin erkannt. Während Mübariz die Absage flugs zur Zusage umformuliert, wird im Nebenzimmer die Polizei gerufen. Erichsen (Armin Rohde), Lulu (Sabrina Ceesay) und Tülay (Idil Üner) müssen zum Einsatz.

Produktion: Network Movie

© HBO

Er erhielt die höchste Summe an Preisgeldern in der Geschichte des Golfsports, sogar die höchste Siegprämie im Sport aller Zeiten. Er konnte als einziger Golfspieler alle vier Major-Spiele in Serie gewinnen - mit Mitte 20: Tiger Woods ist eine lebende Legende. Getrieben von einem unstillbaren Ehrgeiz und eiserner Disziplin gelang ihm ein beispielloser Aufstieg zum schwarzen Superstar im traditionell weißen Golfsport, doch vom Boulevard ausgeschlachtete Affären, Verletzungen, chronische Schmerzen sowie Medikamentenmissbrauch führten zu einem harten Absturz. Mit bisher unveröffentlichtem Archivmaterial und Interviews mit Geliebten, Freunden und Weggefährten zeichnet Emmy-Preisträger Matthew Heineman ("Cartel Land", "City of Ghosts") in der zweiteiligen HBO-Dokumentation ein intimes Porträt der Sportikone.

Produktion: HBO Sports u.a.

© 2019 Amazon.com Inc.

Ein internationaler Serien-Hit kommt ins Free-TV: Besetzt ist das Format mit Phoebe Waller-Bridge in der Hauptrolle. Diese spielt darin eine junge Frau, die etwas aus dem Rahmen fällt: Ihre Vorliebe sind Pornos, schnelle Nummern und das Leihen von Geld – ohne folgender Rückzahlung natürlich. Die Serie bietet einen ebenso lustigen wie scharfsinnigen Einblick in die Seele einer schlagfertigen, sexuell aktiven, wütenden und von Trauer zerrütteten Frau, die sich ins Großstadtleben wirft.

Produktion: Two Brothers Pictures