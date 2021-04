Karfreitag, 2. April

Kopenhagen in den 1920er-Jahren. Der Maler Einar Wegener (Eddie Redmayne) ist als Künstler erfolgreich und lebt mit seiner Frau Gerda (Alicia Vikander), ebenfalls Malerin, in einer glücklichen Beziehung. Als Gerda Einar in Frauenkleidern malt, verändert sich das Leben des Paares für immer. Einar erkennt, dass er als Frau leben möchte. Es gibt kein Zurück mehr, als Einar beginnt, sich in Frauenkleidern unter die Menschen zu mischen, und als "Lili" eine zweite Identität als Frau aufbaut.

Scott Lang (Paul Rudd), der sich als Ant-Man Feinde gemacht hat, wird vom FBI angewiesen, sein Haus nicht mehr zu verlassen. Kurz vor Ende seines Arrests wird er von Dr. Hank Pym und Hope Van Dyne entführt, die in ihrem Labor an einem Tunnel forschen, um Hopes Mutter aus dem subatomaren Raum zu befreien. Doch nicht nur der Händler Burch steht ihnen im Weg, auch die geheimnisvolle Ghost will die Technologie für ihre Zwecke benutzen.

In diesem "Best of Mattscheibe"-Special am „Kalkfreitag“ schickt sich Oliver Kalkofe an, den fürchterlichsten Fernsehunsinn und die schrulligsten Internetentdeckungen mit seinen Parodien platt zu walzen. Und nach knapp drei Stunden ist noch nicht genug: Am späten Abend blickt Tele 5 noch einmal "hinter die Kulissen des Wahnsinns" und zeigt ein Making-of der "Mattscheibe".

Karsamstag, 3. April

Dominic Cummings (Benedict Cumberbatch) übernimmt die Leitung der Kampagne für den Austritt Großbritanniens aus der EU. Im Gegensatz zu den EU-Befürwortern setzt er nicht auf herkömmliche Wahlkampf-Methoden bei der Volksabstimmung, denn ein Mitarbeiter der Datenfirma „Cambridge Analytica“ verspricht ihm, dass er mit Mikro-Targeting präzise Menschen ansprechen kann, die bisher nie gewählt haben. Cummings erfasst intuitiv das Potenzial. Er bildet eine professionelle Truppe um sich, die ihm dabei hilft, auf die schärfsten Waffen zu setzen, die der politische Wahlkampf im 21. Jahrhundert kennt: die sozialen Medien. So gelingt es ihm, eine erhebliche Zahl von bisherigen Nichtwählern zur Zustimmung zum „Brexit“ zu gewinnen.

Die Medizinerin Dr. Susanne Oppermann (Klara Höfels) wird in ihrer Praxis von ihrer Arzthelferin tot aufgefunden, sie wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Das "starke Team" nimmt die Ermittlungen auf. Der Computer der Ärztin fehlt, der Medikamentenschrank und der Schrank mit Patientenakten wurden aufgebrochen. Hat sich ein Junkie Zutritt verschafft oder wollte sich ein ehemaliger Patient für einen Behandlungsfehler rächen? Otto (Florian Martens) und Linett (Stefanie Stappenbeck) suchen nach Anhaltspunkten.

Ohne Dieter Bohlen, dafür erneut mit Thomas Gottschalk: Nur noch vier Sänger dürfen erneut auf der "DSDS"-Bühne singen. Im diesjährigen Finale von "Deutschland sucht den Superstar" treten Jan-Marten Block, Karl Jeroboan, Starian McCoy und Kevin Jenewein ein letztes Mal live vor die Jury, ehe die Zuschauer entscheiden, wer neben 100.000 Euro einen Vertrag mit der Universal Music erhält.

Ostersonntag, 4. April

Eddie Redmayne im zweiten Teil der "Phantastische Tierwesen"-Reihe: Der Magizoologe Newt Scamander erfährt, dass der totgeglaubte Credence noch am Leben und in Paris auf der Suche nach seiner leiblichen Familie ist. Auf Dumbledores Wunsch hin reist Newt nach Frankreich, um den Jungen zu beschützen, denn auch der Zauberer Grindelwald ist hinter Credence her. Können Dumbledores Verbündete Grindelwalds finstere Pläne durchkreuzen oder werden sie selbst in seine Fänge geraten?

160 der besten und bekanntesten Athletinnen und Athleten aus der regulären "Ninja Warrior Germany"-Show treten im Doppelparcours gegeneinander an. Das Motto bei "Ninja Warrior Germany Allstars" lautet: Der Schnellste gewinnt. Nur die Duellsieger kommen eine Runde weiter. Wer unterliegt, scheidet aus. Jede Vorrunde beginnt mit 16 Duellen Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau. Die acht Duell-Sieger treten in der zweiten Runde auf einem komplett anderen Doppelparcours gegeneinander an. Die vier Sieger dieser Runde wiederum begegnen sich erneut in den vier finalen Duellen am "Power Tower".

Die Ehe von Theo (Kevin Bacon) und Susanna (Amanda Seyfried) ist kurz vor dem Scheitern. Ihre Geheimnisse, seine Eifersucht und dunkle Schatten der Vergangenheit haben ihre Spuren hinterlassen. In einem letzten Versuch, die Beziehung zu retten, fahren die beiden mit ihrer kleinen Tochter Ella aufs Land in ein einsames, hochmodernes Ferienhaus. Was zunächst wie ein perfekter Rückzugsort erscheint, wird zu einem Albtraum, als Theo sich von einer finsteren Macht verfolgt sieht, die sich weigert, die beiden gehen zu lassen.

Ostermontag, 5. April

Schülerin Jessi (18) hat ein Date. Aber nicht in der Disco, sie macht sich auf in den nahe gelegenen Wald am Stadtrand. Kurze Zeit später ist sie tot. Zunächst trifft sie ein Carbonpfeil in den Oberschenkel, dann ein Messerstich mitten ins Herz. Als ein Jogger die Leiche am nächsten Tag findet, weist sie unter anderem Bissspuren auf und hat einen Zweig im Mund. Das saarländische Ermittlerteam um die Hauptkommissare Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) und Adam Schürk (Daniel Sträßer) steht vor einem Rätsel, denn der Zweig im Mund weist auf einen alten Jägerbrauch hin. Handelt es sich um ein Ritualverbrechen?

Taron Egerton in der preisgekrönten Filmbiografie über das bewegte Leben von Elton John: Reginald Dwight fällt schon früh durch seine außergewöhnliche musikalische Begabung auf. Als Mitglied der Band Bluesology wird aus dem jungen Reg schließlich der künftige Weltstar Elton John. Mit dem Texter Bernie Taupin an seiner Seite, nimmt die Karriere des Sängers an Fahrt auf, aber ausschweifende Partys, Drogen und die ungesunde Beziehung zu seinem Manager John Reid fordern ihren Preis.

Der mürrische Journalist Lloyd Vogel (Matthew Rhys), der eigentlich nur daran interessiert ist, Karriere zu machen, wird damit beauftragt, ein Porträt über den legendären Kinder-Entertainer Mr. Rogers (Tom Hanks) zu schreiben. Zunächst ist er von dem Auftrag nicht begeistert, hofft aber auf Zuspruch, nach der Veröffentlichung des Artikels. Auf der Suche nach Leichen in Rogers' Keller oder Unstimmigkeiten in seiner Biografie, muss der Reporter feststellen, dass der Fernsehstar ein wirklich guter Mensch ist. Im Zuge dessen lernt er, sich wieder auf klassische Werte wie Güte und Mitgefühl zu besinnen und seinen Zynismus zu überwinden.

Aktuelle Streaming-Tipps

In der Serie treffen die konträren Lebenswelten der Protagonisten in der Münchner Unterwelt aufeinander. Lilly Charlotte Dreesen, Nick Romeo Reimann und Yasin Boynuince spielen die drei Münchner "Rich Kids" Nellie, Max und Janosch, die ihrer liebsten Beschäftigung nachgehen: Feiern. Diesmal allerdings nicht in einem Szeneclub, sondern auf einem illegalen Luxus-Rave in den Katakomben unter dem Münchner Hauptbahnhof. Was sie dabei nicht ahnen: Hier leben Menschen, die in der normalen Welt keinen Platz mehr finden. Nach einem Feuer eskaliert die Party in den Tunneln, eine Massenpanik bricht aus. Am nächsten Morgen wird klar: Neben dutzenden Verletzten gibt es auch drei Vermisste - darunter auch Max.

Zehn Comedians nehmen unter dem wachsamen Augen von Michael "Bully" Herbig die Herausforderung an, unter keinen Umständen zu lachen: Denn wer lacht, fliegt raus. Mit dabei sind Anke Engelke, Barbara Schöneberger, Carolin Kebekus, Max Giermann, Kurt Krömer, Wigald Boning, Torsten Sträter, Rick Kavanian, Mirco Nontschew und Teddy Teclebrhan. Und wer am Ende als letzter lacht, dem winkt ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro, das für einen guten Zweck gespendet wird.

Die Causa Wirecard ist der größte und unglaublichste Finanzskandal in der deutschen Geschichte. Ein Skandal, der die Menschen bewegt, weil er von Betrug, Geldgier und zwei Managern erzählt. Der Doku-Thriller "Der große Fake" zeichnet in einer Mischung aus Dokumentation, mit teils exklusiven Interviews, und fiktionalem Thriller ein komplexes Bild der Wirecard AG und wirft einen Blick in ihr dunkelstes Innerstes und ihre tiefsten Abgründe. In den Hauptrollen sind Christoph Maria Herbst und Franz Hartwig zu sehen.