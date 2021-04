© TVNOW / Martin Rottenkolber

Das Spin-Off von "Club der roten Bänder" startet: Toni (Ivo Korlang), ein Asperger-Autist, und Valerie (Amber Bongard), die das Tourette-Syndrom hat, sind seit über einem Jahr ein Paar. Nun soll Toni Valeries Mutter Anja kennenlernen. Doch das Abendessen wird zum Reinfall. Anja ist nicht begeistert von Valeries Freund. Und als sie verkündet, dass sie das Haus von Oma Margot verkaufen will, kommt es zum Streit. Für Valerie ist klar: Sie wird nicht zulassen, dass das Haus verkauft wird. Es sei denn, sie und Toni kaufen es.

Produktion: Bantry Bay Productions

© WeltN24

Talkshows kranken im Fernsehen nicht selten am Programmschema, in das sie von den Sendern ihren Programmverantwortlichen gepresst werden. Nicht selten nimmt ein Gespräch gerade Fahrt auf - da muss, auf Rücksicht auf das nachfolgende Programm, der Abspann durchgepeitscht werden. Und manchmal will eine Sendung einfach kein Ende nehmen, obwohl eigentlich alles längst gesagt ist. Welt will sich davon frei machen und lässt Michel Friedman nun "Open End" talken. Der Sendungstitel ist dabei wörtlich zu verstehen.

Produktion: WeltN24

© Joyn/Carolin Weinkopf

Die "Sadcom" beschäftigt sich mit der Frage, was passiert, wenn man von einem Tag auf den anderen alleinerziehender Vater wird. Als Metin Müllers (Max Mauff) Freundin Emma (Lia von Blarer) völlig unerwartet stirbt, ist er mit seiner kleinen Tochter Lene allein. Mehr schlecht als recht schlägt sich der junge Mann aus Berlin-Prenzlauer Berg durch den Alltag, versucht, Kind, Haushalt und Job unter einen Hut zu bekommen. Zu allem Übel drängt sich auch noch seine Mutter hartnäckig zurück in sein Leben.

Produktion: Readymade Films

© SWR/Talpa/Christian Koch

Thomas Gottschalk reist in seiner neuen Show mit jeweils drei prominenten Gästen pro Ausgabe in die Zeit ihrer Volljährigkeit zurück. Gesprochen wird über die Highlights aus Musik, TV und Kino der damaligen Zeit. Aber auch Mode- und Stylingtrends will man besprechen. Außerdem sollen die Promis verraten, wie sie ihren 18. Geburtstag gefeiert haben und welche Träume und Wünsche sie damals hatten.

Produktion: Talpa Germany

© Sat.1

In der neuen Show dürfen sich Kandidatinnen und Kandidaten beschnuppern, die Stimme des unbekannten Gegenübers hören, ihn oder sie anfassen und schmecken - nur sehen dürfen sich die Auserwählten erst, wenn sie sich die Ehe versprechen. Die Paare, die sich verloben, lernen sich anschließend im gemeinsamen Urlaub auf der griechischen Insel Naxos näher kennen.

Produktion: Redseven Entertainment