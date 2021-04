am 18.04.2021 - 13:00 Uhr

© Pascal Bünning / WB / TNT

Jazz (Jeanne Goursaud), Fanta (Jobel Mokonzi), Hajra (Soma Pysall) und Rasaq (Roxana Samadi) sind beste Freundinnen und auf den Straßen des rauen Berliner Wedding groß geworden. An der Schwelle zum Erwachsenwerden blicken sie in eine ungewisse Zukunft. Nur eines ist sicher: sie haben große Träume. Ein zufälliger Fund macht Hoffnung auf schnelles Geld und ein besseres Leben. Hin- und hergerissen zwischen Vernunft und der Lust auf mehr Spaß und mehr Perspektive, wird ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt.

Produktion: W&B Television

© TVNow / Martin Menke

Christoph Maria Herbst spielt einen unglücklichen Gymnasiallehrer, der sein Leben ordentlich vor die Wand gefahren hat: Ehefrau weg, Teenagertochter sauer, Schulden, Alkohol, Drogen. Als Tilo Neumann nach einer durchzechten Nacht Schluss machen will, hört er plötzlich eine Stimme (Elena Uhlig) - und dabei handelt es sich um niemand Geringeres als das Universum höchstselbst.

Produktion: Network Movie

© WDR/Paulina Hildesheim

Schauspieler und Musiker Daniel Donskoy lädt ab sofort Gäste zum Dinner und Diskurs ein. "'Freitagnacht Jews' liegt thematisch zwischen Antisemitismus und Hühnersuppe", sagt der Gastgeber über das Konzept, das vor allem auf eines setzt: Verständnis füreinander zu entwickeln und eine neue Perspektive auf das Wort "Jude" zu werfen. Der Diskussion mit Daniel Donskoy stellen sich unter anderem Publizist Max Czollek, Schauspielerin Susan Sideropoulos und Zeitmagazin-Chefredakteur Sascha Chaimowicz.

Produktion: Turbukultur

© TVNOW / Markus Hertrich

Popsänger und Songschreiber Johannes Oerding ist neuer Gastgeber der Sendung, das Format kennt er von seiner eigenen Teilnahme im Jahr 2019. Und noch etwas neu: Gedreht wurde diesmal nicht in Südafrika. Wegen der anhaltenden Corona-Maßnahmen wurden die Episoden der achten Staffel erstmals in Deutschland umgesetzt. An der Ostsee auf dem Gut Weissenhaus fanden die Tauschkonzerte statt. Zum Auftakt steht DJ Bobo im Mittelpunkt, danach folgen Rapperin Nura, Ian Hooper (Frontman der "Mighty Oaks"), Stefanie Heinzmann, Gentleman und nicht zuletzt natürlich auch Johannes Oerding.

Produktion: Talpa Germany

© Dominik Butzmann

Die beiden Grünen-Chefs Annalena Baerbock und Robert Habeck wollen am Montag bekanntgeben, wer von ihnen als Kanzlerkandidatin beziehungsweise Kanzlerkandidat antreten wird. ProSieben werde "exklusiv das erste ausführliche Gespräch" ausstrahlen, kündigte der Sender an und verschiebt im Zuge dessen sogar seine erfolgreich gestartete Serie "Chernobyl". Moderiert wird das Interview mit Baerbock oder Habeck von Katrin Bauerfeind und Thilo Mischke - eine durchaus ungewöhnliche Wahl.