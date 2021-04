© ZDF/Christian Marohl

Zum Auftakt der neuen Staffel wacht Fritzie (Tanja Wedhorn) nach erfolgreicher Operation auf. Ehemann Stefan und Sohn Flo sind bei ihr. Jetzt muss sie sich dem Verlust ihrer Brust und der Ungewissheit über ihre Heilungsprognose stellen. Um Stefan und Flo nicht zu belasten, verschweigt Fritzie ihnen, dass ihre Genesung längst nicht garantiert ist. Außerdem braucht Flos schwangere Freundin Hanna jetzt Fritzies Kraft und Hilfe: Sie hat einen Abgang und lässt weder Flo noch Fritize an sich heran.

Produktion: Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft

© MDR Next

Acht Menschen zwischen 60 und 88 Jahren erzählen von ihren prägenden Lebenssituationen, etwa von der großen Liebe, von Rollenbildern und von Lebenskrisen und deren Überwindung. Mit der Wahl der Protagonisten wolle man mit Vorurteilen gegenüber der älteren Generation aufräumen und bewusst "ein vielfältiges und buntes Bild" entgegensetzen, sagt der MDR. Unterschiedliche Charaktere, Lebensentwürfe und Erfahrungen sollen dem jüngeren Publikum "Raum für Identifikation mit den Protagonistinnen und Protagonisten" geben.

© ZDF/Josef Persson

Die junge Polizeianwärterin Katarina, Kati, Huss (Karin Franz Körlof) beginnt ihren Dienst als Streifenpolizistin in Göteborg in Schweden. Kati findet sich in der neuen Einheit gut zurecht, eckt aber auch an. In einem ihrer ersten Einsätze stößt sie auf den zwölfjährigen Senad, der in Waffengeschäfte verwickelt ist. Er arbeitet für eine professionelle Gruppe, die vor allem Jugendgangs mit Waffen versorgt. Als vermehrt Menschen sterben, spitzt sich die Lage zu. Da Kati von Anfang an mit dem Fall vertraut war und gute Arbeit geleistet hat, bekommt sie die Chance, mit dem erfahrenen Polizisten Darius in einem Mordfall im Milieu der Jugendgangs zu ermitteln.

Produktion: NENT Group, Yellow Bird

© Telefónica Audiovisual Digital

Im Fokus der Handlung stehen Mickey (Álvaro Requena), Yeray (Marco Sanz), Samuel (Aitor Valadés) und Guada (Sara Manzano). Die Kids begreifen, dass es die Gesellschaft ist, die sie krank macht – und entschließen sich zur Flucht aus der Klinik. Auf ihrer Reise durch Europa, auf der sie auch den Bruder von Mickey suchen, werden sie natürlich jeden Tag mit ihren Krankheiten konfrontiert. Was sie nicht ahnen: Die Klinik hat längst einen Privatdetektiv angesetzt – und dieser ist ihnen auf den Fersen. Der Clou: Jede der sieben Episoden wird aus Sicht einer anderen Figur erzählt. Die ungewöhnliche Geschichte basiert auf wahren Begebenheiten. Hinter der Serie steht Albert Espinosa, der einst das "Club der roten Bänder"-Original schuf.

Produktion: Dynamo Audiovisual

© Apple

Die siebenteilige Serie ist eine Adaption des gleichnamigen Bestseller-Romans, ist ein spannendes Abenteuer und ein Drama mit komplexen Charakteren, das von der gefährlichen Reise eines radikalen Idealisten und brillanten Erfinders – Allie Fox (Justin Theroux) – erzählt, der auf der Flucht vor der US-Regierung seine Heimat hinter sich lässt und mit seiner Familie nach Mexiko zieht.

Produktion: Fremantle