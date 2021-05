© WDR/Feuerwehr Bochum © WDR/Feuerwehr Bochum

Montag, 20:15 Uhr, WDR

Der WDR begleitet in den neuen Folgen der Doku-Reihe Feuerwehrleute aus der Innenstadtwache Bochum und der Hauptfeuer- und Rettungswache Bochum-Werne, im Einsatz waren dabei bis zu 60 Spezialkameras gleichzeitig. Gezeigt werden soll auch, welche Einschränkungen die Feuerwehrleute durch das Coronavirus hatten und haben. Das Kamerateam begleitete die Feuerwehrleute in ihrem Berufsalltag 50 Tage lang - an beiden Bochumer Wachen rund um die Uhr.

Produktion: SEO Entertainment

© ProSieben / Benedikt Müller © ProSieben / Benedikt Müller

Dienstag, 20:15 Uhr, ProSieben

Was treibt einen jungen Mann dazu, statt Maschinenbauer Drogenboss zu werden? Wie funktioniert der internationale Drogenhandel abseits von verklärter Hollywoodfilm-Romantik? Was geht im Kopf eines mehrfach verurteilten Straftäters vor? Jenke von Wilmsdorff holt zum zweiten Streich bei ProSieben aus und wagt sich an das Genre True Crime. In "Jenke. Crime." konfrontiert er Verbrecher mit ihren Opfern und den Schauplätzen ihrer kriminellen Vergehen.

Produktion: Deutsche Produktionsunion

© ZDF/Frank Dicks © ZDF/Frank Dicks

Donnerstag, 20:15 Uhr, ZDFneo

Collien Ulmen-Fernandes präsentiert das nächste Factual-Format bei ZDFneo. Die Moderatorin will darin herausfinden, warum Mütter immer wieder in die Situation geraten, die traditionelle Frauenrolle zu übernehmen und warum Männer nur selten in die Pflicht genommen werden, wenn es um die Erziehung der Kinder geht. So werden berufstätige Frauen oft als Rabenmütter bezeichnet. Mit Expertinnen und Experten sucht Ulmen-Fernandes nach Antworten, warum sich das Klischee der Rabenmütter in unserer Gesellschaft so hartnäckig hält.

Produktion: Fabiola

© HR © HR

Donnerstag, 22:30 Uhr, HR

In der dreiteiligen Doku-Reihe wirft der Hessische Rundfunk einen Blick zurück in die Geschichte des Fernsehens. Anhand von Serien, Werbeclips und Nachrichtenausschnitten zeigt man, wie das deutsche Fernsehen in der Vergangenheit aussah und wieso es viele Generationen an Menschen geprägt hat. Dabei geht es sowohl um das Fernsehen der 70er und 80er, aber auch um das Programm in den 90er Jahren.

Produktion: Hessischer Rundfunk

© ZDF/Thomas Pechlof © ZDF/Thomas Pechlof

Sonntag, 14:10 Uhr, ZDF

Bevor Giovanni Zarrella die große Samstagabend-Bühne betritt, muss er sich erst einmal am Sonntagnachmittag beweisen. In jeder Folge des neuen Formats begleitet er zwei Menschen auf ihrer ganz persönlichen Held*innenreise. Die Sendung erzählt die Geschichte von Menschen, die aus ihrer Alltagsroutine ausbrechen, um einen Traum zu verwirklichen. Aber sie tun das nicht für sich, sondern für diejenigen, die sie am meisten lieben. Ohne, dass diese es mitbekommen, trainieren die Held*innen über Wochen und erlernen etwas, das ihnen bislang niemand zugetraut hätte. In einem emotionalen Finale überraschen sie dann ihre Liebsten und sorgen für Staunen, Rührung und große Freude.

Produktion: Bavaria Entertainment