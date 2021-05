© 2020 Turner Broadcasting System Europe Limited - a WarnerMedia Company / UFA FICTION GmbH / Foto: Oliver Vaccaro

Nora Tschirner schlüpft in die Rolle von Monika. Sie ist eine effiziente, organisierte Frau, die kurz vor der Beförderung steht und plötzlich Mat (Roel Dirven) über den Weg läuft, einem Singer-Songwriter, der mit seinem Job einigermaßen erfolgreich unterwegs und ebenso einigermaßen glücklich vergeben ist. Ihre Welten geraten mit ihrem Aufeinandertreffen aus den Fugen - vor allem, weil Monika die mittelgradige Depression von Mat ist. Während der Musiker glaubt, die neue Frau in seinem Leben zu halluzinieren und versucht, Monika schnellstmöglich loszuwerden, fürchtet diese um ihren Status: Dass ein Fall sie sehen kann, ist äußerst bedenklich – sie ist schließlich keine Schizophrenie!

Produktion: UFA Fiction

© ZDF/Raymond Roemke

Lisa Bitter spielt in der Serie eine Mutter namens Melanie, die Sorge hat, weil ihr Sohn in Zeiten von Corona in der Schule nun Maske tragen soll. Er bleibt deshalb zu Hause. Lars, verkörpert von Daniel Donskoy, versteht die Welt nicht mehr – vor allem aber versteht er Melanie nicht mehr. Plötzlich glaubt sie Verschwörungstheorien und montiert die Rauchmelder im Haus ab, weil sie überzeugt ist, darüber ausspioniert zu werden. Atemschutzmasken schützen ihrer Meinung nach nicht vor Coronaviren, sondern machen Menschen krank. Schließlich sieht er nur einen Ausweg: Er will den Verschwörungstheoretiker Rüdiger (August Zirner) finden, durch dessen Videos Melanie beeinflusst ist.

Produktion: Tellux Film

© SWR/Polyphon Pictures/Markus Fenchel

Gut ausgebildet und voller Ehrgeiz kommt der leidenschaftliche Koch Luca Rossi (Giovanni Funiati) zurück ins heimatliche Aschberg, wo seine Familie die Pizzeria "Mamma Gina" betreibt. Die ist inzwischen heruntergekommen und hat kaum noch Gäste. Trotzdem ist Pipo Rossi alles andere als begeistert von der unverhofften Heimkehr des Bruders. Denn er und Mutter Gina betreiben die Pizzeria als Geldwaschanlage für die kalabrische Mafia. Ein ehrgeiziger Koch mit Hang zur Redlichkeit stört da nur – zumal zwischen den ungleichen Brüdern ein tiefsitzender Konflikt schwelt. Allerdings: Der leichtsinnige Pipo hat seine Fähigkeiten als Geschäftemacher gerade mal wieder überschätzt und einen Deal so richtig in den Sand gesetzt. Jetzt fordert die Mafia nichtvorhandenes Geld zurück und erhöht den Druck auf Pipo und seine Mutter Gina.

Produktion: Polyphon Pictures

© TVNOW / W. Rutten

Aufregende Challenges, spannende Wettrennen - und das mit tausenden von Murmeln. Das zumindest verspricht RTL. Bei "Murmel Mania" wird der Klassiker aus dem Kinderzimmer zum Turnier in der Primetime: Moderator Chris Tall lässt prominente Murmel-Fans gegeneinander antreten, die alle das Rennen machen wollen, schließlich können sie bis zu 50.000 Euro für den guten Zweck erspielen. Kommentiert werden die Murmelrennen von Frank Buschmann.

Produktion: RTL Studios

© Sat.1/Willi Weber

Drei Teams, bestehend aus je einem Kandidaten und einem Promi, treten gegeneinander an. In 15 Runden versuchen die Paare, eine Münze in einen der zehn Slots der "Rolling-Maschine" zu rollen und damit Geldsummen in unterschiedlichen Höhen zu erspielen. Wer die anschließende Frage richtig beantwortet, dessen errollter Betrag wandert in den eigenen Jackpot. In jeder Runde ist es möglich, den Betrag zu erhöhen oder alles zu verlieren. Nur das Team mit der höchsten Summe auf dem Konto hat im großen Quiz-Finale die Chance, mit einem letzten Münzwurf alles zu gewinnen. Moderiert wird die Show von Ross Antony.

Produktion: UFA Show & Factual