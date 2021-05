© EBU

Nach einjähriger Pause konkurrieren 26 Nationen in der größten Live-Musikshow der Welt wieder um den Titel. Deutschland ist zusammen mit Italien, Frankreich, England, Spanien und den ausrichtenden Niederlanden als Finalteilnehmer gesetzt. Moderiert wird das Finale des 65. ESC von Chantal Janzen, Jan Smit, Edsilia Rombley und Nikkie de Jager. Der gebürtige Hamburger Jendrik geht mit einem selbst geschriebenen Song "I Don't Feel Hate" ins Rennen, deutscher Kommentator ist Peter Urban.

© SWR

Comedian und Youtuber Phil Laude spielt Frank Stimpel, den 28-jährigen deutschesten Lehrer Deutschlands: korrekt, regel-besessen, laktoseintolerant - ein unbeirrbarer "Alman". Stimpels Lebensplan und die vorgezeichnete Beamtenlaufbahn werden erschüttert, als er wegen eines rassistischen Spruchs von seiner Kleinstadt- an eine Gemeinschaftsschule in einer Großstadt in Baden-Württemberg versetzt wird. Hier erwarten Stimpel pädagogische Härtefälle und emotionale Extremsituationen, die im Lehrkräfte-Handbuch an Problemschulen nicht vorgesehen waren.

Produktion: Kundschafter Filmproduktion

© Joyn / ProSieben / Stephanie Kulbach

Die Belegschaft des Simmeringer Flughafens arbeitet in Kurzarbeit. Die Security-Truppe bestehend aus Jan (Klaas Heufer-Umlauf), Ertu (Kailas Mahadevan), Harald (Jan Georg Schütte), Ingrid (Petra Kleinert) und Samira (Sara Fazilat) gründet daher das neue Unternehmen "Safe Air", um die mehr oer weniger vorhandene Sicherheitskompetenz vom Flughafen auf ganz Simmering auszuweiten. Ob bei einem politischen Wahlkampf, einem angestaubten Schönheitswettbewerb oder der nächtlichen Nachbarschaftshilfe - "Safe Air" dringt in ganz neue Einsatzgebiete vor.

Produktion: Florida Film

© NDR/Thorsten Jander

Es ist 06:07 Uhr, als das Leben von Nina Sieveking aus den Fugen gerät. Die Polizistin des PK14 sitzt auf dem Heimweg in der U-Bahn, als ein Streit zwischen drei Männern eskaliert. Sie geht dazwischen – und wird brutal zusammengeschlagen, während die anderen Fahrgäste zuschauen. Niemand greift ein. Für Harry Möller, Lukas Petersen und die übrigen Kolleginnen und Kollegen vom "Großstadtrevier" beginnt eine nervenaufreibende Suche nach den Tätern. Frustrierende Gespräche mit Zeugen bleiben ergebnislos, niemand will etwas gesehen haben. Die Polizistinnen und Polizisten, die täglich ihr Leben für andere riskieren, erfahren selber kaum Hilfe. Als am Hafen ein Toter aufgefunden wird, offenbaren sich neue Abgründe – und Nina gerät plötzlich selbst ins Visier der Ermittlungen.

Produktion: Letterbox Filmproduktion

© HR

Eine Reihe für alle, die Freude an alten TV-Serien haben, Vorspänne mitpfeifen können und noch wissen, auf welchem Sendeplatz "Nicht von schlechten Eltern" oder die "Sesamstraße" lief oder an welchem Strand David Hasselhoff und Co in Zeitlupe schwebten. Dabei erzählt der HR mit vielen Serien-Beispielen, Werbeclips und Nachrichtenausschnitten, was genau das deutsche Vorabendprogramm war, wie es ganze Generationen prägte und in welchem historischen Kontext es ausgestrahlt wurde.

Produktion: HR