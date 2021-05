am 23.05.2021 - 13:00 Uhr

Barbara Schöneberger, Anke Engelke, Thomas Gottschalk und Oliver Pocher wollen beim ersten "Prominenten-Zocker-Special" von "Wer wird Millionär?" zwei Millionen Euro für den guten Zweck gewinnen. Anke Engelke war bereits sieben Mal bei Günther Jauch, hat aber noch nie den Höchstgewinn abgeräumt. Beim letzten Mal fiel sie von potenziellen 125.000 Euro auf 500 Euro. Die Sendung beendete sie mit dem Satz: "Dann muss ich wohl wiederkommen." Gesagt, getan.

Ob Corona, Kirche oder die Genderdebatte - Carolin Kebekus ordnet die aktuellen, gesellschaftlichen und politisch relevanten Themen scharfzüngig, komisch und aus weiblicher Perspektive für das Publikum ein. Und auch wenn die Studioränge weiterhin leer sind, ist Carolin Kebekus in der Show nicht allein: Ab sofort steht ihr eine Band zur Seite, und natürlich empfängt sie auch wieder prominente Gäste.

Sie hat die Qual der Wahl: Die allererste "Princess Charming" Irina Schlauch möchte unter 20 Singlefrauen ihre ganz eigene Princess finden. Bei Sonnenschein und in lauen Sommernächten sucht die 30-jährige Rechtsanwältin auf heißen Dates und bei Partys am Pool ihre Mrs. Right. Aber welche Frau lässt auf Kreta ihren Puls höherschlagen? Und wo wird es noch knistern? Denn auch zwischen den Singles könnten Funken fliegen.

Vorwärts ist rückwärts, rechts ist links, oben ist unten. In der "Gegenteilshow" mit Moderator Daniel Boschmann ist alles genau andersrum als gewohnt. In einer Mischung aus Quiz- und Actionspielen treten zwei prominente Duos gegeneinander an. Im Finale steht die Welt dann buchstäblich Kopf. Zum Auftakt versuchen sich Mirja Boes, Tom Beck, Felix Neureuther und Uwe Ochsenknecht im Um-die-Ecke-denken.

Ein Kurztrip, vier Stars und vier Lieblingsessen - das ist "Das Wunschmenü der Stars - Alle unter einem Dach". Vier Tage lang leben vier Promis unter einem Dach und zeigen sich von ihrer ganz privaten Seite. An jedem Tag steht ein anderer Star mit seinem Lieblingsgericht im Fokus. Die drei anderen müssen sein Wunschdinner kochen und sich organisieren. Der Star mit den meisten Punkten darf 10.000 Euro an ein Charityprojekt seiner Wahl spenden.

