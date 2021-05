© TVNOW / Stefan Gregorowius

Happy Birthday und Let´s Quiz: Der TV-Dauerbrenner feiert das Jubiläum mit einer großen Überraschungsshow für Günther Jauch. Der Mann der Millionen ist völlig ahnungslos und kennt weder die Kandidaten, die mit einer besonderen Spielvariante um den Höchstgewinn kämpfen, noch die Rückblicke, die ihn und die Zuschauer schwelgen lassen, in Erinnerungen an einzigartige "Wer wird Millionär?"-Geschichten, die zu einem sehr großen Teil in den Nobeo-Studios in Hürth entstanden sind.

Produktion: Endemol Shine Germany

© ZDF/Narayan Van Maele

Jens (Frederick Lau) flüchtet nach einem bewaffneten Überfall mit der Beute in das nahe gelegene Gutland in Luxemburg und taucht dort in dem kleinen Dorf Schandelsmillen als Erntehelfer unter. Während Jens sich in Sicherheit wiegt und sich in die Dorfbewohnerin Lucy (Vicky Krieps) verliebt, bemerkt er sehr spät, dass er sich - erst unmerklich, später ganz direkt -verändert. Nach und nach verwandelt er sich in Lucys Ex-Mann, der vor einiger Zeit aus dem Dorf verschwunden ist. Auch die Dorfbewohner hüten ein dunkles Geheimnis.

Produktion: Les Films Fauves u.a.

© rbb/Gordon Muehle

Zwangsräumung in Berlin: An einem kalten Novembermorgen muss Otto Wagner (Peter René Lüdicke) mit seiner Familie die Wohnung verlassen. Nach der Übernahme des Mietshauses durch die Ceylan Immobilien wird es Stück für Stück entmietet. Alte Verabredungen gelten nicht mehr und so sorgt die Umzugsfirma von Axel Schmiedtchen (Ingo Hülsmann) für eine schnelle, besenreine Übergabe. Vor kurzem war das Haus noch ein Sinnbild der berühmten "Berliner Mischung". Jetzt will Gülay Ceylan (Özay Fecht), die Chefin des kleinen Familienunternehmens, das Haus luxussanieren, um es später in Eigentumswohnungen umzuwandeln. Doch es gibt Widerstand. Als der Juniorchef der Immobilienfirma, Cem Ceylan (Murat Dikenci), tot vor dem Haus liegt, hat die Berliner Mordkommission einen neuen Fall. Rubin (Meret Becker) und Karow (Mark Waschke) ermitteln zu Zeiten von Covid-19 in dem Mietshaus im Wedding.

Produktion: studio.tv.film

© Sky UK Limited. All Rights Reserved

Comedian und Schauspieler Nick Mohammed ("Ted Lasso"), der auch Serienschöpfer von "Intelligence" ist, und "Friends"-Star David Schwimmer in einer neuen Workplace-Comedy: GCHQ ist ein neu gegründetes Team des britischen Geheimdienstes, das gegen globale Cyber-Sicherheitsbedrohungen kämpft und heikle Missionen übernimmt, deren Ausführung ein leichtes Händchen, List und Mut erfordert. Zum Team stößt der machthungrige und übertrieben selbstbewusste US-Agent Jerry Bernstein, der seinen neuen Kollegen recht schnell auf die Nerven geht, weil er Protokolle bricht und prinzipiell nur nach seinen eigenen Vorstellungen agiert.

Produktion: Dark Harbor Stories u.a.

© NDR/Monika Sandel

Großveranstaltungen sind verboten, Konzerte abgesagt. Harte Zeiten. Auch Karl König hätte jetzt eigentlich seinen großen Auftritt vor tausenden Menschen gehabt – meint er. Zumindest träumt er davon. Als kleiner Junge ist Karl offenbar in den Zaubertrank des Schlagers gefallen. Je größer er wurde, desto größer wurde auch sein Hang zum Schlager, seine Leidenschaft und sein Ziel, Teil des Ganzen zu sein. Sein größter Wunsch: Ralph Siegel ruft bei ihm an und schreibt ihm einen Hit. Da das große Konzert momentan nicht möglich ist, feiert Karl zu Hause seine Schlager-Poolparty - mit einem Gast, der den ganzen Raum mit Charme füllt.

Produktion: Bildersturm