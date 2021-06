© WDR/picture alliance/dpa/Marius Becker © WDR/picture alliance/dpa/Marius Becker

Montag, 22:50 Uhr, Das Erste

Als die Kölner Staatsanwältin Anne Brorhilker den ersten Fall auf den Schreibtisch bekommt, ahnt sie nicht, dass es sich um den größten Steuerraub der deutschen Geschichte handelt: CumEx. Im Zuge acht Jahre dauernder Ermittlungen entlarven Brorhilker und ihr Team, mit welcher Skrupellosigkeit sich Millionäre Milliardensummen an Steuergeldern erstatten ließen, die zuvor nie bezahlt wurden. Im Frühjahr 2020 fällt dann tatsächlich ein Urteil, das festhält: CumEx ist nicht im Graubereich, CumEx ist illegal. Die Doku von Michael Wech, Massimo Bognanni und Petra Nagel zeigt erstmals die Gesichter hinter der Aufarbeitung des größten Steuerskandals der Bundesgeschichte.

Donnerstag, 21:45 Uhr, Das Erste

Am 4. Juni lief das älteste deutsche Politmagazin zum ersten Mal, am kommenden Donnerstag begeht man den 60. Geburtstag nun mit einer Sendung "im Stil einer Polit-Late-Night", wie es in der Ankündigung heißt. Anja Reschke, die die Sendung auch schon seit 20 Jahren präsentiert, blickt dabei nicht nur in die Geschichte des Formats, sondern will sich auch mit den Argumenten von Kritikerinnen und Kritkern auseinandersetze. "Lügenpresse?" "Gutmenschen-Fernsehen?" "Staatsfunk?" "Linksgrün?" "Merkel-TV?".

Donnerstag, 20:15 Uhr, RTL

Karl-Erivan Haub, damals Chef der Unternehmensgruppe Tengelmann, kehrte im April 2018 nicht mehr von einer Skitour zurück. Ist er tödlich verunglückt? Oder womöglich doch untergetaucht? Um sein mysteriöses Verschwinden ranken sich allerhand Mythen, RTL will nun gestützt auf "Geheimdokumente" mehr Licht ins Dunkel bringen. Am späteren Abend wagt Tamer Bakiner dann noch das Selbst-Experiment: Wie macht man das eigentlich, wenn man spurlos verschwinden will?



ab Freitag, Netflix

Haben Sie Anfang des Jahres auch die französische Serie "Lupin" auf Netflix geschaut? Dann waren Sie womöglich auch ziemlich erstaunt, als Mitten in der Geschichte über den Assane Diop (Omar Sy), der sich den französischen Meisterdieb Arsène Lupin zur Inspiration genommen hat, um seinen toten Vater zu rächen, plötzlich Schluss war. Ab kommendem Freitag steht nun endlich Teil 2 der ersten Staffel zum Abruf bereit, von Netflix etwas irreführend als Staffel 2 promotet.

Donnerstag, 23 Uhr, 3sat

Martin Othmar Winterhalter entwickelte 1924 mit dem "Riri" den ersten funktionierenden Reißverschluss der Welt, was ihn zu einem millionenschweren Unternehmer machte. Doch seine Geschichte nahm keine schöne Wendung: Er wurde von seinen Geschwistern verklagt, von den Tessiner Behörden entmündigt und schließlich in eine psychiatrische Klinik gesperrt. War der geniale Unternehmer tatsächlich geisteskrank oder wurde er zum Opfer von Erbschleichern? Dieser Frage geht Dokumentarfilmer Gieri Venzin nach und erzählt die spannende Geschichte über den "König der Reißverschlüsse"