© TVNow/Stefanie Schumacher © TVNow/Stefanie Schumacher

ab Mittwoch, TVNow

Trotz des Titels geht's zumindest in dieser Staffel nur um eine mörderische Frau und einen Fall: Angelika W., die im "Horrorhaus von Höxter" zusammen mit ihrem Ehemann Frauen, die sie per Kontaktanzeige anlockte. Nachdem zwei ihrer Opfer starben, führte ein Zufall zur Verhaftung des Paares. Vor Gericht beschrieb Angelika W. ohne Reue 66 Foltermethoden, die sie bei ihren Opfern angewandt hatte. Die international bekannte Dr. Julia Shaw versucht in der Doku-Reihe herauszufinden, wie aus der Frau eine eiskalte Sadistin wurde und begibt sich dafür auf Spurensuche in den Kopf der Täterin

Produziert von 99 pro media

© BR/Ulrich Hagmann © BR/Ulrich Hagmann

Montag, 23:05 Uhr, Das Erste

Die gerade gestartete Fußball-EM dürfte auch bei den Anbietern von Sportwetten gerade wieder für ordentlich Umsatz sorgen. 2019 setzte die Branche allein in Deutschland rund 9,3 Milliarden Euro um - und das, obwohl Sportwetten privater Anbieter erst seit Oktober 2020 in Deutschland mit legalem Lizenzen angeboten werden können. Es ist ein Erfolg der omnipräsenten Werbung von Fußballstars, Vereinen und Verbänden. Zum 1. Juli sollen mit einem neuen Glücksspielstaatsvertrag nun nicht nur Online-Casinos legalisiert werden, sondern Sportwetten neu reguliert werden. Eine große Diskussion darüber gibt es seltsamerweise nicht. Die Dokumentation von Ulrich Hagemann und Sebastian Krause begleitet Glückspieler, Politiker und prominente Werbepartner zu einem Zeitpunkt, an dem sich der Markt für Sportwetten in Deutschland neu aufstellt und für die Zukunft formiert.

© Apple © Apple

ab Freitag, Apple TV+

Rose Byrne spielt in dieser schwarzhumorigen Comedyserie eine Hausfrau, die in den 80ern in San Diego lebt und eigentlich vor allem ihren Ehemann bei seinen politischen Ambitionen unterstützt - bis sie eines Tages die Welt der Aerobic für sich entdeckt und dank der aufkommenden VHS-Technologie ein revolutionäres Geschäftsmodell daraus entwickelt. "Die Serie verfolgt ihre fantastische Verwandlung vom unterdrückten, übersehenen Enabler zu einer starken, selbstbewussten, wirtschaftlich unabhängigen Powerfrau", beschreibt Apple den Inhalt.

© ZDF © ZDF

Mittwoch, 22:45 Uhr, ZDF

Die Pleite der Greensill-Bank trifft vor allem viele Kommunen, die wegen des Versprechens von Zinsen, die es anderswo nicht mehr gab, dort teils viele Millionen angelegt hatten, die sie nun womöglich nie wiedersehen. Nun machen sie der Bankenausicht Vorwürfe. Im Rahmen der "ZDFzoom"-Doku von Volker Wasmuth soll das Geschäftsmodell von Greensill erklärt und gezeigt werden, warum das System zusammengebrochen ist. Dahinter steht auch die Frage: Wie anfällig ist der Finanzplatz Deutschland für kriminelle Machenschaften?

© BR © BR

Sonntag, 23:45 Uhr, BR Fernsehen



Die "Woidboyz", das sind die drei Moderatoren Basti Kellermeier, Uli Nutz und Andi Weindl, die sich nun schon zum 23. Mal auf den Weg durch Bayern machen - per Anhalter. Getrieben von Zufall und Spontaneität kommen sie dank ihrer frech-charmanten Art mit den Leuten, die sie treffen, schnell ins Gespräch. Heraus kommen so im besten Fall wirklich spannende Begegnungen, für die man so nie ein Drehbuch geschrieben hätte.