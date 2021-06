am 20.06.2021 - 13:00 Uhr

Nach mehrjähriger Pause heißt es wieder grüne Wiesen statt Großstadtdschungel, Hahnenschrei statt Handywecker und Kuhmist statt Shitstorm: Model Mirja Du Mont, Sternekoch Christian Lohse, Olympionikin Magdalena Brzeska, Erotik-Queen Vivian Schmitt, Influencer Ioannis Amanatidis, Drag Queen Yoncé Banks, Influencerin Siria Campanozzi, "DSDS"-Stern Katharina Eisenblut, Influencer Aaron Hundhausen und Fitness-Influencer Hollywood Matze begeben sich auf die "Alm", die mit verändertem Konzept zurückkehrt.

Produktion: Redseven Entertainment

Zum Auftakt des letzten Sommers der Ära Merkel und nach mehr als einem Jahr Corona-Pandemie machen sich Lutz van der Horst und Fabian Köster ein Bild von der Lage der Nation. Ob verschlafene Digitalisierung, verpatzte Energiewende, heruntergekommene Infrastruktur oder immer wieder Pflegenotstand - die beiden "heute-show"-Reporter gehen der Frage nach, wo Deutschland auf der Intensivstation liegt.

Produktion: Prime Production

Die neue ZDF-Sendung ist eine besondere Partnervermittlung: Hund sucht Mensch, und Mensch sucht Hund für eine lebenslange Freundschaft. Moderatorin Sonja Zietlow sorgt dafür, dass Frauchen und Herrchen auf den wirklich passenden Hund kommen. Der Höhepunkt jeder Geschichte ist das erste Aufeinandertreffen von Hund und möglichen neuen Besitzern. Ist es Liebe auf den ersten Blick?

Produktion: Tower Productions

RTLzwei begleitet zum dritten Mal kranke Kinder. In den neuen Ausgaben werden unter anderem Noah und Leonie zu sehen sein. Noah hat Epilepsie und leidet seit knapp acht Jahren unter der Krankheit. Jederzeit kann er einen lebensgefährlichen Krampfanfall bekommen, nun soll ein Therapiehund helfen, Anfälle vorzeitig zu erkennen. Doch dafür müssen die beiden erstmal richtig hart trainieren. Leonie leidet an Blutkrebs. Neben Chemotherapie und Krankenhausaufenthalten, erlebt die 11-Jährige endlich einen Moment der Freude – sie darf wieder auf ihren geliebten Reiterhof. Doch schafft ihr Körper den Ausflug?

Produktion: 99pro media

Sechs Influencer leben für eine Woche im Wald und müssen dort auf ihr Smartphone verzichten. Mit dabei sind Leon Content (1 Mio. Abonnenten bei Instagram), Selfiesandra (551.000 bei Instagram), Patrox (6,7 Mio. bei TikTok), NathalieBW (853.000 bei Instagram), Amin Elkach (614.000 bei Instagram), und Klaudia Giez (348.000 bei Instagram). Als "Camp-Leiterin" wurde Dragqueen Candy Crash verpflichtet, die einst in der ProSieben-Show "Queen of Drags" zu sehen war und sich für den neuen Job vor allem deshalb eignet, weil sie laut Joyn früher bei den Pfadfindern war - was sie zur Outdoor-Expertin mache.

Produktion: Redseven Entertainment