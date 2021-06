© TVNow/Andreas Friese

Chronologisch zeichnet die fünfteilige Dokumentation Angela Merkels Leben anhand von Archivaufnahmen nach. Von ihrer Geburt und ihrem Aufwachsen im Sozialismus, der Wende, dem Aufstieg in der CDU bis hin zum Parteivorsitz und der Kanzlerschaft. Was hat ihre Zeit ausgemacht und welchen Einfluss hat sie auf die deutsche und die internationale Politik - und mit welchen Entscheidungen wird sie im Gedächtnis der Deutschen bleiben? Stefan Aust und Katrin Klocke zeigen, arrangieren und verdichten Aufnahmen, wie man sie selten von der ersten Frau im Bundeskanzleramt gesehen hat.

Produktion: UFA Documentary

© ZDF/Marcus Glahn

Hanna (Banafshe Hourmazd) ist eine junge lesbische Frau, Mitte 20. Wegen Corona findet sie nach ihrem Literaturwissenschaft-Studium keinen Job und muss zurück zu ihren Eltern nach Bielefeld ziehen. Kurz davor trifft sie auf der Straße zufällig eine ihrer Ex-Freundinnen wieder und fühlt sich sofort in die Vergangenheit zurückgeworfen. Inmitten des Umzugschaos beginnt sie, all ihre bisherigen Beziehungen zu reflektieren. Die Zuschauer lernen in den kurzen Folgen Hanna und ihr Liebesleben kennen.

Produktion: MadeFor

© TLC

Die neue True-Crime-Reihe richtet - der Titel legt es nahe - den Fokus explizit auf Frauen, die töten. So liefern Kriminalisten, Staatsanwälte, Zeugen und weitere Experten zu jedem Fall Informationen zum Tathergang, den möglichen Motiven sowie zur Strafverfolgung. Doch nicht nur der Fall selbst steht im Mittelpunkt: Hanna und Nora Ziegert, Autorinnen des Buchs "Die Schuldigen", beschäftigen sich im Rahmen der neuen Sendung nämlich mit der Frage, wie das weibliche Böse aussieht. Hanna Ziegert ist forensische Psychiaterin, ihre Tochter Nora ist Juristin. Gemeinsam analysieren und erklären sie in jeder Episode die Psychologie mörderischer Frauen und Tatmuster.

Produktion: Odeon Entertainment

© RTLzwei

Wer aus dem Gefängnis entlassen wird, für den fangen die Probleme häufig erst so richtig an. Denn der Weg zurück in eine normales bzw. rein in ein neues Leben, ist alles andere als einfach - und die Gefahr, in kriminelle Verhaltensmuster zurückzufallen groß. Für die neue RTLzwei-Reihe wurden vier ehemalige Häftlinge ab dem Tag ihrer Entlassung und für jeweils insgesamt ein Jahr mit der Kamera begleitet. Mit dabei ist der 32-jährige Garfield, der fünf Jahre lang wegen eines bewaffneten Raubüberfalls auf ein Juweliergeschäft im Gefängnis saß. Der Drongesüchtige möchte eigentlich nicht mehr mit dem Gesetz in Konflikt geraten - was aber schon einen Tag nach seiner Entlassung passiert.

Produktion: Die Filmographen

© NDR/Arne Vollstedt

Der NDR beschreibt die neue Show mit Elton als "ultimative Spiel für alle Fernsehfans". Vier TV-Legenden treten in der Sendung gegeneinander an und stehen im Wettstreit. Mit dabei sind Jürgen von der Lippe, Caroline Peters, Kurt Krömer und Wolfgang Lippert. Ab Folge vier nimmt Marijke Amado als vierter Gast im Ratepanel Platz. Wer weiß, warum Thomas Gottschalk sich mal bei Hella von Sinnen nackt präsentierte? Warum Barbara Schöneberger 1993 ihren ersten Fernsehauftritt bei "Geld oder Liebe?" hatte? Oder wer bei einem "Dalli Dalli"-Spiel in den 1980er-Jahren in Ohnmacht fiel und welcher Hollywoodstar eigentlich Professor Brinkmann in der "Schwarzwaldklinik" spielen sollte?

Produktion: Riverside Entertainment