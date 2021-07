am 11.07.2021 - 13:00 Uhr

© ZDF/Laura Ettel

Zwei junge Frauen und 30 Männer im Dialog. Was bedeutet es im Jahr 2021, ein Mann zu sein? Eine Bestandsaufnahme der neuen Männlichkeit im Schatten der Fußball-Europameisterschaft. Wenige Themen sind so dermaßen aufgeladen wie das gesellschaftliche Verhältnis der Geschlechter zueinander. Die Regisseurinnen Felicitas Sonvilla und Nina Wesemann haben 30 Männer ins Studio eingeladen und zum Gespräch gebeten. Mit Rapper Kelvyn Colt und Politiker Kevin Kühnert stehen auch zwei prominente Männer Rede und Antwort.

Produktion: Quantum

© TVNOW / Gordon Mühle

Mit der Bundestagswahl geht eine Ära zu Ende: RTL widmet Angela Merkel einen vierstündigen Themenabend live moderiert von Peter Kloeppel und Inka Bause mit Gästen in Berlin, einer Dokumentation von Felix Hutt zur Person hinter dem Amt sowie Ausschnitten aus der Doku-Reihe von Stefan Aust. Nazan Eckes trifft Interviewpartner, die besondere Begegnungen mit der Kanzlerin hatten. Zu Wort kommen unter anderem Jean-Claude Juncker, Reinhold Messner oder Barack Obama. Kurios: Zwei Tage zuvor nimmt auch Sat.1 eine Merkel-Doku ins Programm.

Produktion: RTL News

© ZDF/Frank Hempel

Egal, ob sie in die Rolle der gestressten Helikoptermama schlüpfen, als verpeilte Kommissarin mit sehr fragwürdigen Methoden ermitteln oder sich als Auftragskillerinnen über die banalen Dinge des Lebens streiten: Es werden lustige Geschichten aus weiblicher Perspektive erzählt - mal politisch relevant, mal abgedreht. Neben Caroline Frier und Cordula Stratmann sind unter anderen Annette Frier, Diana Amft, Gisela Schneeberger, Gisa Flake, Ina Paule Klink, Joyce Ilg, Dela Dabulamanzi, Maria Clara Groppler, Ariane Müller und Julia Gámez Martin unter der Regie von Suki Maria Roessel zu sehen.

Produktion: Paloma Pictures

© TVNOW

Nach der Fußball-EM ist vor Olympia - und genau zwischen diesen beiden Sportevents ist auch bei RTL Kraft, Ausdauer und eiserner Wille gefragt. In zwei aufeinanderfolgenden Primetime-Live-Shows messen sich mehr als 30 sportbegeisterte Prominente aus verschiedenen Nationen in 14 olympischen Disziplinen, moderiert von Daniel Hartwich und Laura Papendick. Mit dabei sind unter anderem Kevin Großkreutz, Tim Wiese, Lilly Becker, Evil Jared, Luna Schweiger, Matthias Steiner, Marcus Schenkenberg und Alessandra Meyer-Wölden an ihr Limit.

Produktion: Banijay Productions Germany

© ProSieben/Claudius Pflug

Entertainer und Show-Erfinder Joko Winterscheidt sucht neue Herausforderinnen und Herausforderer, die antreten, um ihm seinen Job als Quizmaster zu stehlen. Wer am Ende gewinnt, darf sich über den wohl außergewöhnlichsten Preis in der Geschichte aller Quizshows freuen: die komplette Show. Diesmal wollen Shirin David, Teddy Teclebrhan sowie Bastian Pastewka den Job streitig machen. Außerdem kämpft in jeder Folge ein Zuschauer oder eine Zuschauerin mit einer Wildcard um Jokos Job.

Produktion: Florida TV