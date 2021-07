© ZDF/Ben Knabe

In seiner neuen Show lädt Böhmermann einen prominenten Gast aus Popkultur, Wissenschaft oder Journalismus an den Herd, um mit ihnen zu kochen, zu essen und zu plaudern. Jeder Gast wählt sein eigenes Gericht aus, das dann zusammen gekocht wird. Ein weiteres Gericht kommt vom Gastgeber selbst. "Ich werde kochen, was ich kochen kann. Das ist nicht viel, denn ich bin ja zum Glück kein Profi, sondern nähere mich Kochen lieber von der praktischen Seite", sagt Böhmermann. "Ich freue mich auf die Lieblingsgerichte meiner Gäste, und ich interessiere mich einfach dafür, wer was warum gerne kocht und isst."

Produktion: Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld

© TVNOW / Stefan Gregorowius

In der neuen RTL-Show sind außergewöhnliche Hunde und ihre Halterinnen und Halter die Stars: Insgesamt 75 Vierbeiner treten mit ihren Frauchen und Herrchen in einem besonderen Hindernisparcours an und zeigen, dass sie ein starkes Team sind. Moderiert und kommentiert wird die sogenannte "Physical Dogshow" von den drei "Ninja Warrior Germany"-Profis Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank Buschmann.

Produktion: RTL Studios

© TVNOW / Laura Oldenbroek

Bei "The Wheel" spielen pro Folge drei Kandidaten - unterstützt von sieben Promi-Beratern - um den Gewinn von über 100.000 Euro. Können ihnen die Stars zum Sieg verhelfen? Alles hängt vom Spin von "The Wheel" ab. Mit ein bisschen Glück stoppt das Rad bei einem Promi-Berater, der sich auskennt oder aber bei jemandem, der gar keinen Plan hat. Helfen sollen Lilly Becker, Evelyn Burdecki, Thomas Hermanns, Thorsten Legat, Kaya Yanar, Julian F.M. Stoeckel und Anja Kohl. Die Moderation übernimmt Chris Tall.

Produktion: Warner Bros. ITVP

© ZDF/Patrick Becher

Pro Sendung diskutieren in "Für & Wider" je zwei Spitzenpolitiker aus konkurrierenden Parteien über ein aktuelles Wahlkampfthema. Und weil die aktuelle Corona-Situation inzwischen wieder Produktionen vor Publikum erlaubt, gibt es einen weiteren Kniff: Im Studiopublikum sitzen nämlich zwei Zuschauergruppen, die das jeweilige Thema aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Moderiert wird "Für & Wider" von jeweils zwei Duos, die sich abwechseln. Auf der seinen Seite sind das Dunja Hayali und Andreas Wunn, auf der anderen Seite bilden Shakuntala Banerjee und Daniel Pontzen ein Team.

Produktion: K2H

© ViacomCBS

Nick zeigt die ersten sechs Folgen der neuen CGI-animierten Serie um den zehnjährigen SpongeBob. Gemeinsam mit Patrick Star, Sandy Cheeks, Thaddäus Q. Tentakel, Mr. Krabs und Plankton verbringt er den Sommer im verrücktesten Camp im Seetangwald, Kamp Koral. Dort erleben sie die lustigsten Abenteuer, machen Unterwasser-Lagerfeuer, fangen wilde Quallen und gehen im Yuckymuck-See schwimmen.

Produktion: United Plankton Pictures