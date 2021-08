© RTLzwei

Das Coronavirus bestimmt den Alltag vieler Menschen in Deutschland. Einige Arbeitnehmer und Selbstständige stecken in Existenzkrisen und leben in Ungewissheit, beruflich wie privat. Was werden die weiteren Monate bringen? Sind sie auf staatliche Hilfen angewiesen, oder können sie durch eigene Kraft die Krise bewältigen? "Zurück in die Arbeit" begleitet Personen, die gegen ihre Notlage ankämpfen.

Produktion: Good Times

© Daniel Reinhardt/Terminal D

Ein wöchentlicher Polittalk mit deutschem Fokus: Los geht’s mit dem Thema "Zeiten 'gendern' sich - was dürfen wir noch sagen?". Zu Gast sind mit Saskia Ludwig (CDU) und Niema Movassat (Die Linke) zwei Mitglieder des Bundestags. "Zwei Gäste, zwei klare Positionen, keine Plattitüden" lautet das Motto der Sendung. Moderiert wird der Polittalk von David Rohde, der bereits als Moderator und Redakteur der "Servus Nachrichten Deutschland" arbeitet. Produziert wird in Berlin.

Produktion: Terminal D Medienproduktion

© TVNOW / Julia Terjung

Hinter der Comedyserie steckt Ralf Husmann als Headautor. Er erzählt darin, was es für eine deutsche Durchschnittsfamilie bedeutet, wenn die 13-jährige Tochter in die Fußstapfen von Greta Thunberg tritt. Da ihr Vater beruflich LKW fährt, ihre Mutter bei einem Chemiekonzern arbeitet und ihren Geschwistern die Playstation im eigenen Zimmer auch näher als der Eisbär in der Arktis ist, muss Mirella jedenfalls nicht nur gegen den Klimawandel, sondern zunehmend auch gegen die eigene Familie kämpfen.

Produktion: MadeFor

© TVNOW / Stefan Gregorowius

Startschuss für das veränderte Nachmittags-Programm von RTL: Nachdem "Punkt 12" gerade verlängert wurde, geht mit "Explosiv Stories" jetzt eine weitere Ausgabe des RTL-Boulevardmagazins "Explosiv" mit Moderatorin Jana Azizi an den Start. Hier wird, so verspricht es RTL, "den spannenden Geschichten des Tages noch mehr Raum" gegeben. Im Vorfeld läuft ab 16:45 Uhr eine zusätzliche Ausgabe von "RTL aktuell".

Produktion: RTL News

© Sat.1/Christoph Köstlin

Ein kleiner Schritt für einen Promi, ein großer Schritt für Big Brother. Für das größte Reality-Event des Sommers müssen sich die Promis in diesem Jahr auf eine Reise begeben, die vor ihnen noch kein anderer Promi angetreten hat: Es geht ins Weltall. In welcher Welt werden die Bewohner:innen landen? Welchen Herausforderungen werden sie sich unter 24-stündiger Kamerabeobachtung stellen müssen? Marlene Lufen und Jochen Schropp moderieren die täglichen Shows live aus Köln.

Produktion: Endemol Shine Germany