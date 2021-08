© ZDF/Svea Pietschmann

Sechs Teams zeigen eine Woche lang, was sie beim Kochen im Foodtruck draufhaben. Wer am besten kocht, plant und kalkuliert, erzielt den höchsten Profit und schafft es so ins große Finale. Extremer Zeitdruck und kochen auf engstem Raum - dann müssen die Teams ihre Gerichte echten Kunden präsentieren und verkaufen. Die Anforderungen steigen mit jedem Challenge-Tag. Wer gewinnt, erhält 3000 Euro Siegesprämie im Wochenfinale am Freitag. Moderiert wird das Format von Alexander Kumptner.

Produktion: Tower Productions

© Sat.1/Stefan Neumann

"Hast Du Töne?!" ist wieder da: In der neuen Show mit Moderator und Musiker Amiaz Habtu gehen drei Kandidatinnen und Kandidaten in fünf Spielrunden auf Songtitel-Jagd. Dabei gibt die Live-Band "Wolf & The Gang" den Ton an. Wer erkennt das Lied im Spiel "Song Buzzer" am schnellsten? Oder wer errät im Spiel "Remix" den Song im neuen Musikstil? Wer das feinste Ohr beweist und die meisten Punkte erspielt, zieht ins Finale ein und hat die Chance auf bis zu 10.000 Euro.

Produktion: Banijay Productions Germany

© TVNOW / Christoph Assmann

Jeder kennt ihren Geschmack, aber niemand weiß, wie sie hergestellt werden - bis jetzt: Bei "Snackmasters" versuchen prominente Spitzenköche in spannenden Duellen der Rezeptur beliebter deutscher Snacks auf die Schliche zu kommen. Während Marco Hagemann ihnen über die Schulter schaut, gibt Ilka Bessin Einblicke in die Originalproduktion. Geschmacksexperten der Herstellerfirmen und Lebensmittelexperte Sebastian Lege bewerten die Kreationen.

Produktion: Tower Productions

© ZDF/Jan Rothstein

Der Chor von "Unvergesslich" holt mit Annette Frier und unter der Leitung von Tobias Hebbelmann das langersehnte Abschlusskonzert in der Kölner Philharmonie nach. Das im Januar 2020 gestartete Projekt vereinte Menschen mit Demenz. Es bestätigte, dass singen ihre Lebensfreude steigert - begleitet von einem wissenschaftlichen Team der Goethe-Universität. Nun tritt der Chor gemeinsam mit dem Kölner Kammerorchester auf. Sie singen und beweisen, dass Demenz keineswegs das Ende der Lebensfreude bedeuten muss.

Produktion: Tower Productions

© Tom Tambrow / eitelsonnenschein / Turner

Eine Truppe hipper Eltern trifft aufeinander. Ihr gemeinsames Projekt: Die Eröffnung einer Kindertagesstätte. Die werdenden oder frisch gebackenen Mütter und Väter berichten in der Serie im Mockumentary-Stil über ihre ganz persönlichen Erziehungserfahrungen - und sind sich damit nicht immer ganz einig. Das Besondere: Die Rollen werden vorab grob skizziert, von den Schauspielern vor der Kamera dann aber improvisiert. ZDFneo zeigt die Serie als Free-TV-Premiere.

Produktion: eitelsonnenschein