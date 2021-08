am 15.08.2021 - 13:00 Uhr

© TVNOW / Jörg Carstensen

"Direkt ins Thema. Direkt dort, wo es passiert. Direkt gefragt - ohne Umwege", so beschreibt RTL sein neues Nachrichtenmagazin, das in direkter Konkurrenz zu den "Tagesthemen" laufen wird. In 20 Minuten soll "RTL Direkt" mit Studiogästen sowie einem Reporterteam einen umfassenden Blick auf die Themen werfen, die Deutschland bewegen. Moderiert wird das Magazin von Jan Hofer, im Herbst stößt auch Pinar Atalay hinzu.

Produktion: RTL News

© WDR/btf

Über Jahrhunderte erzählten und deuteten Männer Geschichte, schrieben "History", waren Maß und Norm für Wissenschaft, Rechtsprechung und Ingenieurskunst. "HERstory" findet: Es ist Zeit, endlich das ganze Bild zu malen. Nicht allein aus Prinzip, aus dem Wunsch nach Gleichbehandlung, sondern weil es im Extremfall sogar tödlich sein kann, wenn die Hälfte der Menschheit im toten Winkel bleibt.

Produktion: btf

© SWR/Jan Kapitaen

Friederike Kempter stammt aus Freudental im Landkreis Ludwigsburg und lebt heute als Schauspielerin und Mutter in der Großstadt Berlin. Für drei SWR-Dokus kehrt sie als Host dieses neuen Formats in den Südwesten zurück. Hier trifft sie Frauen um die 40 mit besonderen Lebensgeschichten - wie zum Beispiel eine queere Winzerin oder in dieser Folge eine streitbare Hebamme. Die porträtierten Frauen sind besondere Persönlichkeiten, die nicht den Mut verlieren und ihren Weg gehen - dort, wo Frauen es schwerer haben als Männer.

Produktion: Bentelevision

© TVNow

Start der dritten und letzten Staffel: Maik (Daniel Donskoy) bekommt Besuch im Gefängnis. Seine alte Bekannte Katja Marusic lässt ihre Kontakte spielen, um ihn wieder rauszuholen. Jedoch nicht ohne Eigennutz: Sie will in Läuterberg ein Drogenimperium aufbauen und erpresst Maik, seine göttlichen Wege zu nutzen. Als Katja Maik ihren Plan offenbart, hört die kleine Lara zu. Kann Maik Lara vor Katja schützen, damit sie bei ihrer Kommunion singen kann? Und dann steht auch noch ein neuer Kaplan vor der Tür.

Produktion: UFA Fiction

© Constantin Film/Constantin Film Verleih

Mit "Berlin, Berlin - Der Kinofilm" feiert Felicitas Woll ihr Comeback in der Rolle der zauberhaft chaotischen Heldin Lolle. Die Filmfortsetzung von Regisseurin Franziska Meyer Price greift die Serie aus den 2000er-Jahren auf. Das Liebeschaos von Lolle nimmt nun eine überraschende Wendung: Sie muss sich zwischen Sven und Hart, gespielt von Jan Sosniok und Matthias Klimsa, entscheiden. Was mit ihrer Flucht vom Traualtar beginnt, führt zu einem ungewollten Roadtrip durch die tiefen Wälder des Harzes. Mit Rückblenden auf die Kultserie, Animationen und Screwball-Elementen sorgt der Spielfilm für kurzweilige Unterhaltung. Zu der exzellenten Besetzung gehören Armin Rohde, Detlev Buck, Christian Tramitz und Janina Uhse.

Produktion: Letterbox