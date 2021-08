© TVNOW

Die Bundestagswahl 2021 dürfte so spannend werden, wie kaum eine Wahl zuvor. Am Sonntag kommt es nun zu einem ersten Höhepunkt im Wahlkampf, denn erstmals treffen Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD) in einem TV-Triell aufeinander. Die Fragen stellen Pinar Atalay und Peter Kloeppel. Zwei weitere Triell-Formate folgen in den kommenden Wochen bei ARD und ZDF sowie ProSieben, Sat.1 und Kabel Eins.

Sieht man mal von einer weihnachtlichen Doppelfolge ab, dann müssen Fans von "Jerks" nun schon zwei Jahre auf die Fortsetzung der Comedyserie mit Christian Ulmen und Fahri Yardim in den Hauptrollen warten. Aber jetzt geht's tatsächlich weiter - mit wöchentlich zwei neuen Folgen, in denen es um Liebe, Verantwortung und Dämonen geht.

Der junge Ableger der "NDR Talk Show" geht mit neun neuen Folgen weiter. Moderiert wird "deep und deutlich" erneut von der Journalistin Aminata Belli, dem Rapper MoTrip und dem Moderator Tarik. Neu im Team ist die Podcasterin und Unternehmerin Louisa Dellert, die die Aufgabe von Svenja Kellershohn übernimmt. Die Gespräche sollen "noch intensiver sein als bisher" sein, was auch daran liegt, dass in jeder der neuen einstündigen Ausgaben nur noch vier Gäste eingeladen werden.

Der Name "#timeline" weicht dem Namen des Gastgebers. Moderator Micky Beisenherz will den Zeitgeist aufgreifen und widmet sich auch in der neuen Staffel wieder den Themen, die seine Gäste aktuell bewegen - vor allem mit Blick aufs Netz. Die Sendung will jedoch mehr als ein "ein schlichter Streifzug durch die verschiedenen Social-Media-Plattformen", es werden auch Themen besprochen, die scheinbar untergeordnet durch die Sphären des World Wide Webs geistern, versprechen die Verantwortlichen. Neu ist, dass Beisenherz ab sofort wöchentlich talkt.

Die neue Serie der Macher von "Downton Abbey" kommt: Julian Fellowes hat hierbei seinen gleichnamigen Bestseller-Roman als Miniserie adaptiert. Inhaltlich geht es zurück ins Jahr 1815, einen Tag vor der Schlacht von Waterloo. Die Herzogin von Richmond richtet für den Herzog von Wellington ein Fest aus. Wellington wird die englische Armee gegen Frankreich in die Schlacht führen, aus dem die Engländer als Sieger hervorgehen. Auf dem Fest werden auch James und Anne Trenchard, die kürzlich durch Handelsaktivitäten vermögend geworden sind, zugegen sein sowie ihre Tochter Sophia, die das Interesse von Edmund Bellasis geweckt hat, einem Erben aus einer der wohlhabendsten Dynastien Englands. 25 Jahre nach der schicksalhaften Festlichkeit setzt die eigentliche Geschichte an und es wird schnell deutlich, dass die damaligen Ereignisse noch nachwirken.

