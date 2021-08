am 29.08.2021 - 13:00 Uhr

© ZDF / Walter Wehner / [M] Marketing © ZDF / Walter Wehner / [M] Marketing

Dienstag, 10 Uhr, ZDF Mediathek

Die alleinerziehende Franziska führt einen Schlossereibetrieb und hat immer versucht, ihren Söhnen Nikki und Freddy Mutter und Vater gleichzeitig zu sein; ein echter Vollzeit-Job, bei dem das "Frau sein" auf der Strecke geblieben ist, zumal die Jungs sie als Mutter sowieso nicht ernst nehmen. Als Cathérine, eine glamouröse, theatralische, aber warmherzige Dragqueen, einzieht, ändert sich das schlagartig, denn es ist ihr nicht nur ein Anliegen, Franzi zu erinnern, was es heißt Frau zu sein, sondern auch den Jungs beizubringen, wie man(n) eine Dame zu behandeln hat. Mit ihrer ganz eigenen Sicht der Dinge wirbelt Cathérine Franzi, deren Söhne, das Familienlieben sowie überholte Klischees durcheinander – mal sehr männlich, mal überaus weiblich.

Produktion: Caligari Film- und Fernsehproduktion

© ProSieben / Hahn + Hahn Fotografen © ProSieben / Hahn + Hahn Fotografen

Mittwoch, 20:15 Uhr, ProSieben

Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, stellt sich in "Die ProSieben-Bundestagswahl-Show" mit Louis Klamroth live einer besonderen Herausforderung im Wahlkampf. Gemeinsam mit zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern fühlt der Moderator der potentiell neuen Regierungschefin auf den politischen und den privat-politischen Zahn. Eine weitere Ausgabe mit Olaf Scholz ist geplant, CDU-Chef Armin Laschet dagegen kommt nicht - er hat dem Sender abgesagt.

Produktion: K2H

© TVNOW © TVNOW

Mittwoch, 20:13 Uhr, Vox

In dem neuen Short-Format von Vox tritt jeden Tag ein anderer Mensch mit besonderem Anliegen vor die Kamera - Promis und Nicht-Promis bringen ihre Meinung zu einem Thema auf den Punkt. Die Zeit vor einem Millionen-Publikum kann dabei von den Personen so genutzt werden, wie er oder sie möchte: Ob Kommentar zu einer aktuellen Debatte, Hinweis auf ein noch wenig beachtetes Problem, Geständnis in eigener Sache oder leidenschaftlicher Appell. Joko und Klaas lassen grüßen.

Produktion: RTL News

© ZDF/Maximilian Motel © ZDF/Maximilian Motel

Donnerstag, ZDF Mediathek

Ist die 40-Stunden-Woche noch zeitgemäß? Schädigen Superreiche unsere Demokratie? Und ist die Medizin wirklich frei von Rassismus? Diesen und vielen weiteren Fragen geht Comedian Aurel Mertz in sechs monothematischen Folgen seiner neuen Satire-Show nach. In der Sendung greift Mertz vermeintlich alltägliche Themen aus seiner persönlichen Sicht auf. Haltungs- und meinungsstark will er dem grassierenden Zynismus Lässigkeit und Humor entgegensetzen.

Produktion: Steinberger Silberstein

© Sat.1/Boris Breuer © Sat.1/Boris Breuer

Freitag, 20:15 Uhr, Sat.1

In "Paar Wars" ist die perfekte Beziehung bis zu 100.000 Euro wert. Denn nicht Köpfchen oder Kraft, sondern allein das Kennen der besseren Hälfte und das Zusammenspiel als Paar entscheiden über Sieg oder Niederlage. In jeder Folge stellen sich drei Paare in acht Prüfungen dem Beziehungstest von Ralf Schmitz. Nur die zwei Duos, die sich ganz genau kennen, kommen ins Finale. Und nur das Siegerpaar darf um bis zu 100.000 Euro glücklicher nach Hause gehen.

Produktion: Deutsche ProduktionsUnion