© Sat.1

Kreuzverhör im Klassenzimmer: Bevor am Sonntagabend das nächste Triell ansteht, klopfen 16 Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland zwischen 8 und 13 Jahren von Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz ab. Auf dem Schulplan stehen Fragen, die Kindern auf der Seele brennen: Digitale Schule, Klimaschutz, Fremdenfeindlichkeit. Können sie den Kindern ihre politischen Ziele verständlich erklären? Und welches Zeugnis stellen die Kids ihnen am Ende aus?

Produktion: Redseven Entertainment

© ZDF/good friends Filmproduktions GmbH / Thomas Kiennast

Auf einem Weingut in Südtirol führt die Familie DeCanin ein glückliches Leben. Eines Tages taucht Nino Sorrentino auf, ein alter Bekannter von Gutsbesitzer Matteo DeCanin (Tobias Moretti). Doch Nino ist mehr als ein Weggefährte aus Matteos Kindheitstagen. Er ist Teil von Matteos dunkler Vergangenheit, die in Neapel ihren schicksalhaften Lauf nahm. Zur selben Zeit erschüttert ein schlimmer Vorfall das idyllische Leben in der Gegend: Nachts wird eine junge Frau auf einer Passstraße von einem Auto erfasst. Sofort übernimmt Carabinieri Adrin Erlacher die Ermittlungen. Zwar will Dezernatsleiterin Christina Melauer den Fall zu den Akten legen, doch für den Carabinieri häufen sich die Indizien. Der aufrichtige Gesetzeshüter ermittelt auf eigene Faust.

Produktion: good friends

© RTLzwei/René Gorski

Im Mittelpunkt stehen die 17-jährige Laura (Lisa Marie-Koroll) und ihre Clique, die sich mit der ersten Liebe und anderen Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens auseinandersetzen müssen. Inhaltlich setzt die zweite Staffel dort an, wo die erste aufhörte: Nachdem ihre große Liebe Olli vor drei Wochen bei einem Autounfall tödlich verunglückt ist, will Laura mit ihren Freundinnen Zoé, Julia, Mira und Fee die Ferien für einen Neuanfang nutzen. Doch als Laura den fünf Jahre älteren Noah kennenlernt, verläuft der Neuanfang ganz anders als geplant.

Produktion: Producers at Work

© ZDF/Tobias Schult/Brand New Media/Serviceplan

Bei seiner Premiere begrüßt der Sänger, Moderator und Entertainer befreundete Kolleginnen und Kollegen, darunter die Schlagerstars Andrea Berg, Kerstin Ott, Nino de Angelo und Santiano, die Popkünstler Sasha und Pietro Lombardi sowie die Sopranistin Sarah Brightman. Besondere Akzente will die Show mit neuen Arrangements, bislang unveröffentlichten Duetten und exklusiven Live-Auftritten setzen. Begleitet von einer Band, sorgt Zarrella mit seinen Kolleginnen und Kollegen für musikalische Überraschungen, emotionale Momente und - so verspricht es das ZDF - frischen Wind in der Schlagerbranche.

Produktion: Bavaria Entertainment

© TVNOW / Pervin Inan-Serttas

In der neuen Vox-Sendung mit Amiaz Habtu treffen Gründer auf Supermarktkunden, die sie bei Verkostungen von ihrer Lebensmittel-Innovation überzeugen müssen. Im Verlauf der Show gilt es für die Start-ups, sich gegen andere neuartige Speisen und Getränke durchzusetzen, um letztlich als Gewinner von "Die leckerste Idee Deutschlands" hervorzugehen. Das Sieger-Produkt ist im Anschluss bundesweit in den Supermarktregalen erhältlich.

Produktion: RTL Studios