Jetzt wird es ernst: Mit dem Infotainment-Format "Zervakis & Opdenhövel. Live." ("ZOL") will ProSieben ab sofort immer montags zur besten Sendezeit auf Sendung gehen. Das Format verbinde "aktuelle, relevante, nachhaltige und unterhaltsame Themen in Reportagen, Rubriken und Interviews", heißt es vom Sender. Zum Start geht’s um Frauen in Afghanistan, die Bundestagswahl und die Folgen der Flutkatastrophe.

Die Bundestagswahl wird nun auch im Programm von RTLzwei sichtbar. In der ersten Ausgabe des Wahl-Formats "Endlich Klartext!" treffen Politikerinnen und Politiker auf das Wahlvolk, moderiert von Abdelkarim. Für die erste Staffel gab es 2017 den Deutschen Fernsehpreis. Man darf also gespannt sein, was sich die Redaktion für die neue Staffel ausgedacht hat. Mit dabei sind Kevin Kühnert (SPD), Katja Kipping (Die Linke), Ricarda Lang (Bündnis 90/Die Grünen), Jana Schimke (CDU), Johannes Vogel (FDP) und Karsten Hilse (AfD).

Mittwoch, Netflix

Lange hat die Welt nichts gehört zum Gesundheitszustand von Michael Schumacher, der vor fast acht Jahren einen schweren Ski-Unfall hatte und seither aus der Öffentlichkeit verschwunden ist. In dem Dokumentarfilm "Schumacher" gibt die Familie der Formel-1-Legende nun einen Einblick in ihre Welt. Corinna Schumacher kommen ebenso zu Wort wie die Kinder der beiden, Mick und Gina. Beleuchtet wird zudem der Aufstieg von Schumacher als einer der besten Formel-1-Fahrer aller Zeiten.

In Köln wird zum 22. Mal der von RTL, ZDF, SAT.1, ARD und der Deutschen Telekom gestiftete Deutsche Fernsehpreis verliehen. Zur Würdigung herausragender Leistungen für das Fernsehen werden Preise in 30 Kategorien vergeben. Durch Corona wird die Verleihung etwas anders ablaufen, als von den Veranstaltern erhofft - aber immerhin gibt es überhaupt eine Gala. Hier geht’s zum Fernsehpreis-Special von DWDL.de.

In Großbritannien feierte "Spitting Image" im vergangenen Jahr ein viel beachtetes Comeback. Nun gibt es auch einen deutschen Ableger. Darin gibt’s Ausschnitte aus dem britischen Original zu sehen, aber eben auch viele eigenproduzierte Sketche mit Puppen von Armin Laschet, Annalena Baerbock, Barbara Schöneberger, Thomas Müller, Jorge Gonzalez, Heidi Klum sowie Joko & Klaas oder auch Jan Böhmermann.

Tim Mälzer und Steffen Henssler bekommen ihre erste gemeinsame Primetime-Show. Die beiden treten im direkten Duell in ihrem gemeinsamen Pop-Up-Lieferservice an. Nach und nach erhalten sie Hinweise zu den kulinarischen Wünschen der Besteller, die den beiden TV-Köchen ansonsten unbekannt sind. Nachdem sie das Essen ausgeliefert haben, werden sie von den Personen bewertet. Wer die Vorlieben am präzisesten trifft, gewinnt.

