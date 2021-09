© rbb/Stefan Erhard

Im Zentrum steht die alleinerziehende Mutter Tina (Gabriele Maria Schmeide), die ihren Ehemann rausschmiss, als dieser mit dem Saufen anfing. sie die Familie zusammen. Als der Alte anfing zu saufen, musste sie ihn leider rausschmeißen. Ausgerechnet in dieser Zeit wird sie von ihrem Chef, einem Bäcker gekündigt - und auch wenn Tina selbst keine Bäckerin ist, will sie von diesem Moment an mit ihrem eigenen Bäckermobil durchstarten. Sie kauft sich ein eigenes Mobil, heuert bei der Konkurrenz an und fährt ihre alte Strecke - nur eben fünf Minuten früher als bisher.

Produktion: X Filme Creative Pool

© ZDF/Oliver Feist

Die neue Serie erzählt von Robert Heffler (Jürgen Vogel) und Kay Freund (Seyneb Saleh), die im dortigen Kommissariat aufeinandertreffen, um Kapitalverbrechen zu lösen. Heffler ist alleinerziehender Vater dreier Töchter und hat sich aus persönlichen Gründen zum Schutz seines Familienlebens vor drei Jahren vom Kriminaldauerdienst aus einem Brennpunktbezirk als Disponent nach Berlin-Köpenick versetzen lassen. Kay Freund ist jung, risikobereit, Workaholic und ganz neu in diesem Kommissariat.

Produktion: Studio Zentral

© TVNOW

Moderiert wird das neue wochenaktuelle Comedy-Format von RTL-Neuzugang Sarah Valentina Winkhaus, die zusammen mit Comedians wie Ilka Bessin, Faisal Kawusi, Özcan Cosar, Bastian Bielendorfer, Till Reiners sowie wechselnden Gästen die Nachrichten der Woche diskutiert - "ganz ohne Gefasel, Floskeln und Blabla", wie es heißt. Jeweils vier Comedians sitzen im Talk-Panel, doch daneben soll es auch Einspieler zu sehen geben, indem es um Themen geht, "die die Gemüter" erregen.

Produktion: Brainpool

© Joyn/ProSieben/Georg Wendt

Die Serie von und mit Klaas Heufer-Umlauf handelt auch in der dritten und letzten Staffel von der chaotischen Crew eines Regionalflughafens. Neben Heufer-Umlauf werden auch Kailas Mahadevan, Jan Georg Schütte, Petra Kleiner, Sara Fazilat und Doris Golpashin wieder zu sehen sein. Joyn verspricht, dass sich die Flughafen-Truppe in der finalen Staffel auf das konzentrieren wird, was wirklich wichtig für sie ist. Konkret geht es um "wahre Freundschaft und Familie, ums Ankommen im Leben und das unvermeidliche Erwachsenwerden", wie es heißt.

Produktion: Florida Film

© TVNow/Sebastian Geyer

Im Mittelpunkt des "GZSZ"-Spin-Offs, das sogar an zwei Tagen den Sendeplatz des Soap-Klassikers bespielen darf, steht Nihat Güney, gespielt von Timur Ülker, der zum Auftakt der ersten Folge fast leblos aus dem Wasser am Hamburger Hafen gezogen wird. Aber was ist auf seiner Reise von Berlin nach Hamburg passiert, wohin ihn die Suche nach seiner leiblichen Mutter geführt hat? Dreh- und Angelpunkt der Serie ist die Kult-Kneipe "Cherry Palace", das der schillernden Drag Queen Madita (Nico Birnbaum) gehört.

Produktion: UFA Serial Drama