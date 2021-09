© DMAX © DMAX

Montag, 21:15 Uhr, DMAX

Einen Blick unter die Hauben privater Schrauber und Tuner werfen will Sidney Hoffmann in der neuen Sendung gemeinsam mit verschiedenen Co-Juroren. Dazu gehört über die komplette Staffel hinweg zum Beispiel Maximilian Götz. "Geiger Cars"-Gründer Karl Geiger, F1-Boxenreporter Kai Ebel, die Drift-Brothers aus dem Red-Bull-Rennstall, "Auto Bild"-Vize-Chefredakteur Robin Hornig, Schauspieler Axel Stein, Drift-Driverin Denise Ritzmann und Auto-Experte Klaus Borrmann gehören ebenfalls zu den Co-Juroren. Pro Sendung wird ein Etappensieger ermittelt, im Finale soll dann ein Gesamtsieger feststehen.

Dienstag, 20:15 Uhr, ZDF



Schlaglichtartig will die Dokumentation die endende Ära Angela Merkel beleuchten. Von A wie Angie bis Z wie Zukunft. Das ZDF beschreibt den Film von Bernd Reufels als schnell, teils ernst und teils heiter. Die zentralen Themen und Ereignisse ihrer Kanzlerschaft würden anhand von Schlagworten nochmals aufgeblättert. Der Sender verspricht einen ungewöhnlichen Blick auf 16 Jahre Kanzlerschaft, der den Wandel einer Politikerin ebenso fassbar macht wie den Wandel der Republik.



Donnerstag, 20:15 Uhr, ZDF



7,86 Millionen Menschen sahen 2019 den Spielfilm "Mein Freund, das Ekel". Nun hat das ZDF eine Serie zum Film produzieren lassen. Entstanden sind sechs Episoden. Darin wird die Geschichte um das "odd couple" Olaf Hintz (Dieter Hallervorden) und Trixie Kunze (Alwara Höfels) weitererzählt In "Mein Freund, das Ekel" verliert Rentner und Misanthrop Hintz seine schicke Wohnung in Berlin-Charlottenburg und muss bei der alleinstehenden, mittellosen Trixie und ihren drei Kindern in einer Zwei-Zimmer-Plattenbauwohnung Zuflucht suchen.



ab Freitag, Prime Video



Es darf wieder (nicht) gelacht werden. Auch in der zweiten Staffel von "LOL" lädt Michael Herbig bekannte Komikerinnen und Komiker für einige Stunden in ein TV-Studio ein, wo sie einander zuhören und -schauen. Nur: Wer zu oft lacht, der fliegt raus. Die Besetzung wurde schon vor einiger Zeit bekannt gegeben. Demnach versuchen Anke Engelke, Max Giermann und Kurt Krömer, die schon in der ersten "LOL"-Staffel dabei waren, erneut ihr Glück und stoßen dabei auf die "LOL"-Neulinge Bastian Pastewka, Klaas Heufer-Umlauf, Annette Frier, Martina Hill, Tommi Schmitt, Larissa Rieß und Tahnee. Als Preisgeld winken 50.000 Euro, die gespendet werden. Nach Angaben von Amazon war die erste "LOL"-Staffel die bisher erfolgreichste Prime-Eigenproduktion in Deutschland.



