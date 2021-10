am 03.10.2021 - 13:00 Uhr

Dass die Comedyserie weitergeht, ist durchaus ein wenig überraschend, immerhin liegt die Ausstrahlung der ersten Staffel, die nur vier Episoden umfasst hatte, schon mehr als drei Jahre zurück. In den Hauptrollen sind auch diesmal wieder Josefine Preuß, Sebastian Fräsdorf, Tim Kalkhof, Marie Rathscheck und Dirk Martens zu sehen. Die fünf Freunde, von denen die Serie handelt, suchen auch in den neuen Folgen weiterhin nach ihrem Platz in der Hauptstadt und im Leben.

Produktion: ITV Studios Germany

Jung. Ambitioniert. Sozialist und SPD-Nachwuchshoffnung. Seit Jahren folgt Kevin Kühnert für "seine" SPD ein historisch schlechtes Wahlergebnis auf das nächste. Viele sahen schon das Ende dieser Volkspartei kommen. Katharina Schiele und Lucas Stratmann konnten Kühnert drei Jahre lang begleiten, mit der Vereinbarung, kein Material vor der Bundestagswahl zu veröffentlichen. Die bewusst gewählte Methode ist die strikte Beobachtung mit der Kamera. So sind intime Einblicke in das Innenleben einer lange strauchelnden Volkspartei und eines aufstrebenden Jungpolitikers entstanden.

Produktion: NDR

In dem neuen Format mit Guido Maria Kretschmer treten pro Ausgabe jeweils drei Paare gegeneinander an. Die Sieger erhalten einen ganz speziellen Preis: Sie feiern eine Traumhochzeit und Kretschmer hält dabei nicht nur die Traurede, sondern gibt den Outfits der Liebenden den letzten Schliff und außerdem hat Kretschmer auch die Eheringe für das Paar entworfen. Vorher müssen die drei Paare aber erst einmal beweisen, wie gut sie zusammen funktionieren.

Produktion: Constantin Entertainment

Die Dailysoap beschäftigt sich mit den Irrungen und Wirrungen, den Dramen und Intrigen im Leben verschiedener Familien in einer kleinen Gemeinde. Hauptfiguren sind die Städter Melanie und Stefan. Sie haben sich verliebt und beschlossen, als Patchworkfamilie mit ihren Kindern Robin und Doro einen Neustart in Waidendorf zu wagen. Schnell wird klar, dass das Dorfleben viele Herausforderungen mit sich bringt und die Familie auf eine harte Probe stellt. Doch nicht nur die vier Neuankömmlinge haben ihr Päckchen zu tragen, auch in den anderen Familien gibt es Konflikte, Intrigen und Geheimnisse.

Produktion: Youngest Media

Porträtiert werden sollen Ärztinnen und Ärzte ebenso wie das Pflegeperson der Zentralen Notaufnahme, Allgemein- und Viszeralchirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie, Onkologie und Hämatologie. Aber auch die Sanitäterinnen und Sanitäter der Malteser Rettungswache werden vorgestellt. Bei der Produktion wird ein besonderer Aufwand betrieben: 17 von außen steuerbare Remote-Kameras sind während der Dreharbeiten in den Behandlungsräumen installiert. Dadurch ist eine Anwesenheit eines Kamerateams bei Untersuchungen nicht notwendig, wodurch sich die Verantwortlichen eine "annähernd ungezwungene Gesprächssituation" erhoffen.

Produktion: SEO Entertainment