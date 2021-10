© RTL © RTL

Dienstag, 20:15 Uhr, Vox

Auf dieses Format wird in der kommenden Woche sicherlich sehr kritisch geblickt: Bei "Besonders verliebt" handelt es sich um eine Kuppelshow mit geistig und körperlich behinderten Menschen. Die Sendung basiert auf einem britischen Original, das den fragwürdigen Titel "The Undateables" hört. Bei Vox will man die Sache anders angehen als die Briten und verspricht einen "authentischen Einblick in die Suche von Menschen mit geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen nach ihrem ganz persönlichen Glück".

Produktion: filmpool entertainment

© WDR/Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf/David Schittek © WDR/Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf/David Schittek

Mittwoch, 22:45 Uhr, WDR

In dem kleinen ostwestfälischen Bad Oeynhausen hat es mal einen Spruch gegeben: Wenn LKW-Fahrer von Amsterdam nach Moskau reisen, können sie das durchgängig auf einer Autobahn tun. Nur in Bad Oeynhausen müssen sie durch die Stadt schleichen. Abhilfe geschaffen wurde nun mit der sogenannten Nordumgehung, deren Planung mehr als 35 Jahre in Anspruch genommen hat. Der Dokumentarfilm "Autobahn" von Daniel Abma beschäftigt sich mit dem Projekt und den Menschen, die davon betroffen sind. Über einen Zeitraum von acht Jahren dokumentiert der Film die Bauarbeiten und die Stimmung in der Bevölkerung

Produktion: Filmuniversität Babelsberg

© Gordon A. Timpen / Joyn / Sat.1 / W&B Television © Gordon A. Timpen / Joyn / Sat.1 / W&B Television

Donnerstag, Joyn Plus+

An einem kalten Novemberabend wird im europäischen Stromnetz eine fatale Kettenreaktion ausgelöst: Überall schalten sich Kraftwerke ab, Telefonnetze brechen zusammen, Züge bleiben stehen - ein ganzer Kontinent verschwindet in der Dunkelheit. Während Regierung und Behörden mit den Auswirkungen des Blackouts kämpfen und Frauke Michelsen (Marie Leuenberger) als neu berufene Leiterin des nationalen Krisenstabs Entscheidungen über Ressourcen und Prioritäten - und damit über Menschenleben - treffen muss, gerät Pierre Manzano (Moritz Bleibtreu), ein ehemaliger Hacker und Umweltaktivist, in den Fokus der Ermittlungen unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Jürgen Hartlandt (Heiner Lauterbach). Manzano ist davon überzeugt, dass der Blackout ein gezielter Anschlag ist. Sein vermeintliches Insiderwissen macht Manzano, der Europol und dem BKA eigentlich helfen will, plötzlich selbst zum Verdächtigen.

Produktion: W&B Television

© ARD Degeto/NDR/Thomas Leidig © ARD Degeto/NDR/Thomas Leidig

Freitag, ARD Mediathek

Klaus Kranitz ist ein Selfmade-Therapeut, eigentlich Immobilienmakler, mit Kontakten in die Halbwelt. Seine Therapiemethode: schnell und direkt, pragmatisch und vor allem effektiv. Sein Credo: Eine reguläre Paartherapie ist doch nur eine kostspielige Trennungsbegleitung. Bei ihm gibt es kein stundenlanges Reden, kein Forschen in der Kindheit, kein Wühlen in alten Abläufen. Seine Devise: Probleme erkennen, reparieren und nach Hause gehen. Drei Sitzungen kosten 1.500 Euro. Bei holprigen Fällen hilft Killer-Manni. Kranitz‘ Versprechen: bei Trennung Geld zurück. Die Serie von und mit Jan Georg Schütte setzt auf Improvisation der Schauspielerinnen und Schauspieler.

Produktion: Florida Film

© RTL © RTL

Freitag, 23 Uhr, RTL

Bei "Date or Drop" mit Moderatorin Sophia Thomalla bekommen zwei Singles ("Picker") nacheinander die Chance, in vier Spielrunden aus jeweils 12 hoffungsvollen Dates ihren perfekten Traumpartner bzw. Partnerin herauszufiltern. Jedoch: Die Picker stehen mit dem Rücken zu den Dates und entscheiden nur aufgrund von Antwort und Stimme. Hören sie etwas, was ihnen nicht gefällt, lassen sie die Person kurzerhand per Knopfdruck durch eine Falltür verschwinden.

Produktion: Tower Productions

© Odeon Fiction / Dusan Martincek © Odeon Fiction / Dusan Martincek

Sonntag, 22:15 Uhr, ZDF

Kurz vor dem Mauerbau herrscht in Berlin ein Klima der Angst. Die Streitkräfte und Geheimdienste der vier Besatzungsmächte stehen sich nervös gegenüber, jeder Fehler könnte einen offenen Konflikt auslösen. Der britische Agent Fielding Scott (Dominic Cooper) soll einen ostdeutschen Wissenschaftler sicher in den Westen geleiten. Doch die Mission schlägt fehl, der Überläufer wird ermordet. Jemand muss die Operation verraten haben. Scott soll den Maulwurf ausfindig machen und gerät in einen Sumpf aus Paranoia und Verrat. Er verliebt sich in die französische Agentin Severine Bloch (Romane Portail). Aber kann er ihr auch trauen? Je näher er dem Verräter kommt, umso mehr erfährt er über ein Komplott, das weit über Berlin hinausreicht.

Produktion: Odeon Fiction