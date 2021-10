© ZDF/Ben Knabe

Die Wissenschaftlerin Mai Thi Nguyen-Kim widmet sich Themen, die emotional aufgeladen diskutiert werden – faktenbasiert und auf eine unterhaltsame Art und Weise. ZDFneo verspricht "eine Wissenschaftsshow, die mehr ist als eine Wissenschaftsshow", sondern sich als Unterhaltungsformat für Freundinnen und Freunde des kritischen Denkens versteht. Dabei besteht die Sendung aus wiederkehrenden Rubriken, Reportage-Einspielern und Sketchen, die von Nguyen-Kim im Studio in einer monothematischen halben Stunde präsentiert werden.

Produktion: btf

© Petro Domenigg / Sky Studios / W&B Television / epo-film

In Serienform werden jene Vorkommnisse erzählt, die die östereichische Politik 2019 ordentlich durchrüttelten. Es geht um Videoaufnahmen eines mehrstündigen Treffens zwischen Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus mit der vermeintlichen Nichte eines russischen Oligarchen in einer Finca auf Ibiza. Das Video wurde schließlich von "SZ" und "Spiegel" veröffentlicht. Die Rolle des ehemaligen österreichischen Vizekanzlers Heinz-Christian Strache übernimmt in "Die Ibiza-Affäre" nun Andreas Lust, die des ehemaligen Klubobmanns Johann Gudenus der Darsteller Julian Looman. Stefan Murr und Patrick Güldenberg spielen die beiden Journalisten Bastian Obermayer und Frederik Obermaier, die das Video als Erste veröffentlicht haben. Nicholas Ofczarek ist in der Serie als Privatdetektiv zu sehen.

Produktion: W&B Television / epo-film

© ARD Degeto/NDR/Thomas Leidig

Eine Liebesbeziehung steht heutzutage unter ständigem Beschuss - Stress, steigende Ansprüche, viel Konkurrenz auf dem Liebesmarkt. Paare brauchen einen Sparringspartner - genau da kommt Klaus Kranitz (Jan Georg Schütte) ins Spiel. Kranitz ist ein Selfmade-Therapeut, eigentlich Immobilienmakler, mit zwielichtigen Kontakten. Seine Therapiemethode: schnell und direkt, pragmatisch und garantiert erfolgreich. Sein Credo: Eine reguläre Paartherapie ist nur eine kostspielige Trennungsbegleitung. Seine Devise: Probleme erkennen, reparieren und nach Hause gehen. Drei Sitzungen kosten 1.500 Euro. Sein Totschlagargument: Killer-Manni (Bjarne Mädel) - er hilft bei holprigen Fällen. Kranitz' Versprechen: bei Trennung Geld zurück. Querkopf Jochen (Charly Hübner) und Hundeliebhaberin Tini (Lisa Hagmeister) nehmen als erstes Paar auf Kranitz' Couch Platz. Doch welche Rolle spielt Wilma, Dunja Hayalis Hund, in dieser Liebesbeziehung?

Produktion: Florida Film

© Sat.1/André Kowalski

Der "Herzblut-Aufgabe" stellen sich Wayne Carpendale in der Unfall-Chirurgie, Jenny Elvers auf der Frühchen-Station, Jorge González in der Pädiatrie, Faisal Kawusie in der Geriatrie und Onkologie sowie Patrick Lindner im HNO- und Adipositas-Bereich und Lilly Becker, die ebenfalls in der Geriatrie hilft. Bevor sie sich um Patienten kümmern dürfen, erlernen die Promis allerdings zunächst wichtige Handgriffe und Regeln in einem zweitägigen Grundkurs und üben an Puppen und Kolleginnen und Kollegen. Erst nach bestandener Prüfung beginnen sie dann ihren Dienst "auf Station". An der Seite der Promis befinden sich stets examinierte Krankenpflegerinnen und -pfleger, "die penibel darauf achten, dass alle Aufgaben exakt erledigt werden", wie Sat.1 klarstellt.

Produktion: Endemol Shine Germany

© RTL

Normal wohnen kann jeder, wunderbar anders wohnen ist eine Frage der Ideen. Unsere Expertenjury aus Architekten, Maklern und Einrichtungsprofis ist unterwegs, um sich in jeder Folge drei außergewöhnliche Domizile präsentieren zu lassen - vom umgebauten winzigen Futtersilo, originellen Tiny House oder schwimmenden Fachwerkhaus bis hin zu restaurierten Schlössern und einmaligen Architekturwundern. Das Wohnobjekt, das die Jury am meisten fasziniert, wird mit einem Preisgeld von 1.000 Euro für die kreativen Bewohner belohnt, ob hochmodern, historisch, skurril oder einfach nur wunderbar anders.

Produktion: Good Times