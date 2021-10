© ProSieben / Benedikt Müller

Drei Promis spielen in der neuen Show mit Steven Gätjen um Hinweise auf ein prominentes Phantom. Doch das will natürlich nicht enthüllt werden. Können die Detektive ein Spiel gewinnen oder ein Rätsel lösen, erhalten sie einen Tipp, der zur Identität des bekannten Unbekannten führt. Verlieren sie die Runde, kann das Phantom seine Spur weiter verwischen. Bis zu sieben Hinweise können die Spürfüchse erspielen, um das Phantom zu identifizieren. Ob sie richtig liegen, zeigt am Ende der Show die Enthüllung.

Produktion: Constantin Entertainment

© RTLzwei / Christian Weck

In der neuen RTLzwei-Show mit Jana Ina Zarrella dauert das erste Date mindestens 24 Stunden. Dazu ziehen zwei sich fremde Singles gemeinsam in eine gemütliche Hütte. Ohne Ablenkung lernen sie sich ehrlich und privat kennen. Nach einem Tag entscheiden sie, ob sie die Zweisamkeit weiter-führen wollen. Dabei kann ein Date ganze fünf Tage und Nächte in einer der gemütlichen Hütten dauern.

Produktion: Bildergarten

© Satel Film/Hans Stark

Im ausgehenden 19. Jahrhundert erntet der junge Sigmund Freud für seine neue Psychoanalyse nur Spott. Nicht einmal seine Miete kann er sich leisten. Doch dann bittet die Polizei ihn um Hilfe. Mitten in der Nacht bringen sie eine bestialisch zugerichtete junge Prostituierte in seine Wiener Wohnung. Für sie kommt jede Hilfe zu spät. Bald schon sieht die mysteriöse Fleur Salomé auf einer Séance das nächste Opfer voraus: Dem Mädchen Clara droht Unheil.

Produktion: Satel Film, Bavaria Fiction

© NDR/Steinberger Silberstein GmbH

Das "Browser Ballett" meldet sich im neuen Gewand zurück - nun als rasante Sitcom über den turbulenten Arbeitsalltag zweier Late-Night-Hosts. Da wäre zum einen der opportunistische Moderator Schlecky Silberstein, der sich endlich am Ziel seiner Träume sieht: Star einer Late-Night-Show im Hauptprogramm. Doch er hat die Rechnung ohne seine ambitionierte Co-Moderatorin Luise Stark (gespielt von Luise von Finckh) gemacht, die für ihn nichts anderes als eine nervige Weltverbesserin ist. Denn die beiden könnten nicht unterschiedlicher sein. Schlecky sieht sich als Gesicht der Show auf roten Teppichen, umringt von zahlreichen Frauen und schwimmend in einem Geldspeicher. Luise hingegen will die Bühne der Show nutzen, um all ihre politischen Ansichten, Recherchen und Visionen einem großen Publikum mitzuteilen. Pech für beide, dass sie scheitern. Immer wieder.

Produktion: Turbokultur

© RTL

Stilianos Brusenbach ist der neue Schuldnerberater bei RTL. In einer Neuauflage der einst so erfolgreichen Dokusoap hilft er gleich zwei Familien bei ihrem Weg raus aus den Schulden. Seine Qualifikationen als Diplom-Volkswirt, Schuldner- und Steuerberater machen ihn zum Spezialisten für alle Fragen rund um das Thema Geld. Mit über zehn Jahren Berufserfahrung ist er Experte für schwierige Fälle und anspruchsvolle Verhandlungen mit Gläubigern und Banken.

Produktion: RTL Studios