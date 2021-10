© ZDF/Tobias Schult

40 Jahre nach der ersten Ausgabe bringt das ZDF den Show-Klassiker mit Thomas Gottschalk zurück - vorerst einmalig. Mit dabei sind unter anderem Helene Fischer, Björn Ulvaeus und Benny Andersson von ABBA, Heino Ferch und Svenja Jung sowie Udo Lindenberg und Giovanni Zarrella, der die Außenwette präsentieren wird. Und am geht es freilich um die Frage: Wer wird Wettkönigin oder Wettkönig? Eine Baggerwetter darf nicht fehlen

Produktion: ZDF

© TVNow / Stephan Rabold

Ein Kinderarzt diagnostiziert in Ottern, einer westdeutschen Kleinstadt, bei einem Mädchen körperliche Spuren einer Vergewaltigung und bringt damit einen Missbrauchsprozess von bis dato ungekanntem Ausmaß ins Rollen. Kurz nach der Aufnahme der Ermittlungen durch Hauptkommissarin Laubach (Désirée Nosbusch) in dem mutmaßlichen Verbrechen, wird in den Sozialen Medien bereits die Forderung nach der Wiedereinführung der Todesstrafe für Kinderschänder laut. Die Serie basiert auf dem Jusitzskandal um die Wormser Missbrauchsprozesse in den 90er Jahren, an deren Ende alle Beteiligten freigesprochen wurden und transportiert diese Geschichte in die heutige Zeit, in der öffentliche Debatten sich zunehmend in die Sozialen Medien verlagert haben, wo nicht selten Empörung, Hass und Hysterie eine Auseinandersetzung mit komplexen Themen verhindert.

Produktion: Moovie

© RTLZWEI / masterfilms

Immer mehr Kinder müssen in Deutschland aus ihren Familien geholt werden, weil die Eltern überfordert sind, die Kinder vernachlässigt oder misshandelt werden. Diese Schicksale schädigen die Schwächsten unserer Gesellschaft nachhaltig und es bedarf großer Anstrengung, um den Kindern zu helfen und ihnen den Weg in ein besseres Leben möglich zu machen. RTLzwei begleitet Heranwachsende, die tragische Schicksale durchleben mussten, wirft einen Blick in Pflegefamilien und zeigt die Arbeit von Hilfsorganisationen und Einrichtungen. Und im Anschluss folgt ein vertiefender Talk mit Wolfram Kons.

Produktion: Masterfilms

© ZDF/Nick Remy Matthews

An vier Abenden wird erzählt, wie eine europaweit vernetzte rechtsradikale Terrorzelle Politik und Gesellschaft für ihre Zwecke beeinflussen will. Kopf der Zelle ist ein rechtsextremer Blogger, der weiß, welche Durchschlagkraft Worte haben können. Seine Identität ist für die Polizei und für seine Anhänger unbekannt. Undercover-Agentin Ragna (Ine Wilmann) will ihn und seine Pläne aufdecken. Unter dem Pseudonym "Furia" verbreitet sie ebenfalls hetzerische Parolen im Internet. Auf diese Weise hat sie sich Zugang zum engen Umfeld des Bloggers im norwegischen Vestvik verschafft, zu dem auch der undurchsichtige Deutsche Brehme (Ulrich Noethen) gehört.

Produktion: Monster Scripted / X Filme

© ZDF/Frank Dicks

Im Fokus der Comedyserie steht die Programmiererin Jana (Olga von Luckwald), die mit ihrer selbst entwickelten App kurz vor dem großen Durchbruch. Doch dann wird sie von ihrem Freund und ihrer besten Freundin aus der gemeinsamen Firma geschmissen. Davon lässt sich Jana aber nicht kleinkriegen, und so mietet sie sich im Coworking-Space "The Next" ein. Dort trifft sie auf einen Haufen eigensinniger, aber auch liebenswürdiger Kolleginnen und Kollegen wie die Öko-Startupperin Nura (Mona Pirzad), die mit plastikfressenden Würmern die Welt verbessern will, und die Influencerin Melina (Lena Meckel), die oberflächlich und naiv wirkt, sich aber als smarte Businessfrau herausstellt. Sie alle träumen davon, das nächste große Ding zu landen.

Produktion: btf / Network Movie

© RTL / Frank Dicks

Wiedersehen mit Jürgen Vogel und Serkan Kaya als Polizisten-Duo Gilles und Samuel sowie Annette Frier und Maike Jüttendonk alias Carola und Danni aus der Leitstelle: In den sechs neuen Folgen sind Gilles und Samuel in einen großen Fall involviert: Hamburgs bekanntestes Unternehmerpaar wurde entführt und die beiden sollen nun die Villa der Hagedorns observieren. Warum sie vor der "leer gekidnappten" Villa warten, wissen sie selbst nicht so genau. Dennoch gehen die beiden pflichtbewusst ihrem Job nach: Sitzen Nacht für Nacht wartend in ihrem Auto, hoffen, dass das Warten schlussendlich doch einen Sinn ergibt und vertreiben sich die Zeit erneut mit eher irritierenden Anekdoten aus ihrem Privatleben. Übrigens: Die erste Staffel läuft ab Mittwoch bei Nitro im Free-TV.

Produktion: Warner Bros. ITVP / eitelsonnenschein