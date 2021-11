© Universal / Sat.1 / Sandra Ludewig

Ihre Weihnachtsshow im ZDF fällt aus, doch dafür will Helene Fischer in der intimen Atmosphäre eines Theaters nun in Sat.1 die Menschen vor dem Fernseher mit ihrer Musik begeistern - unter der musikalischen Leitung von Stefan Raab präsentiert sie die Songs ihres Albums "Rausch" mit einer Live-Band. Zwischen den Auftritten steht die Sängerin Steven Gätjen im Talk Rede und Antwort.

Produktion: Raab TV / Endemol Shine Germany

© RTL

Zehn Prominente verlassen für "Unbreakable" ihre Komfortzone: Sie stellen sich ihren Problemen und sind bereit, alles zu tun, um gestärkt aus diesem Projekt herauszugehen. Im ersten Kapitel, "Alles auf Anfang", lernen sie einander kennen und offenbaren der Gruppe ihre verborgenen Ängste, Sorgen und Schicksalsschläge. Drei Pros - Professionals, die erfahren darin sind, Menschen wieder in eine bestmögliche physische und psychische Verfassung zu bringen - haben bei "Unbreakable" die Aufgabe, die Prominenten für die Herausforderungen des Lebens zu stärken.

Produktion: Seapoint

© Netflix

Oliver Polak trifft in jeder Folge einen prominenten Stargast, den er einen Tag lang in dessen jeweiliger Heimatstadt begleitet. Diese Erlebnisse dienen dann als Inspiration für einen abendlichen "Roast" des jeweiligen Gastes. Netflix spricht von einer "auf die Prominenten zugeschnittenen Bühnenshow mit jeder Menge spitzer Insider-Witze zur gemeinsam verbrachten Zeit". Mit dabei sind in der ersten Staffel der Schauspieler Christian Ulmen, die Rapperin Nura und Jennifer-Rostock-Frontfrau Jennifer Weist.

Produktion: SEO Entertainment

© RBB/Frédéric Batier

Die beiden arbeitslosen End-Vierziger Hannes (Ronald Zehrfeld) und Ralle (Felix Kramer) sprechen an einer Bushaltestelle in Brandenburg erneut über zahlreiche Themen, während sie auf den Bus warten. o sinniert Ralle über die Gentrifizierung in Brandenburg, Hannes soll das Dach der neuen Tesla-Fabrik begrünen. Wachträumen hilft den beiden Männern über ihre Alpträume hinweg und die Busfahrerin Kathrin (Jördis Triebel) holt die Aussteiger aus einer Midlife Crisis zurück ins Leben und gibt ihnen Tipps in Sachen Liebe. Immer mit dabei ist auch Hund Maik.

Produktion: Senator Film Produktion

© Sat.1 / Boris Breuer

Ralf Schmitz kann das Verkuppeln nicht lassen: Bei "Voll verschossen" handelt es sich um eine Datingshow, bei die Singles Dinge über ihre möglichen Dates erfahren, die man sonst nie beim ersten Treffen erfahren würde. Danach stellt sich die Frage, wer voll verschossen ist. Denn wer nicht zu den Singles passt, soll nicht nur sprichwörtlich auf den Mond geschossen werden.

Produktion: Deutsche ProduktionsUnion