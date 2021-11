© ZDF/Paweł Labe

Emma Bading spielt im Sechsteiler die junge Polizeischülerin Julia Gerloff, die sich in den geheimnisvollen Nick den geheimnisvollen Nick (Jannik Schümann) verliebt. Doch nach der ersten gemeinsamen Nacht entdeckt sie geschockt, dass Nick ein riesiges Hakenkreuz-Tattoo auf dem Rücken trägt. Sie glaubt ihm zwar, dass er sein früheres Leben hinter sich gelassen habe, beginnt aber auf eigene Faust zu recherchieren, und erkennt bald, dass sie nur eine Marionette in einem viel größeren Plan ist. Als sie auf ein rechtsextremes Netzwerk stößt, das bis in die Poli­zei und den Verfassungsschutz reicht, gerät ihr Leben völlig aus den Fugen. Sie folgt einer Spur tief in die Wälder der Eifel zu den verlassenen Bunkern des Westwalls. An der alten Verteidigungs­anlage aus dem Zweiten Weltkrieg findet die Polizeischülerin den Unterschlupf von Terroristen – mit denen sie mehr verbindet, als sie ahnt.

Produktion: Gaumont

© Kabel Eins

Wie sieht es aus, das Leben hinter Gefängnismauern? Für "Berlin hinter Gittern" öffnen sämtliche Gefängnisse der Hauptstadt zum ersten Mal ihre Hochsicherheitstore und ermöglichen exklusive Einblicke in das Innenleben der Berliner Justizvollzugsanstalten - näher und ungefilterter als jemals zuvor. Die Langzeit-Dokumentation begleitet Anwärter zum Justizvollzugsbeamten bei ihren Herausforderungen im Gefängnisalltag zwischen Betrügern und Serienmördern.

Produktion: Just5media

© WDR/gregorowius

Comedian Abdelkarim schaut aus unterschiedlichen Perspektiven auf das Land, in dem er geboren wurde und wirft einen satirischen Blick auf aktuelle Themen. Unterstützt wird er dabei von seinem Team aus Comediennes und Comedians, die – wie er selbst – alle wegen ihrer internationalen Biographien das Leben in Deutschland aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Zum Auftakt der vierteiligen Reihe begrüßt Abdelkarim Dennis Chiponda, der als Sohn eines Mosambikaners und einer Polin kurz nach der Wiedervereinigung in Brandenburg aufgewachsen ist. Im Anschluss gibt's "Was redest du?!" zu sehen, eine neue Talkshow mit Khalid Bounouar, Stand-Up Comedian und Ensemblemitglied von RebellComedy.

Produktion: B.vision Media

© RTL

Bei "Echt jetzt?!" soll Ilka Bessin die "größten Absurditäten in unserem Land" auseinandernehmen. Gemeinsam mit Gästen und wechselnden Sidekicks berichtet sie über Auswüchse der Bürokratie und testet verbraucherjournalistisch die neuesten Produkte und Erfindungen der Industrie - "immer mit Augenzwinkern und ganz viel Humor, aber immer auch mit aufklärerischem Anspruch", verspricht der Sender. Einer der ersten Fälle: Weil ein Limonaden-Hersteller nicht genug Zucker in seine Limonade mixt, bekommt er jetzt Ärger mit den Behörden.

Produktion: Filmpool

© Joyn/Oliver Feist

Die von Katrin Bauerfeind gespielte Eva Jordan merkt in den frischen Episoden schnell, dass der Job in der Werbeagentur sie an ihre moralischen Grenzen bringt. Es geht weniger um Gleichberechtigung als um Mizellenwasser. Ausgerechnet dann gerät der von Alexander Khuon gespielte "Vorzeige-Feminist" Philipp in den Verdacht der sexuellen Belästigung. Zudem muss sich das Gleichstellungsbüro nun Budget und Aufmerksamkeit mit einem neuen Antidiskriminierungsbeauftragten (gespielt von Malick Bauer) teilen. Renate (Mira Partecke) ist heillos überfordert, Yvonne (Natalia Belitski) vor allem mit sich selbst beschäftigt. Alles spricht also dafür, dass Eva Jordan zurückkommt ins Stadthaus, doch ihre Dauerkontrahentin Frau Sommerfeld (Adina Vetter) versucht, dies zu verhindern.

Produktion: MadeFor / SevenPictures