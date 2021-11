© SWR/FFP New Media/Ben Knabe

In dem Serien-Neustart geht es um die Zeit, in der die Amerikaner den Deutschen den Weg zu individueller Freiheit, Freizügigkeit und Kapitalismus ermöglicht haben. Inmitten dieser Chronik einer Zeitenwende wird die Geschichte einer Frauenfreundschaft sowie die Liebesgeschichte zwischen einer Bauerntochter und einem schwarzen Soldaten erzählt. Besprochen werden auch aktuelle Themen wie Emanzipation und Rassismus. In den Hauptrollen sind Elisa Schlott, Reomy D. Mpeho, Franziska Brandmeier und Jonas Nay zu sehen.

Produktion: FFP New Media

© RTL

Die neue Serie setzt sich mit den Geschehnissen um die Veröffentlichung der gefälschten Hitler-Tagebücher im "Stern" auseinander. In dem Sechsteiler stehen Lars Eidinger ("25 km/h", "Nahschuss") als "Stern"-Reporter Gerd Heidemann und Moritz Bleibtreu ("Cortex", "Der Baader Meinhof Komplex") als Kunstfälscher Konrad Kujau vor der Kamera. Sinje Irslinger spielt "Stern"-Jungredakteurin Elisabeth Stöckel. Zum weiteren hochkarätigen Darstellerensemble gehören Hans-Jochen Wagner ("Tatort") als "Stern"-Journalist, Daniel Donskoy ("The Crown", "Sankt Maik") als Investigativ-Journalist Leo Gold, Ulrich Tukur ("Tatort", "Grzimek") als Universitätsprofessor Hans Stöckel sowie Jeanette Hain als Edda Göring.

Produktion: UFA Fiction

© Nadia Klier / Gaumont / Sky

Im Mittelpunkt der Serie steht Dartprofi Eddie (Florian Lukas), der in einer Krise steckt. Ruhm weg, Geld weg, Frau weg und die körperliche Fitness lässt auch mehr als zu wünschen übrig. Jetzt erfolgt die Quittung: Ziehsohn Kevin (Leonard Scheicher) hat ihn in der deutschen Rangliste überholt und Manu (Lisa Wagner), Eddies Ehefrau, hat auch langsam die Schnauze voll. Beim nächsten Turnier platzt dann die Bombe: Eddie wird von Kevin am Dartboard gedemütigt und findet heraus, dass Manu eine Affäre hat. Eddie sieht rot, es kommt zur wilden Verfolgungsjagd, Dartpfeile fliegen durch die Luft - und Eddie kassiert ein lebenslängliches Spielverbot. Danach zieht Eddie in die Laube seines besten Kumpels Nobbe (Ulrich Noethen), seines Zeichens ebenfalls ehemaliger Dart-Profi mit Alkoholproblemen. Aber Eddie will zurück ins Leben und in die Karriere finden und beweisen, dass er nicht umsonst "die Wespe" genannt wird.

Produktion: Gaumont

© NDR/Kimmig Entertainment/Dominik Beckmann

Otto Waalkes schlüpft in die Rolle des Hausherrn, der mit den Vorbereitungen fürs Fest beschäftigt ist, als ein Überraschungsgast nach dem Anderen an der Tür klingelt. zu diesen gehört beispielsweise Florian Silbereisen, der mit Otto zusammen den Song "Waalkes in the Winter Wonder Land" zum Besten gibt, während Bülent Ceylan bekannte Weihnachtslieder im Hardrock-Stil singen wird. Stephanie Heinzmann, Mark Foster, Max Raabe und das Palastorchester musizieren ebenfalls mit Otto. Andere Gäste wie Uschi Glas, Dieter Hallervorden und Tahnee spielen in unterschiedlichen Sketchen mit.

Produktion: Kimmig Entertainment

© Amazon

Zehn Promis versuchen – entweder allein oder eben zu zweit – zehn Tage lang mit begrenzten finanziellen Mitteln unter dem Radar eines professionellen Ermittlerteams zu bleiben, das versucht, sie aufzuspüren. Während sich der frühere Boxweltmeister und Unternehmer Wladimir Klitschko und Model und Schauspielerin Stefanie Giesinger sich der Aufgabe alleine stellen, treten Sängerin Vanessa Mai mit Ehemann und Manager Andreas Ferber, Schauspieler und Sänger Tom Beck mit Schauspieler und Comedian Axel Stein, die Social Media Stars Diana und Melisa, sowie Schauspieler Kida Khodr Ramadan mit Rapper Summer Cem als Zweierteams an.

Produktion: Endemol Shine Germany

© ProSieben/Boris Breuer

Nach seinem "Supertalent"-Abschied kehrt Bruce Darnell zurück zu ProSieben - mit einer Überraschungsshow. Die Gäste finden sich nach "einzigartigen Inszenierungen" plötzlich im Studio vor Bruce Darnell wieder. Dabei werden sie von ihrem Lockvogel, der sie vorab für die Show vorgeschlagen hat, begleitet. Im Studio angekommen soll dann ein lang gehegter Traum für sie in Erfüllung gehen. Unterstützt wird Darnell von Viviane Geppert.

Produktion: i&u TV