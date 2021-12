© RTL

Die Geschichte ist keineswegs neu: Es geht um Herzogin Elisabeth, genannt Sisi. Sie ist eine unbekümmerte Teenagerin, die sich Hals über Kopf in einen Mann verliebt, der mächtig, attraktiv und begehrenswert ist, aber auch eine dunkle und gefährliche Seite hat – Franz Joseph I., Kaiser von Österreich. Sisi entwickelt sich in Folge von einem bayerischen Mädchen zu einer selbstbewussten, erwachsenen Kaiserin. Sie muss schwere Entscheidungen treffen, mit Verlust umzugehen und als moderne Kaiserin eigenständig sein. - Newcomerin Dominique Devenport und Jannik Schümann sind als Sisi und Franz zu sehen.

Produktion: Story House Pictures

© ZDF/Tudor Cucu

London, 1872. Phileas Fogg (David Tennant) ist ein wohlhabender englischer Gentleman mit hochfliegenden Träumen und nagenden Selbstzweifeln. Seine Freizeit verbringt der Junggeselle vorzugsweise im Reform-Klub, einem in Förmlichkeit erstarrten Upperclass-Salon, wo sich alte Weggefährten treffen, um über das Weltgeschehen zu palavern, von dem sie in ihren Zeitungen gelesen haben. Eines Tages erhält Fogg eine rätselhafte Postkarte mit einer Botschaft, die nur aus einem einzigen Wort besteht: "Feigling". Dadurch angestachelt wagt Fogg - belächelt von seinen Klub-Kameraden - eine Wette: Dass er es angesichts neuer globaler Verkehrswege schaffe, die Welt in unter 80 Tagen zu umrunden und pünktlich zu Weihnachten zurück zu sein. 20.000 Pfund - die immerhin einem heutigen Wert von über 250.000 Euro entsprechen - stehen auf dem Spiel.

Produktion: Slim Film + Television u.a.

© ServusTV / Heinz Laab

Nina Proll spielt die Schauspielerin Bianca M. Patzelsperger, die in der Erfolgs-Serie "Die Klinik am See" als allseits beliebte "Schwester Erika" zu sehen war. Doch nach einem medialen Skandal fiel Bianca nicht nur aus der Serie, sondern auch auf den harten Boden der Tatsachen: Unvermittelbar und pleite blieb ihr nur, das Angebot ihrer Fanclubvorsitzenden Uschi anzunehmen – ein Job in der Tierbestattung "Aus die Maus". Da ist es nicht gerade hilfreich, dass der gescheiterte Star so gar kein Herz für Tiere hat.

Produktion: Triworx Filmproduktion

© Sat.1/Ben Pakalski

In der Impro-Comedy "Die Comedy Märchenstunde" werden Märchen in Theaterstücke verwandelt. Der Theaterdirektor lässt in die bekannten Handlungen des Märchens immer wieder Impro-Elemente einfließen - von Publikumsinteraktionen bis hin zu spontanen Spielen. In den Hauptrollen: Prominente Märchenfans aus Show und Comedy. Mit dabei sind unter anderem Judith Williams, Mimi Fiedler, Susan Sideropoulos, Mirja Boes, Uwe Ochsenknecht, Wigald Boning, Oliver Pocher und Heinz Hoenig.

Produktion: Constantin Entertainment

© BR/Markus Konvalin

"dreizueins" steht für das Geschlechterverhältnis: Luise Kinseher begrüßt an jedem Abend zwei weitere Kabarettistinnen, die eigene Kabarett- oder Stand-Up-Auftritt in der Sendung haben. In der Auftaktsendung sind Gerburg Jahnke und Constanze Lindner mit dabei. Sie sind aber auch Teil eines Talks, an dem auch noch ein männlicher Überraschungsgast teilnehmen wird, über den auch die beiden weiblichen Gäste erstmal rätseln dürfen. In den Gesprächen soll es um "relevante und zeitgeistige Themen" gehen, die "kontrovers, divers und mit viel Humor diskutiert werden".

Produktion: Constantin Entertainment