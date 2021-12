© ARD Degeto/RBB/Kerstin Jacobsen

Wahrheit ist verhandelbar. Denn eine gute Story ist besser als die Wahrheit und oft stärker als jeder Paragraf. Dieser zweifelhaften Maxime verdankt Medienanwältin Leo Roth (Lavinia Wilson) ihren Erfolg. Zu ihrem Team gehören nicht nur das ehrgeizige Anwaltsteam Elena Caspari (Maryam Zaree) und Cecil von Carlsburg (Niels Bormann), sondern auch eine Ermittlerin (Michaela Caspar) und der neue Assistent Adrian Berisha (Aaron Altaras). Kaltschnäuzig steigt Leo beinahe täglich gegen den Boulevardjournalisten Götz Althaus (Stefan Kurt) in den Ring, um Persönlichkeitsrechte eines Fußballstars oder eines Deep-Fake-Opfers zu schützen. Rechten Populisten das Handwerk zu legen und die Freiheit der Kunst zu verteidigen, stehen ebenso auf ihrer Agenda wie Taktieren auf dem dünnen Eis der Politik.

Produktion: UFA Fiction

© RTL / Martin Vogel

Mischko Friedmann (Tom Beck) verliert bei einem tragischen Unfall Emma (Picco von Groote), die Liebe seines Lebens und Mutter seiner drei Kinder Maya (Anna-Lena Schwing), Tilda (Kya-Celina Barucki) und Carla (Amadeo*Leo Arndt). Die Lücke, die Emmas Tod in die Familie reißt, ist riesig, und Mischko hat alle Hände voll zu tun, seinen Kindern Trost zu spenden und sie durch den Hindernisparcours des Erwachsenwerdens zu begleiten. Irgendwie muss das Leben weitergehen. Und das tut es – mit voller Wucht: Tilda verliebt sich Hals über Kopf in den "Bad Boy" Rokko (Rojan Juan Barani), nichtsahnend, dass er in kriminelle Machenschaften verwickelt ist. Auch die 11-jährige Carla verbirgt ein Geheimnis. Sie fühlt sich in ihrem Körper unwohl und spürt immer deutlicher: Eigentlich ist sie ein Junge. Und während die rebellische Teenager-Tochter Maya auf die schiefe Bahn zu geraten droht, macht Mischko eine folgenschwere Entdeckung, die die Familie erneut vor eine Zerreißprobe stellt.

Produktion: Redseven Entertainment

© RBB/Arne Jannsen

Es war der schlimmste islamistische Anschlag in Deutschland. Am 19. Dezember 2016 ermordete der Tunesier Anis Amri in Berlin zwölf Menschen und verletzte mehr als einhundert. Inzwischen sind es 13 Tote. Zum Leid der Opfer blieb die versprochene „lückenlose Aufklärung“ bisher aus. Anhand exklusiver Bilder und Interviews blickt der Film auf den inner circle um den Attentäter und seine Auftraggeber. - Noch vor der TV-Ausstrahlung ist eine dreiteilige Version der Doku in der ARD-Mediathek zu sehen.

Produktion: RBB

© RTL / Stefan Gregorowius

Die Ersparnisse in die Hände von Fremden legen und ihnen blind vertrauen! Das machen die Teilnehmer bei "Buying Blind". Sie investieren ihr Geld in ein Haus, das ein Makler, eine Interior Designerin und ein Bauexperte für sie aussuchen und renovieren. Ohne die Immobilie je gesehen zu haben, leisten sie ihre Unterschrift beim Notar und können nur hoffen, dass das Expertenteam den gewissen Wow-Effekt erzielt. Denn ein "Zurück" gibt es nicht...

Produktion: Redseven Entertainment

© WDR/Sibylle Anneck

Eine Late-Night-Show, die früh am Morgen beginnt. Ohne Moderator am Schreibtisch, dafür mit Moderatorinnen am Küchentisch oder auf dem WG-Sofa. One hat gleich fünf Autorinnen und Komikerinnen gefunden und mit ihnen ein neues Format entwickelt. Ein ganzer Tag voller Comedy ist das Resultat, von und mit Victoria Helene Bergemann, Fee Brembeck, Lara Ermer, Melanie Manthey und Jenny Kallenbrunnen. Gast der ersten Folge ist Sandra Da Vina.

Produktion: WDR

© ZDF/Svea Pietschmann

2021 ist ein Jahr voller Rätsel: Muss Armin Laschet nun ins "Dschungelcamp"? Was ändert sich bei der AfD, wenn Cannabis legalisiert wird? Wie reagieren Querdenker auf Zebrastreifen? Braucht Markus Söder doch ein Tempolimit? Und warum ist Olaf Scholz jetzt Angela Merkel? Die Satiriker Doyé und Wiemers lassen 2021 rückwärtslaufen und entdecken Höhepunkte des menschlichen Zusammenlebens, wie man sie in solcher Schönheit noch nie gesehen hat.

Produktion: ZDF