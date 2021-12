Heiligabend, 24. Dezember

Das Weihnachtsabenteuer beginnt für die Londoner Teenager Jamie und Lucy Allen in Form eines mysteriösen alten Mannes, Mr. Blunden (Simon Callow). Der bietet ihrer Mutter an, Verwalterin eines verfallenen Landhauses zu werden, in dem es angeblich spuken soll. Auf dem verwahrlosten und überwucherten Gelände begegnen Jamie und Lucy zwei Kindern, die Geister zu sein scheinen. Aber tatsächlich sind Sara und Georgie in der Zeit gereist, um Hilfe zu suchen. Der seltsame Besucher von Lucy und Jamie scheint der Schlüssel zu allem zu sein. Mit seiner Hilfe müssen sie ins Jahr 1821 zurückreisen, um Sara und Georgie zu retten und ihren reumütigen neuen Freund zu erlösen - den fabelhaften Mister Blunden.

Annika und Tommy freuen sich: Im letzten Augenblick ist Pippi von Bord der "Hoppetosse" gesprungen. Statt nach Taka-Tuka-Land zu segeln, bleibt sie in der Villa Kunterbunt. Ein aufregender Sommer beginnt. Pippi, das stärkste Mädchen der Welt, hat immer fantastische Ideen. Die Kinder schlucken Krumuluspillen, feiern ein Geburtstagsfest, erkunden eine Insel im See, spielen "Sachen suchen" und erleben viele Abenteuer.

Türkisfarbenes Wasser, weiße Strände, hohe Klippen, und das im hohen Norden. Vor der Nordspitze Norwegens, weit jenseits des Polarkreises, liegen die Lofoten. Die rund 80 Inseln sind eingebettet ins Europäische Nordmeer, einem Randmeer des Arktischen Ozeans. Die wichtigsten Inseln sind über Brücken und Tunnel verbunden, andere erreicht man nur per Boot. Das Leben der Menschen hier wird bestimmt vom Wetter und von den Jahreszeiten. Ein Filmteam begleitet sie über ein Jahr.

1. Weihnachtstag, 25. Dezember

In temporeichen Spielen und bei "Dalli Klick" dreht sich an diesem Abend bei Johannes B. Kerner alles um Weihnachten und Silvester. Auch die Erinnerung an besondere Momente mit dem großartigen Hans Rosenthal, der "Dalli Dalli" zu einer der beliebtesten Spielshows machte, darf nicht fehlen. Mit dabei sind diesmal: Michelle Hunziker und Florian Silbereisen, Hans Sigl und Mark Keller, Bastian Pastewka und Annette Frier, Michael "Bully" Herbig und Rick Kavanian, Victoria Swarovski und Joachim Llambi, Eckart von Hirschhausen und Sabine Heinrich, Arabella Kiesbauer und Mitri Sirin sowie Sophia Thiel und Amira Pocher.

Der Grinch lebt mit Max, seinem Hund, in den Bergen. An dessen Fuß leben die Whos, die die Weihnachtszeit zelebrieren. Der Grinch hingegen mag Weihnachten überhaupt nicht und möchte den Whos das Fest vermiesen. Er schleicht sich nachts ins Dorf und klau alle Geschenke und die Weihnachts-Dekoration. Als die Bewohner morgens das Unheil sehen, beschließen sie, zusammen zu singen.

Wie reagiert man, wenn plötzlich ein Känguru ungefragt bei einem einzieht? Kleinkünstler Marc-Uwe gibt resigniert nach und versucht, sich auf den energiegeladenen Mitbewohner einzulassen. Doch nicht nur das Känguru bringt Trubel in sein Leben. Der Immobilienhai Jörg Dwigs möchte ausgerechnet in Marc-Uwes Kiez, mitten in Kreuzberg, ein gigantisches Monument errichten – und dafür das halbe Viertel abreißen. Das wollen sich Marc-Uwe und das Känguru nicht gefallen lassen. Mithilfe der clevere Nachbarin Maria, dem türkischen Kioskbesitzer Friedrich-Wilhelm und anderen Kiezbewohnern führen sie einen Kleinkrieg gegen Dwigs' Schergen.

2. Weihnachtstag, 26. Dezember

Ein rätsel-Abend zum Fest: Matthias Opdenhövel präsentiert "The Masked Singer - Die rätselhafte Weihnachtsshow" mit drei neuen Masken, drei neuen Stars unter den Masken, drei Prominenten im Rateteam, drei feierlichen Enthüllungen und vielen verrückten Überraschungen in einer großen Weihnachtsshow. Wer lässt die Bühne im festlichen Glanz erstrahlen? Und welche Stars stecken unter den drei Weihnachts-Masken?

Kommissarin Charlotte Lindholm reist privat von Göttingen nach Hamburg, um sich in einem Hotel heimlich mit einem Mann zu treffen. Doch der ist tot, als sie ankommt – und Charlotte Lindholm dringend tatverdächtig. War der Mörder einer der Udo-Lindenberg-Doppelgänger, die gerade wegen eines Castings das Hotel bevölkern? Lindholm traut ihren Hamburger Kripo-Kolleginnen und -Kollegen nicht und ermittelt auf eigene Faust weiter. Dabei stößt sie auf Hinweise, dass der Mord möglicherweise eine Falle gewesen sein könnte. Ein Racheakt an der Kommissarin?

Nach 98 Folgen mit 2.500 Sendeminuten in 24 Jahren nimmt der NDR Abschied von seiner Kultserie "Neues aus Büttenwarder". Das Aus folgt auf die Entscheidung von Hauptdarsteller Peter Heinrich Brix, keine weitere Folgen mehr drehen zu wollen. Brix stand in allen bisherigen Folgen als Bauer Arthur "Adsche" Tönnsen vor der Kamera, bis zu dessen Tod meist gemeinsam mit Jan Fedder alias Bauer Kurt Brakelmann, dem "Freundfein" von "Adsche". Nun stehen noch einmal vier neue Folgen bevor - dann ist endgültig Schluss.

Streaming-Tipps zum Fest

Wildfang, Naturkind, Herzogin: Das ist Elisabeth, genannt Sisi, und sie ist frisch verliebt. Mutter Ludovica setzt den Schwärmereien ihrer Tochter für einen nicht standesgemäßen Grafen jedoch schnell ein Ende, denn ihre Schwester wird Kaiser Franz Joseph I. von Österreich heiraten. Sisi reist widerwillig mit nach Bad Ischl, wo die Verlobung stattfinden soll. Aber schon beim ersten Treffen entsteht eine starke Verbindung zwischen Sisi und Franz.

Der Animationsfilm erzählt die Geschichte einer außergewöhnlichen Familie, den Madrigals, die versteckt in den Bergen Kolumbiens in einem magischen Haus in einer pulsierenden Stadt leben, an einem wundersamen, verzauberten Ort, dem Encanto. Die Magie des Encanto hat jeden in der Familie mit einer einzigartigen Gabe gesegnet, von Superkräften bis zu Heilkräften – jeden außer Mirabel. Doch ausgerechnet Mirabel, das einzige Familienmitglied ohne magische Fähigkeiten, erkennt, dass die Magie der Familie in Gefahr ist und nur durch sie gerettet werden kann.

Weihnachtliches Stand-up-Programm von Carolin Kebekus: Netflix verspricht "einen unterhaltsamen Blick auf die vermeintlich schönste Zeit des Jahres" - mit überteuerten Adventskalendern, fragwürdigen Geschenken, ungesunden Weihnachtsmarktbesuche, verkaterten Festessen oder der Gender-Gift-Gap, wie es in der Ankündigung heißt. Erzählt wird "vom üblichen Feiertagswahnsinn und den damit verbundenen Pleiten, Pech und Pannen unterm Weihnachtsbaum".

Sie fetzen sich wieder, und dieses Mal geht's so richtig ans Eingemachte: In acht neuen Folgen können die Fans der ZDF-Serie "Merz gegen Merz" Anne und Erik (Annette Frier und Christoph Maria Herbst) auf den Höhen und in den Tiefen ihres Trennungsjahres begleiten, gewürzt mit Überraschungen von deren Eltern und Sohn Leon. Es handelt sich bei der dritten übrigens um die letzte Staffel der Comedyserie.

Der unter anderem mit Lars Eidinger und Moritz Bleibtreu prominent besetzte Sechsteiler erzählt die aberwitzige Geschichte der gefälschten Hitler-Tagebücher. Wie haben ein Reporter und ein Kunstfälscher den größten Medienskandal der Nachkriegszeit ausgelöst? Die bereits bekannte Episode deutscher Mediengeschichte wird in der neuen Serie um aktuelle Themen wie Fake News, die Verharmlosung des Nationalsozialismus sowie die Verführbarkeit von Menschen erweitert